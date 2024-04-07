https://sputnikarabic.ae/20240407/الخارجية-الروسية-الهجوم-الأوكراني-على-محطة-زابوروجيه-عمل-إرهابي-نووي-1087783714.html

الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه عمل إرهابي نووي

الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه عمل إرهابي نووي

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، بعد سلسلة من الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة... 07.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-07T17:19+0000

2024-04-07T17:19+0000

2024-04-07T17:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "المجتمع الدولي ملزم بالاعتراف بالعمل الإرهابي النووي، الذي ارتكبه نظام كييف، والرد عليه".وأعلنت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، بأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية لم تتعرض لأضرار جسيمة نتيجة الهجوم الأوكراني عليها بالطائرات المسيرة، اليوم الأحد، لكن أُصيب 3 من العاملين فيها.وتابع البيان أنه "لحسن الحظ، ليست هناك أضرار جسيمة أو خسائر، والحالة الإشعاعية في المحطة والمنطقة المحيطة بها لم تتغير ولم تزد عن المعدلات الطبيعية".وأفادت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت قبة وحدة الطاقة السادسة في المحطة، ولم تقع أضرار جسيمة أو إصابات.وقالت الخدمة الصحفية، في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ولا يوجد أضرار جسيمة أو إصابات، ولم تكن هناك تهديدات بانتهاك حدود السلامة".وأوضحت الخدمة أن الإشعاع الخلفي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لم يتغير وهو عند مستوى يتوافق مع التشغيل العادي.وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، تم إغلاق جميع وحدات محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، خمس منها كانت في حالة "التوقف البارد"، وواحدة كانت في حالة "التوقف الساخن"، وتتم صيانة المعدات، وفقًا لجميع اللوائح اللازمة وتحت رقابة صارمة على معايير السلامة الإشعاعية.

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