الدعم السريع تقول إنها قتلت وأسرت "المئات" من الجيش السوداني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
تصريح السيد نصرالله
خلال يوم القدس العالمي
06:07 GMT
1 د
تصريح السيد نصرالله
خلال يوم القدس العالمي
06:08 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
06:32 GMT
149 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
08:48 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة؟
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بايدن يدعو قطر ومصر للضغط على “حماس” لإبرام اتفاق تهدئة
15:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:34 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
17:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
القاهرة تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين حماس وإسرائيل
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
16:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240407/الدعم-السريع-تقول-إنها-قتلت-وأسرت-المئات-من-الجيش-السوداني--1087786683.html
الدعم السريع تقول إنها قتلت وأسرت "المئات" من الجيش السوداني
الدعم السريع تقول إنها قتلت وأسرت "المئات" من الجيش السوداني
سبوتنيك عربي
قالت قوات الدعم السريع، مساء اليوم الأحد، إنها قتلت وأسرت المئات من قوات الجيش السوداني والحركات المسلحة شرقي البلاد. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T21:50+0000
2024-04-07T21:50+0000
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1a/1085438903_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8fb8d8cf4d57fb3225ea6e37e30429c8.jpg
وقالت الدعم السريع في بيان على حسابها بموقع "إكس"، إنه على "تخوم منطقة الفاو بولاية القضارف، كبدت العدو، خسائر فادحة في الأرواح بالمئات ومثلهم من الأسرى والجرحى، واستولت على أعداد كبيرة من العتاد الحربي منه عدد 67 عربة قتالية بكامل عتادها العسكري وحرق نحو عشرين عربة قتالية، وتدمير عدد 2 دبابة واستلام 3 دبابة".وتابع البيان، إن "الملحمة التي سطرها الأشاوس اليوم، تضاف إلى سلسلة الملاحم البطولية نحو الخلاص من عصابة ومليشيا البرهان الإرهابية، وفتح طريق آخر لبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة تحقق المساواة بين جميع الشعوب السودانية التي عاشت عهوداً من الظلم والاستبداد".على جانب آخر، أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، اعتقال مقاتلين من تشاد وجنوب السودان، ضمن قوات الدعم السريع بمدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم.وقال في بيان: "ألقت القوات المسلحة القبض على مرتزقة أجانب يقاتلون في صفوف مليشيا الدعم السريع من دولتي جنوب السودان وتشاد".وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.ومنذ ذلك الحين، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلفت نحو 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240407/الجيش-السوداني-اعتقال-مرتزقة-في-مدينة-أم-درمان-1087780261.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1a/1085438903_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_919557865cf266222fada0903128b098.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, العالم العربي

الدعم السريع تقول إنها قتلت وأسرت "المئات" من الجيش السوداني

21:50 GMT 07.04.2024
© AP Photo / Hussein Mallaعناصر من قوات الدعم السريع في السودان
عناصر من قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
قالت قوات الدعم السريع، مساء اليوم الأحد، إنها قتلت وأسرت المئات من قوات الجيش السوداني والحركات المسلحة شرقي البلاد.
وقالت الدعم السريع في بيان على حسابها بموقع "إكس"، إنه على "تخوم منطقة الفاو بولاية القضارف، كبدت العدو، خسائر فادحة في الأرواح بالمئات ومثلهم من الأسرى والجرحى، واستولت على أعداد كبيرة من العتاد الحربي منه عدد 67 عربة قتالية بكامل عتادها العسكري وحرق نحو عشرين عربة قتالية، وتدمير عدد 2 دبابة واستلام 3 دبابة".
وأضافت، "لقد حذرنا مرتزقة الحركات من أي محاولة للدخول في أتون هذه الحرب، لكنهم لم يستبينوا النصح حتى تذوقوا اليوم مرارة الهزيمة والخذلان على أيدي أشاوس قواتنا الأبطال الذين لقنوهم دروساً في البسالة والإقدام".
وتابع البيان، إن "الملحمة التي سطرها الأشاوس اليوم، تضاف إلى سلسلة الملاحم البطولية نحو الخلاص من عصابة ومليشيا البرهان الإرهابية، وفتح طريق آخر لبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة تحقق المساواة بين جميع الشعوب السودانية التي عاشت عهوداً من الظلم والاستبداد".
على جانب آخر، أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، اعتقال مقاتلين من تشاد وجنوب السودان، ضمن قوات الدعم السريع بمدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم.
وقال في بيان: "ألقت القوات المسلحة القبض على مرتزقة أجانب يقاتلون في صفوف مليشيا الدعم السريع من دولتي جنوب السودان وتشاد".
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
الجيش السوداني: اعتقال مرتزقة في مدينة أم درمان
14:54 GMT
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
ومنذ ذلك الحين، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلفت نحو 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو وصور5 أبريل, 21:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала