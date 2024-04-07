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سياسي فرنسي يؤكد تورط رئيسة المفوضية الأوروبية بقضية فساد
سياسي فرنسي يؤكد تورط رئيسة المفوضية الأوروبية بقضية فساد
سبوتنيك عربي
كشف زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، متورطة بقضية فساد. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T14:18+0000
2024-04-07T14:18+0000
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وأضاف فلوريان عبر منصة "إكس"، مقالة نُشرت في صحيفة "ليبراسيون"، جاء فيها: "أُلقي القبض عليها متلبسة بتهمة المحسوبية وتعيين عضو حزبها ماركوس بيبر، في منصب مبعوث للشركات الصغيرة والمتوسطة في المفوضية الأوروبية".وبحسب الصحيفة، فإن رئيسة المفوضية الأوروبية، أنشأت خصيصا هذا المنصب براتب 20 ألف يورو شهريا من أجل تعيين عضو حزبها فيه.وكتب فيليبو: "إن الاتحاد الأوروبي في جوهره نظام فاسد للغاية لأنه يتلقى مبالغ ضخمة من المال، ويتمتع بسلطات هائلة وليس لديه ضوابط وتوازنات، ولا شرعية له على الإطلاق!".وأصبحت أورسولا فون دير لاين، أول امرأة ترأس المفوضية الأوروبية في عام 2019، وكثيراً ما أصبحت سياسات المفوضية الأوروبية التي ترأسها موضع انتقاد، وعلى وجه الخصوص، انتقدت قوى المعارضة في البرلمان الأوروبي تصرفاتها خلال الأزمة، التي سببتها جائحة فيروس "كورونا"، عندما قامت بروكسل بعمليات شراء غامضة ومفرطة بشكل واضح للقاحات من شركات الأدوية العملاقة.بالإضافة إلى ذلك، واجهت المفوضية الأوروبية، في الأشهر الأخيرة، احتجاجات واسعة النطاق من المزارعين، الذين يلقون اللوم على السياسات الزراعية الأوروبية في محنتهم.
https://sputnikarabic.ae/20240404/إيران-تطالب-الاتحاد-الأوروبي-بإدانة-واضحة-وشديدة-للقصف-الإسرائيلي-في-دمشق-1087675988.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

سياسي فرنسي يؤكد تورط رئيسة المفوضية الأوروبية بقضية فساد

14:18 GMT 07.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayoرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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كشف زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، متورطة بقضية فساد.
وأضاف فلوريان عبر منصة "إكس"، مقالة نُشرت في صحيفة "ليبراسيون"، جاء فيها: "أُلقي القبض عليها متلبسة بتهمة المحسوبية وتعيين عضو حزبها ماركوس بيبر، في منصب مبعوث للشركات الصغيرة والمتوسطة في المفوضية الأوروبية".
وبحسب الصحيفة، فإن رئيسة المفوضية الأوروبية، أنشأت خصيصا هذا المنصب براتب 20 ألف يورو شهريا من أجل تعيين عضو حزبها فيه.

وقالت الصحيفة إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها فون دير لاين، بترقية أصدقائها وخاصة الألمان، إلى مناصب عليا في المفوضية.

وكتب فيليبو: "إن الاتحاد الأوروبي في جوهره نظام فاسد للغاية لأنه يتلقى مبالغ ضخمة من المال، ويتمتع بسلطات هائلة وليس لديه ضوابط وتوازنات، ولا شرعية له على الإطلاق!".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
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4 أبريل, 09:59 GMT

ودعا فيليبو فرنسا إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي هو الآلة الأكثر فسادا في العالم!".

وأصبحت أورسولا فون دير لاين، أول امرأة ترأس المفوضية الأوروبية في عام 2019، وكثيراً ما أصبحت سياسات المفوضية الأوروبية التي ترأسها موضع انتقاد، وعلى وجه الخصوص، انتقدت قوى المعارضة في البرلمان الأوروبي تصرفاتها خلال الأزمة، التي سببتها جائحة فيروس "كورونا"، عندما قامت بروكسل بعمليات شراء غامضة ومفرطة بشكل واضح للقاحات من شركات الأدوية العملاقة.
بالإضافة إلى ذلك، واجهت المفوضية الأوروبية، في الأشهر الأخيرة، احتجاجات واسعة النطاق من المزارعين، الذين يلقون اللوم على السياسات الزراعية الأوروبية في محنتهم.
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