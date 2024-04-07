https://sputnikarabic.ae/20240407/السيسي-يحذر-أمريكا-من-اتساع-دائرة-الصراع-في-المنطقة-1087781101.html
السيسي يحذر من اتساع دائرة الصراع في المنطقة
السيسي يحذر من اتساع دائرة الصراع في المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على "خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في قطاع غزة، بما يحتم تضافر الجهود الدولية، دون إبطاء،... 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T14:59+0000
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وقالت الرئاسة المصرية إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل ويليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة"، مشيرة إلى أن "الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري".ووفقا للبيان، فقد "شهد الاجتماع توافقاً على ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم"، مشيرا إلى أن "الرئيس السيسي، شدد على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين"، محذراً من "توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و نحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240407/نتنياهو-بعد-6-أشهر-على-الحرب-في-غزة-لا-وقف-لإطلاق-النار-من-دون-تحرير-المحتجزين-1087773547.html
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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم
السيسي يحذر من اتساع دائرة الصراع في المنطقة
14:59 GMT 07.04.2024 (تم التحديث: 15:13 GMT 07.04.2024)
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على "خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في قطاع غزة، بما يحتم تضافر الجهود الدولية، دون إبطاء، للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع، على نحو كاف".
وقالت الرئاسة المصرية إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل ويليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة"، مشيرة إلى أن "الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري".
ووفقا للبيان، فقد "شهد الاجتماع توافقاً على ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم"، مشيرا إلى أن "الرئيس السيسي، شدد على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين"، محذراً من "توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى
"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و نحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي
للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.