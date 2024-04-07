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https://sputnikarabic.ae/20240407/تقرير-يكشف-عن-شركاء-روسيا-الاقتصاديين-بعد-تراجع-علاقتها-مع-الدول-الغربية-1087771748.html
تقرير يكشف عن شركاء روسيا الاقتصاديين بعد تراجع علاقتها مع الدول الغربية
تقرير يكشف عن شركاء روسيا الاقتصاديين بعد تراجع علاقتها مع الدول الغربية
سبوتنيك عربي
أصدرت وكالة "سبوتنيك" تقريرا اقتصاديا أظهرت فيه الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا، وذلك بعد التغيرات الحاصلة مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وفرض... 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T11:18+0000
2024-04-07T11:18+0000
روسيا
اقتصاد
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وأشار التقرير الاقتصادي نقلا عن البيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية إلى أن الدول الغربية لم تعد بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا، حيث تراجعت العلاقات التجارية والاقتصادية وباتت برلين خارج المراكز الخمسة الأولى في العلاقات مع روسيا.وووفقا لدائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، بلغ حجم التبادل التجاري الروسي العام الماضي نحو 710.1 مليار دولار، حيث يشكل التبادل التجاري مع الدول الآسيوية نحو 51%، و23% مع الدول الأوروبية، و11% مع دول الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك يشكل نحو 8% من التبادل التجاري مع البلدان المجاورة، و4% مع البلدان الأمريكية، و3% مع الدول الأفريقية.واحتلت تركيا المركز الثلاث وسجل التبادل التجاري مع روسيا نحو 56.5 مليار دولار، وتلتها بيلاروسيا في المركز الرابع، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع روسيا نحو 55 مليار دولار، وفي المركز الخامس جاءت كازاخستان وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 26 مليار دولار. وتمثل هذه الدول الخمس نحو 60% من إجمالي حجم التجارة الروسية في عام 2023.أما الدول الخمسة الأخرى، فجاءت ألمانيا في المركز السادس وتلتها كوريا الجنوبية التي يبلغ حجم مبيعاتها التجارية 15 مليار دولار. واحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الثامن، حيث يمكن أن تنمو التجارة الروسية معها إلى 12.1 مليار دولار. وصعدت البرازيل (11.3 مليار دولار) إلى المركز التاسع، في حين تراجعت هولندا أربعة مراكز وتراجعت إلى المركز العاشر (9.9 مليار).وعلى المستوى الإقليمي، كان أكبر شركاء روسيا التجاريين الخارجيين في آسيا، بالإضافة إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية، هم اليابان (9.7 مليار دولار) وهونغ كونغ (5.9 مليار دولار). ومن بين الدول المجاورة في آسيا، كانت التجارة الأكثر نشاطا مع كازاخستان وأوزبكستان (9.9 مليار دولار) وأرمينيا (7.3 مليار دولار).وفي أفريقيا، كانت مصر هي الرائدة بلا منازع، حيث زاد حجم التجارة بنسبة 40% مع روسيا ليصل إلى 5.5 مليار دولار.وفي الشرق الأوسط، كان الشركاء الرئيسيون لروسيا، بالإضافة إلى تركيا والإمارات العربية المتحدة زادت التجارة بين روسيا وإيران (أربعة مليارات دولار) والمملكة العربية السعودية (3.3 مليار دولار).وفي أمريكا الجنوبية والشمالية، بالإضافة إلى البرازيل، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية نحو 5.5 مليار دولار، والمكسيك (2.2 مليار دولار) والإكوادور (1.1 مليار دولار).
https://sputnikarabic.ae/20240401/كيف-كسر-الاقتصاد-الروسي-طوق-العقوبات-الغربية-1087592993.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

تقرير يكشف عن شركاء روسيا الاقتصاديين بعد تراجع علاقتها مع الدول الغربية

11:18 GMT 07.04.2024
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورمشهد يطل على مدينة موسكو - ساحة كراسني فوروتا
مشهد يطل على مدينة موسكو - ساحة كراسني فوروتا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© Sputnik . Alexander Vilf
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تابعنا عبر
أصدرت وكالة "سبوتنيك" تقريرا اقتصاديا أظهرت فيه الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا، وذلك بعد التغيرات الحاصلة مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على موسكو.
وأشار التقرير الاقتصادي نقلا عن البيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية إلى أن الدول الغربية لم تعد بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا، حيث تراجعت العلاقات التجارية والاقتصادية وباتت برلين خارج المراكز الخمسة الأولى في العلاقات مع روسيا.
وووفقا لدائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، بلغ حجم التبادل التجاري الروسي العام الماضي نحو 710.1 مليار دولار، حيث يشكل التبادل التجاري مع الدول الآسيوية نحو 51%، و23% مع الدول الأوروبية، و11% مع دول الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك يشكل نحو 8% من التبادل التجاري مع البلدان المجاورة، و4% مع البلدان الأمريكية، و3% مع الدول الأفريقية.

وبحسب التقرير، بقيت الصين في قائمة المتعاملين مع روسيا اقتصاديا حيث تم تسجيل تبادل تجاري قياسي بلغ نحو 240.1 مليار دولار. وصعدت الهند إلى المركز الثاني حيث زاد حجم التجارة مع روسيا بمقدار 1.8 مرة لتصل إلى 64.9 مليار دولار.

واحتلت تركيا المركز الثلاث وسجل التبادل التجاري مع روسيا نحو 56.5 مليار دولار، وتلتها بيلاروسيا في المركز الرابع، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع روسيا نحو 55 مليار دولار، وفي المركز الخامس جاءت كازاخستان وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 26 مليار دولار. وتمثل هذه الدول الخمس نحو 60% من إجمالي حجم التجارة الروسية في عام 2023.
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
1 أبريل, 16:12 GMT
أما الدول الخمسة الأخرى، فجاءت ألمانيا في المركز السادس وتلتها كوريا الجنوبية التي يبلغ حجم مبيعاتها التجارية 15 مليار دولار. واحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الثامن، حيث يمكن أن تنمو التجارة الروسية معها إلى 12.1 مليار دولار. وصعدت البرازيل (11.3 مليار دولار) إلى المركز التاسع، في حين تراجعت هولندا أربعة مراكز وتراجعت إلى المركز العاشر (9.9 مليار).
وعلى المستوى الإقليمي، كان أكبر شركاء روسيا التجاريين الخارجيين في آسيا، بالإضافة إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية، هم اليابان (9.7 مليار دولار) وهونغ كونغ (5.9 مليار دولار). ومن بين الدول المجاورة في آسيا، كانت التجارة الأكثر نشاطا مع كازاخستان وأوزبكستان (9.9 مليار دولار) وأرمينيا (7.3 مليار دولار).
وفي أفريقيا، كانت مصر هي الرائدة بلا منازع، حيث زاد حجم التجارة بنسبة 40% مع روسيا ليصل إلى 5.5 مليار دولار.
وفي الشرق الأوسط، كان الشركاء الرئيسيون لروسيا، بالإضافة إلى تركيا والإمارات العربية المتحدة زادت التجارة بين روسيا وإيران (أربعة مليارات دولار) والمملكة العربية السعودية (3.3 مليار دولار).
وفي أمريكا الجنوبية والشمالية، بالإضافة إلى البرازيل، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية نحو 5.5 مليار دولار، والمكسيك (2.2 مليار دولار) والإكوادور (1.1 مليار دولار).
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