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توافق مصري قطري أمريكي على ضرورة إيجاد صيغة للتوصل لهدنة فورية بغزة
توافق مصري قطري أمريكي على ضرورة إيجاد صيغة للتوصل لهدنة فورية بغزة
سبوتنيك عربي
أكد مصدر رفيع المستوى لإعلام رسمي مصري، مساء الأحد، أن هناك توافقا مصريا أمريكيا قطريا على ضرورة إيجاد صيغة للوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بشكل فوري،... 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T22:11+0000
2024-04-07T22:11+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
حركة حماس
إسرائيل
طوفان الأقصى
قطر
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، إن هناك "توافقا مصريا أمريكيا قطريا على ضرورة إيجاد صيغة للوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بشكل فوري". مشيرًا إلى أن "جهود مصرية مكثفة لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".وكانت حركة حماس قالت في بيان لها، إن "وفدًا من حماس التقى عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، حيث أكدت حماس تمسكها بمطالبها الوطنية الطبيعية، وحرصها على التوصل لاتفاق يحقق وقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين بحرية إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وإغاثة شعبنا وبدء إعمار ما دمره الاحتلال".كما أكدت حرصها على أن يشمل الاتفاق أيضا، "إنجاز صفقة تبادل للأسرى يتم بموجبها الإفراج المتبادل عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى (الإسرائيليين) المحتجزين لدى حماس والمقاومة في غزة".وكانت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأوقعت العمليات الإسرائيلية في القطاع، حتى الآن، أكثر من 33 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين.وفشل مجلس الأمن في تبني مشروعي قرارين قدمتهما روسيا في 17 و25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بسبب فيتو أمريكي، وأيدت روسيا مشروعات قرارات أخرى قُدمت إلى مجلس الأمن تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، إلا أنها أُجهضت بتصويت الولايات المتحدة ضدها أيضًا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، بوقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين" التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وشدد بوتين على أن "هذا هو مفتاح السلام الأساسي طويل الأمد في الشرق الأوسط، وهذا كان الموقف التقليدي للاتحاد السوفيتي ثم روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20240407/تعليقا-على-نتائج-التحقيق-في-مقتل-عمال-الإغاثة-وزير-إسرائيلي-من-الخطأ-عزل-ضباط-من-أجل-الأمريكيين-1087772874.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, إسرائيل, طوفان الأقصى, قطر
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, إسرائيل, طوفان الأقصى, قطر

توافق مصري قطري أمريكي على ضرورة إيجاد صيغة للتوصل لهدنة فورية بغزة

22:11 GMT 07.04.2024
© AFP 2023منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© AFP 2023
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أكد مصدر رفيع المستوى لإعلام رسمي مصري، مساء الأحد، أن هناك توافقا مصريا أمريكيا قطريا على ضرورة إيجاد صيغة للوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بشكل فوري، مشيرًا إلى وجود جهود مصرية مكثفة لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، إن هناك "توافقا مصريا أمريكيا قطريا على ضرورة إيجاد صيغة للوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بشكل فوري". مشيرًا إلى أن "جهود مصرية مكثفة لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأوضح المصدر أن "الهدنة المقترحة تشمل صفقة تبادل المحتجزين وآليات عودة النازحين بقطاع غزة"، لافتًا إلى أن "وفد حركة حماس يجري اجتماعات مع مسؤولي المخابرات العامة المصرية قبيل بدء المفاوضات الرباعية".
وكانت حركة حماس قالت في بيان لها، إن "وفدًا من حماس التقى عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، حيث أكدت حماس تمسكها بمطالبها الوطنية الطبيعية، وحرصها على التوصل لاتفاق يحقق وقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين بحرية إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وإغاثة شعبنا وبدء إعمار ما دمره الاحتلال".
كما أكدت حرصها على أن يشمل الاتفاق أيضا، "إنجاز صفقة تبادل للأسرى يتم بموجبها الإفراج المتبادل عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى (الإسرائيليين) المحتجزين لدى حماس والمقاومة في غزة".
وكانت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
وزير إسرائيلي يرفض عزل ضباط بارزين بسبب خطأ في تحديد هوية عمال الإغاثة
12:06 GMT
وأوقعت العمليات الإسرائيلية في القطاع، حتى الآن، أكثر من 33 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين.
وفشل مجلس الأمن في تبني مشروعي قرارين قدمتهما روسيا في 17 و25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بسبب فيتو أمريكي، وأيدت روسيا مشروعات قرارات أخرى قُدمت إلى مجلس الأمن تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، إلا أنها أُجهضت بتصويت الولايات المتحدة ضدها أيضًا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، بوقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين" التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد بوتين على أن "هذا هو مفتاح السلام الأساسي طويل الأمد في الشرق الأوسط، وهذا كان الموقف التقليدي للاتحاد السوفيتي ثم روسيا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو وصور5 أبريل, 21:51 GMT
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