مأساة الطفل المغربي ريان تتكرر في مصر.. فيديو
© Photo / MOHAMED ADELجهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
© Photo / MOHAMED ADEL
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أطلق عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لقب "ريان مصر" على شاب مصري، تم استخراج جثته قبل ساعات من أحد الآآبار في محافظة المنيا المصرية، وذلك نسبة إلى الحادثة الشهيرة للطفل المغربي ريان، الذي لقي مصرعه قبل عامين تقريبا، بعد سقوطه في بئر ظل بداخله لمدة 5 أيام.
وتمكنت فرق الإنقاذ المصرية من استخراج جثة الشاب، محمد طه عبد العزيز (36 عاما)، من بئر مجاورة لأرض صحراوية منذ يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد مرور 6 أيام من سقوطه فيه.
وأصيب الشاب الذي كان يعمل مزارعا، لكسور إثر سقوطه في بئر مياه جوفية غير مستخدم أثناء سيره بالأرض الصحراوية بعد صلاة المغرب، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
ثريد :— طومسون (@___thompson1) April 4, 2024
حادثة الطفل المغربي ريان تتكرر في مصر بعد سقوط شاب في بئر عميق (23 متر) .. لم تستطع السلطات اخراج جثته بعد 3 ايام من الحفر!
فضل التغريدة pic.twitter.com/8jT9UxQDCm
وكان محافظ المنيا أصدر تعليماته الفورية إلى رئيس الوحدة المحلية والأجهزة المعنية للمحافظة، وبالتنسيق مع مديرية الأمن بسرعة التوجه إلى مكان الحادث، وتم الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية والدفع بعدد كبير من معدات المحافظة للمعاونة في استخراج جثة الشاب، وتم إخطار النيابة العامة بالحادث.
مأساة الطفل ريان المغربي تتكرر في #مصر!.. فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى شاب ثلاثيني سقط في بئر بمنطة صحراوية في محافظة #المنيا المصرية وسط أنباء عن وفاته نتيجة الاختناق pic.twitter.com/QpAEltQ1z7— blinx (@BlinxNow) April 3, 2024
وتم التوجه بجثمان الشاب المصري إلى المستشفى العام بالمنيا، استعدادا لدفنه في مقابر قرية عزبة عزاقة التابعة لمركز المنيا.
14 يونيو 2022, 14:46 GMT
ولقيت حادثة الطفل المغربي ريان اهتماما عالميا، عندما عثرت فرق الإنقاذ في فبراير/ شباط 2022 عليه وقد حوصر على عمق 32 متراً تحت الأرض لمدة أربعة أيام في إقليم شفشاون.
وبعد جهود من الحفر عموديا ثم أفقيا وسط مخاطرة بحدوث انهيار أرضي، وصل رجال الإنقاذ إلى الصبي البالغ من العمر 5 سنوات، لكنه توفي بشكل مأساوي.