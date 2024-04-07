https://sputnikarabic.ae/20240407/4-سيناريوهات-مختلفة-لمشاركة-القوات-الفرنسية-في-الصراع-الأوكراني-1087776967.html
4 سيناريوهات مختلفة لمشاركة القوات الفرنسية في الصراع الأوكراني
4 سيناريوهات مختلفة لمشاركة القوات الفرنسية في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
وضعت مجلة سويسرية نموذجًا للسيناريوهات الأربعة الأكثر ترجيحًا في حالة زج فرنسا لقواتها في الصراع الأوكراني. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T12:45+0000
2024-04-07T12:45+0000
2024-04-07T12:45+0000
رصد عسكري
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وجاء في صحيفة "إن زيد زيد"، أن السيناريو الأول هو نشر وحدة شمالي كييف من أجل "منع الغزو من بيلاروسيا، في هذا السيناريو، ستكون وحدات القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على الانتقال إلى الجبهة الشرقية والجنوبية". الخيار الثاني هو أن "تعمل القوات الفرنسية كاحتياط على جبهة زابوروجيه، وتحاول منع اختراق القوات الروسية". ووفقا للخيار الثالث الذي نشرته الصحيفة السويسرية، سيتم وضع القوات الفرنسية شمال أوديسا، لتأمين الميناء البحري الرئيسي. السيناريو الرابع هو نشر القوات الفرنسية في مولدوفا.وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع موسكو "من الفوز في هذه الحرب"، ووفقا له، ناقش رؤساء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يتم التوصل إلى توافق حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20240407/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-293-طائرة-أوكرانية-مسيرة-و4-صواريخ-هيمارس-وأوراغان-خلال-24-ساعة-1087772325.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
4 سيناريوهات مختلفة لمشاركة القوات الفرنسية في الصراع الأوكراني
وضعت مجلة سويسرية نموذجًا للسيناريوهات الأربعة الأكثر ترجيحًا في حالة زج فرنسا لقواتها في الصراع الأوكراني.
وجاء في صحيفة "إن زيد زيد"، أن السيناريو الأول هو نشر وحدة شمالي كييف من أجل "منع الغزو من بيلاروسيا، في هذا السيناريو، ستكون وحدات القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على الانتقال إلى الجبهة الشرقية والجنوبية".
الخيار الثاني هو أن "تعمل القوات الفرنسية كاحتياط على جبهة زابوروجيه، وتحاول منع اختراق القوات الروسية".
ووفقا للخيار الثالث الذي نشرته الصحيفة السويسرية، سيتم وضع القوات الفرنسية شمال أوديسا، لتأمين الميناء البحري الرئيسي.
السيناريو الرابع هو نشر القوات الفرنسية في مولدوفا.
وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع موسكو "من الفوز في هذه الحرب"، ووفقا له، ناقش رؤساء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يتم التوصل إلى توافق حتى الآن.