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https://sputnikarabic.ae/20240407/4-سيناريوهات-مختلفة-لمشاركة-القوات-الفرنسية-في-الصراع-الأوكراني-1087776967.html
4 سيناريوهات مختلفة لمشاركة القوات الفرنسية في الصراع الأوكراني
4 سيناريوهات مختلفة لمشاركة القوات الفرنسية في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
وضعت مجلة سويسرية نموذجًا للسيناريوهات الأربعة الأكثر ترجيحًا في حالة زج فرنسا لقواتها في الصراع الأوكراني. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T12:45+0000
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رصد عسكري
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وجاء في صحيفة "إن زيد زيد"، أن السيناريو الأول هو نشر وحدة شمالي كييف من أجل "منع الغزو من بيلاروسيا، في هذا السيناريو، ستكون وحدات القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على الانتقال إلى الجبهة الشرقية والجنوبية". الخيار الثاني هو أن "تعمل القوات الفرنسية كاحتياط على جبهة زابوروجيه، وتحاول منع اختراق القوات الروسية". ووفقا للخيار الثالث الذي نشرته الصحيفة السويسرية، سيتم وضع القوات الفرنسية شمال أوديسا، لتأمين الميناء البحري الرئيسي. السيناريو الرابع هو نشر القوات الفرنسية في مولدوفا.وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع موسكو "من الفوز في هذه الحرب"، ووفقا له، ناقش رؤساء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يتم التوصل إلى توافق حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20240407/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-293-طائرة-أوكرانية-مسيرة-و4-صواريخ-هيمارس-وأوراغان-خلال-24-ساعة-1087772325.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

4 سيناريوهات مختلفة لمشاركة القوات الفرنسية في الصراع الأوكراني

12:45 GMT 07.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وضعت مجلة سويسرية نموذجًا للسيناريوهات الأربعة الأكثر ترجيحًا في حالة زج فرنسا لقواتها في الصراع الأوكراني.
وجاء في صحيفة "إن زيد زيد"، أن السيناريو الأول هو نشر وحدة شمالي كييف من أجل "منع الغزو من بيلاروسيا، في هذا السيناريو، ستكون وحدات القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على الانتقال إلى الجبهة الشرقية والجنوبية".
الخيار الثاني هو أن "تعمل القوات الفرنسية كاحتياط على جبهة زابوروجيه، وتحاول منع اختراق القوات الروسية".
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 293 طائرة أوكرانية مسيرة و4 صواريخ "هيمارس" و"أوراغان" خلال 24 ساعة
11:35 GMT
ووفقا للخيار الثالث الذي نشرته الصحيفة السويسرية، سيتم وضع القوات الفرنسية شمال أوديسا، لتأمين الميناء البحري الرئيسي.
السيناريو الرابع هو نشر القوات الفرنسية في مولدوفا.
وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع موسكو "من الفوز في هذه الحرب"، ووفقا له، ناقش رؤساء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يتم التوصل إلى توافق حتى الآن.
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