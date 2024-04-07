https://sputnikarabic.ae/20240407/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-الحرب-في-غزة-مستمرة-ونستعد-لإمكانية-اندلاع-حرب-مع-لبنان-1087783880.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في غزة مستمرة ونستعد لإمكانية اندلاع حرب مع لبنان

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في غزة مستمرة ونستعد لإمكانية اندلاع حرب مع لبنان

سبوتنيك عربي

صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأحد، بأن "الجيش قادر على التعامل مع أي تهديد إيراني"، مشيرًا إلى أن "إيران لا تهدد إسرائيل فحسب بل... 07.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-07T17:22+0000

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وأوضح هاليفي، في بيان أذاعه التلفزيون الإسرائيلي، أن "إسرائيل تخوض حربا على جبهات متعددة وتستطيع مواجهة إيران من ميادين قريبة وبعيدة"، مؤكدًا أن "الحرب في غزة مستمرة وأن إسرائيل تستعد لإمكانية اندلاع حرب مع لبنان".وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أن "حزب الله" يجب أن يدفع ثمنا متزايدا بسبب مشاركته في الحرب"، مؤكدًا أن بلاده تحاول استعادة أكبر عدد ممكن من المخطوفين الأحياء وجثث الموتى.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و نحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20240407/العدل-الدولية-تنظر-في-دور-ألمانيا-بالإبادة-الجماعية-في-غزة-1087782160.html

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