https://sputnikarabic.ae/20240407/مأساة-الطفل-المغربي-ريان-تتكرر-في-مصر-فيديو-1087766043.html

مأساة الطفل المغربي ريان تتكرر في مصر.. فيديو

مأساة الطفل المغربي ريان تتكرر في مصر.. فيديو

سبوتنيك عربي

أطلق عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لقب "ريان مصر" على شاب مصري، تم استخراج جثته قبل ساعات من أحد الآآبار في محافظة المنيا المصرية، وذلك نسبة إلى... 07.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-07T07:00+0000

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وتمكنت فرق الإنقاذ المصرية من استخراج جثة الشاب، محمد طه عبد العزيز (36 عاما)، من بئر مجاورة لأرض صحراوية منذ يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد مرور 6 أيام من سقوطه فيه.وأصيب الشاب الذي كان يعمل مزارعا، لكسور إثر سقوطه في بئر مياه جوفية غير مستخدم أثناء سيره بالأرض الصحراوية بعد صلاة المغرب، وفقا لوسائل إعلام مصرية.وكان محافظ المنيا أصدر تعليماته الفورية إلى رئيس الوحدة المحلية والأجهزة المعنية للمحافظة، وبالتنسيق مع مديرية الأمن بسرعة التوجه إلى مكان الحادث، وتم الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية والدفع بعدد كبير من معدات المحافظة للمعاونة في استخراج جثة الشاب، وتم إخطار النيابة العامة بالحادث.وتم التوجه بجثمان الشاب المصري إلى المستشفى العام بالمنيا، استعدادا لدفنه في مقابر قرية عزبة عزاقة التابعة لمركز المنيا.ولقيت حادثة الطفل المغربي ريان اهتماما عالميا، عندما عثرت فرق الإنقاذ في فبراير/ شباط 2022 عليه وقد حوصر على عمق 32 متراً تحت الأرض لمدة أربعة أيام في إقليم شفشاون.وبعد جهود من الحفر عموديا ثم أفقيا وسط مخاطرة بحدوث انهيار أرضي، وصل رجال الإنقاذ إلى الصبي البالغ من العمر 5 سنوات، لكنه توفي بشكل مأساوي.

https://sputnikarabic.ae/20220614/هل-تذكرون-ريان-طفل-آخر-لكنه-أصم-وأبكم-عالق-في-بئر-مليء-بالأفاعي-منذ-4-أيام--1063590608.html

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