https://sputnikarabic.ae/20240407/بركان-إتنا-يطلق-حلقات-دخان-فيديو-1087768169.html
بركان "إتنا" يطلق حلقات دخان... فيديو
بركان "إتنا" يطلق حلقات دخان... فيديو
سبوتنيك عربي
بدأ جبل إتنا هذا الأسبوع، في صقلية في إيطاليا، بإرسال العشرات من حلقات الدخان إلى السماء، وتتكون السحب ذات الشكل غير المعتاد من خليط من الدخان والبخار والغاز. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T08:32+0000
2024-04-07T08:32+0000
2024-04-07T09:26+0000
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وفقا للعلماء، لا يوجد بركان نشط على الأرض ينتج العديد من الحلقات البخارية مثل جبل إتنا. وفي الوقت نفسه، يحطم إتنا الآن جميع الأرقام القياسية. يمكن ملاحظة هذه الظاهرة في كثير من الأحيان. ولكن هذه المرة أطلق البركان بالفعل المئات، إن لم يكن الآلاف من حلقات الدخان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
بركان "إتنا" يطلق حلقات دخان... فيديو
08:32 GMT 07.04.2024 (تم التحديث: 09:26 GMT 07.04.2024)
بدأ جبل إتنا هذا الأسبوع، في صقلية في إيطاليا، بإرسال العشرات من حلقات الدخان إلى السماء، وتتكون السحب ذات الشكل غير المعتاد من خليط من الدخان والبخار والغاز.
وفقا للعلماء، لا يوجد بركان نشط على الأرض ينتج العديد من الحلقات البخارية مثل جبل إتنا.
وفي الوقت نفسه، يحطم إتنا الآن جميع الأرقام القياسية. يمكن ملاحظة هذه الظاهرة في كثير من الأحيان. ولكن هذه المرة أطلق البركان بالفعل المئات، إن لم يكن الآلاف من حلقات الدخان.