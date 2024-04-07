https://sputnikarabic.ae/20240407/الدعم-السريع-تقول-إنها-قتلت-وأسرت-المئات-من-الجيش-السوداني--1087786683.html
الدعم السريع تقول إنها قتلت وأسرت "المئات" من الجيش السوداني
الدعم السريع تقول إنها قتلت وأسرت "المئات" من الجيش السوداني
سبوتنيك عربي
قالت قوات الدعم السريع، مساء اليوم الأحد، إنها قتلت وأسرت المئات من قوات الجيش السوداني والحركات المسلحة شرقي البلاد. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T21:50+0000
2024-04-07T21:50+0000
2024-04-07T21:50+0000
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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وقالت الدعم السريع في بيان على حسابها بموقع "إكس"، إنه على "تخوم منطقة الفاو بولاية القضارف، كبدت العدو، خسائر فادحة في الأرواح بالمئات ومثلهم من الأسرى والجرحى، واستولت على أعداد كبيرة من العتاد الحربي منه عدد 67 عربة قتالية بكامل عتادها العسكري وحرق نحو عشرين عربة قتالية، وتدمير عدد 2 دبابة واستلام 3 دبابة".وتابع البيان، إن "الملحمة التي سطرها الأشاوس اليوم، تضاف إلى سلسلة الملاحم البطولية نحو الخلاص من عصابة ومليشيا البرهان الإرهابية، وفتح طريق آخر لبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة تحقق المساواة بين جميع الشعوب السودانية التي عاشت عهوداً من الظلم والاستبداد".على جانب آخر، أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، اعتقال مقاتلين من تشاد وجنوب السودان، ضمن قوات الدعم السريع بمدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم.وقال في بيان: "ألقت القوات المسلحة القبض على مرتزقة أجانب يقاتلون في صفوف مليشيا الدعم السريع من دولتي جنوب السودان وتشاد".وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.ومنذ ذلك الحين، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلفت نحو 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240407/الجيش-السوداني-اعتقال-مرتزقة-في-مدينة-أم-درمان-1087780261.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
الدعم السريع تقول إنها قتلت وأسرت "المئات" من الجيش السوداني
قالت قوات الدعم السريع، مساء اليوم الأحد، إنها قتلت وأسرت المئات من قوات الجيش السوداني والحركات المسلحة شرقي البلاد.
وقالت الدعم السريع في بيان على حسابها بموقع "إكس"، إنه على "تخوم منطقة الفاو بولاية القضارف، كبدت العدو، خسائر فادحة في الأرواح بالمئات ومثلهم من الأسرى والجرحى، واستولت على أعداد كبيرة من العتاد الحربي
منه عدد 67 عربة قتالية بكامل عتادها العسكري وحرق نحو عشرين عربة قتالية، وتدمير عدد 2 دبابة واستلام 3 دبابة".
وأضافت، "لقد حذرنا مرتزقة الحركات من أي محاولة للدخول في أتون هذه الحرب، لكنهم لم يستبينوا النصح حتى تذوقوا اليوم مرارة الهزيمة والخذلان على أيدي أشاوس قواتنا الأبطال الذين لقنوهم دروساً في البسالة والإقدام".
وتابع البيان، إن "الملحمة التي سطرها الأشاوس اليوم، تضاف إلى سلسلة الملاحم البطولية نحو الخلاص من عصابة ومليشيا البرهان الإرهابية، وفتح طريق آخر لبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة تحقق المساواة بين جميع الشعوب السودانية التي عاشت عهوداً من الظلم والاستبداد".
على جانب آخر، أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، اعتقال مقاتلين من تشاد وجنوب السودان، ضمن قوات الدعم السريع بمدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم.
وقال في بيان: "ألقت القوات المسلحة القبض على مرتزقة أجانب يقاتلون في صفوف مليشيا الدعم السريع من دولتي جنوب السودان وتشاد".
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
ومنذ ذلك الحين، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلفت نحو 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.