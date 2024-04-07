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https://sputnikarabic.ae/20240407/بركان-إتنا-يطلق-حلقات-دخان-فيديو-1087768169.html
بركان "إتنا" يطلق حلقات دخان... فيديو
بركان "إتنا" يطلق حلقات دخان... فيديو
سبوتنيك عربي
بدأ جبل إتنا هذا الأسبوع، في صقلية في إيطاليا، بإرسال العشرات من حلقات الدخان إلى السماء، وتتكون السحب ذات الشكل غير المعتاد من خليط من الدخان والبخار والغاز. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T08:32+0000
2024-04-07T09:26+0000
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وفقا للعلماء، لا يوجد بركان نشط على الأرض ينتج العديد من الحلقات البخارية مثل جبل إتنا. وفي الوقت نفسه، يحطم إتنا الآن جميع الأرقام القياسية. يمكن ملاحظة هذه الظاهرة في كثير من الأحيان. ولكن هذه المرة أطلق البركان بالفعل المئات، إن لم يكن الآلاف من حلقات الدخان.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

بركان "إتنا" يطلق حلقات دخان... فيديو

08:32 GMT 07.04.2024 (تم التحديث: 09:26 GMT 07.04.2024)
© AP Photo / Salvatore Allegraمشاهد من ثوران بركان إتنا في جزيرة صقلية، إيطاليا 9 أغسطس 2021
مشاهد من ثوران بركان إتنا في جزيرة صقلية، إيطاليا 9 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Salvatore Allegra
تابعنا عبر
بدأ جبل إتنا هذا الأسبوع، في صقلية في إيطاليا، بإرسال العشرات من حلقات الدخان إلى السماء، وتتكون السحب ذات الشكل غير المعتاد من خليط من الدخان والبخار والغاز.
وفقا للعلماء، لا يوجد بركان نشط على الأرض ينتج العديد من الحلقات البخارية مثل جبل إتنا.
وفي الوقت نفسه، يحطم إتنا الآن جميع الأرقام القياسية. يمكن ملاحظة هذه الظاهرة في كثير من الأحيان. ولكن هذه المرة أطلق البركان بالفعل المئات، إن لم يكن الآلاف من حلقات الدخان.
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