https://sputnikarabic.ae/20240407/سياسي-فرنسي-يؤكد-تورط-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-بقضية-فساد-1087778877.html
سياسي فرنسي يؤكد تورط رئيسة المفوضية الأوروبية بقضية فساد
سياسي فرنسي يؤكد تورط رئيسة المفوضية الأوروبية بقضية فساد
سبوتنيك عربي
كشف زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، متورطة بقضية فساد. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T14:18+0000
2024-04-07T14:18+0000
2024-04-07T14:18+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287963_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92f4ceca4fef8b9faf6a14114b9705dc.jpg
وأضاف فلوريان عبر منصة "إكس"، مقالة نُشرت في صحيفة "ليبراسيون"، جاء فيها: "أُلقي القبض عليها متلبسة بتهمة المحسوبية وتعيين عضو حزبها ماركوس بيبر، في منصب مبعوث للشركات الصغيرة والمتوسطة في المفوضية الأوروبية".وبحسب الصحيفة، فإن رئيسة المفوضية الأوروبية، أنشأت خصيصا هذا المنصب براتب 20 ألف يورو شهريا من أجل تعيين عضو حزبها فيه.وكتب فيليبو: "إن الاتحاد الأوروبي في جوهره نظام فاسد للغاية لأنه يتلقى مبالغ ضخمة من المال، ويتمتع بسلطات هائلة وليس لديه ضوابط وتوازنات، ولا شرعية له على الإطلاق!".وأصبحت أورسولا فون دير لاين، أول امرأة ترأس المفوضية الأوروبية في عام 2019، وكثيراً ما أصبحت سياسات المفوضية الأوروبية التي ترأسها موضع انتقاد، وعلى وجه الخصوص، انتقدت قوى المعارضة في البرلمان الأوروبي تصرفاتها خلال الأزمة، التي سببتها جائحة فيروس "كورونا"، عندما قامت بروكسل بعمليات شراء غامضة ومفرطة بشكل واضح للقاحات من شركات الأدوية العملاقة.بالإضافة إلى ذلك، واجهت المفوضية الأوروبية، في الأشهر الأخيرة، احتجاجات واسعة النطاق من المزارعين، الذين يلقون اللوم على السياسات الزراعية الأوروبية في محنتهم.
https://sputnikarabic.ae/20240404/إيران-تطالب-الاتحاد-الأوروبي-بإدانة-واضحة-وشديدة-للقصف-الإسرائيلي-في-دمشق-1087675988.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287963_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5fcf20602c80ba247625bfe86bd9cbee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
سياسي فرنسي يؤكد تورط رئيسة المفوضية الأوروبية بقضية فساد
كشف زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، متورطة بقضية فساد.
وأضاف فلوريان عبر منصة "إكس"، مقالة نُشرت في صحيفة "ليبراسيون"، جاء فيها: "أُلقي القبض عليها متلبسة بتهمة المحسوبية وتعيين عضو حزبها ماركوس بيبر، في منصب مبعوث للشركات الصغيرة والمتوسطة في المفوضية الأوروبية".
وبحسب الصحيفة، فإن رئيسة المفوضية الأوروبية، أنشأت خصيصا هذا المنصب براتب 20 ألف يورو شهريا من أجل تعيين عضو حزبها فيه.
وقالت الصحيفة إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها فون دير لاين، بترقية أصدقائها وخاصة الألمان، إلى مناصب عليا في المفوضية.
وكتب فيليبو: "إن الاتحاد الأوروبي في جوهره نظام فاسد للغاية لأنه يتلقى مبالغ ضخمة من المال، ويتمتع بسلطات هائلة وليس لديه ضوابط وتوازنات، ولا شرعية له على الإطلاق!".
ودعا فيليبو فرنسا إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي هو الآلة الأكثر فسادا في العالم!".
وأصبحت أورسولا فون دير لاين، أول امرأة ترأس المفوضية الأوروبية في عام 2019، وكثيراً ما أصبحت سياسات المفوضية الأوروبية التي ترأسها موضع انتقاد، وعلى وجه الخصوص، انتقدت قوى المعارضة في البرلمان الأوروبي تصرفاتها خلال الأزمة، التي سببتها جائحة فيروس "كورونا"، عندما قامت بروكسل بعمليات شراء غامضة ومفرطة بشكل واضح للقاحات من شركات الأدوية العملاقة.
بالإضافة إلى ذلك، واجهت المفوضية الأوروبية، في الأشهر الأخيرة، احتجاجات واسعة النطاق من المزارعين، الذين يلقون اللوم على السياسات الزراعية الأوروبية في محنتهم.