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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240407/الخارجية-الروسية-الهجوم-الأوكراني-على-محطة-زابوروجيه-عمل-إرهابي-نووي-1087783714.html
الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه عمل إرهابي نووي
الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه عمل إرهابي نووي
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، بعد سلسلة من الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة... 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T17:19+0000
2024-04-07T17:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "المجتمع الدولي ملزم بالاعتراف بالعمل الإرهابي النووي، الذي ارتكبه نظام كييف، والرد عليه".وأعلنت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، بأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية لم تتعرض لأضرار جسيمة نتيجة الهجوم الأوكراني عليها بالطائرات المسيرة، اليوم الأحد، لكن أُصيب 3 من العاملين فيها.وتابع البيان أنه "لحسن الحظ، ليست هناك أضرار جسيمة أو خسائر، والحالة الإشعاعية في المحطة والمنطقة المحيطة بها لم تتغير ولم تزد عن المعدلات الطبيعية".وأفادت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت قبة وحدة الطاقة السادسة في المحطة، ولم تقع أضرار جسيمة أو إصابات.وقالت الخدمة الصحفية، في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ولا يوجد أضرار جسيمة أو إصابات، ولم تكن هناك تهديدات بانتهاك حدود السلامة".وأوضحت الخدمة أن الإشعاع الخلفي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لم يتغير وهو عند مستوى يتوافق مع التشغيل العادي.وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، تم إغلاق جميع وحدات محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، خمس منها كانت في حالة "التوقف البارد"، وواحدة كانت في حالة "التوقف الساخن"، وتتم صيانة المعدات، وفقًا لجميع اللوائح اللازمة وتحت رقابة صارمة على معايير السلامة الإشعاعية.
https://sputnikarabic.ae/20240407/ضابطان-في-الشرطة-الروسية-يتعرضان-لهجوم-أدى-إلى-مقتل-أحدهما-1087782076.html
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روسيا

الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه عمل إرهابي نووي

17:19 GMT 07.04.2024 (تم التحديث: 17:20 GMT 07.04.2024)
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، بعد سلسلة من الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أنه يتعين على المجتمع الدولي الرد على الهجوم على المحطة الذي وصفته بأنه "عمل إرهابي نووي".
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "المجتمع الدولي ملزم بالاعتراف بالعمل الإرهابي النووي، الذي ارتكبه نظام كييف، والرد عليه".
وأعلنت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، بأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية لم تتعرض لأضرار جسيمة نتيجة الهجوم الأوكراني عليها بالطائرات المسيرة، اليوم الأحد، لكن أُصيب 3 من العاملين فيها.
وجاء في بيان لمؤسسة "روساتوم"، أنه "في 7 نيسان/أبريل 2024، شنت القوات المسلحة الأوكرانية سلسلة غير مسبوقة من الهجمات على محطة زابوروجيه النووية، وعند الساعة 11:38 أصاب الهجوم منطقة مجاورة للمطعم، وأصيب نتيجة ذلك 3 موظفين إصابة أحدهم خطرة".
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
إصابة 3 من العاملين بمحطة زابوروجيه النووية نتيجة الهجوم الأوكراني الأخير
15:46 GMT

وأضاف البيان: "بعد نصف ساعة، هاجمت طائرة مسيرة منطقة رصيف الشحن، ثم هاجمت طائرة مسيرة أخرى وحدة الطاقة السادسة بالمحطة، وأصابت قبتها".

وتابع البيان أنه "لحسن الحظ، ليست هناك أضرار جسيمة أو خسائر، والحالة الإشعاعية في المحطة والمنطقة المحيطة بها لم تتغير ولم تزد عن المعدلات الطبيعية".
وأفادت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت قبة وحدة الطاقة السادسة في المحطة، ولم تقع أضرار جسيمة أو إصابات.
وقالت الخدمة الصحفية، في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ولا يوجد أضرار جسيمة أو إصابات، ولم تكن هناك تهديدات بانتهاك حدود السلامة".
وأوضحت الخدمة أن الإشعاع الخلفي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لم يتغير وهو عند مستوى يتوافق مع التشغيل العادي.
وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار. وتواصل القوات المسلحة الأوكرانية قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، عمدًا، وتعمل على تنظيم الاستفزازات المتكررة.
وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، تم إغلاق جميع وحدات محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، خمس منها كانت في حالة "التوقف البارد"، وواحدة كانت في حالة "التوقف الساخن"، وتتم صيانة المعدات، وفقًا لجميع اللوائح اللازمة وتحت رقابة صارمة على معايير السلامة الإشعاعية.
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