https://sputnikarabic.ae/20240408/الإعلام-الصيني-يشيد-بـالقنابل-الفائقة-الروسية-1087789788.html
الإعلام الصيني يشيد بـ"القنابل الفائقة" الروسية
الإعلام الصيني يشيد بـ"القنابل الفائقة" الروسية
سبوتنيك عربي
أشاد الإعلام الصيني بالسلاح الروسي الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، وهو كناية عن قنابل جو أرض المدمرة من طراز "فاب 3000". 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T07:30+0000
2024-04-08T07:30+0000
2024-04-08T07:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061669810_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6d55058464c984fe33cb6286252eb47.jpg
ونشرت الإذاعة الوطنية الصينية تقريرا عسكريا للمراقب والمحلل العسكري، شاو يونغ لينغ، قال فيه إنه بعد إعلان روسيا عن القنبلة الجوية من طراز "فاب 3000" وتجهيز استخدامها من خلال التوجيه أصبحت قوتها التدميرية أكثر فعالية، واصفا القنبلة الروسية الجديدة بالقنبلة "الفائقة".وأشار التقرير إلى أن قوتها وقدراتها التدميرية الضاربة قد تمثل "يوم القيامة" بالنسبة للجيش الأوكراني.وأضاف لينغ بالقول: إنه "من بين أنظمة الدفاع الجوي الحالية في أوكرانيا، لا توجد حاليًا وسيلة قادرة على اعتراض "القنابل الفائقة" بشكل فعال. وهذا يعني أن الوحدات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية معرضة تمامًا لهجمات هذه القذائف".ووفقا له، فإن استخدام القوات المسلحة الروسية لهذا النوع من القنابل سيكون له تأثير كبير على الجبهة الأوكرانية وسيشكل تهديدًا قاتلًا للقوات المسلحة.وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قام بفحص كيفية تنفيذ طلبات دفاع الدولة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في مقاطعة نيجني نوفغورود. هناك تم إبلاغه، من بين أمور أخرى، أنه تم تنظيم الإنتاج الضخم لـ "فاب-3000" منذ فبراير/شباط 2024.وقال الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف لوكالة "سبوتنيك"، إن القنبلة الجوية التي يبلغ وزنها ثلاثة أطنان لديها قوة تدميرية بحيث يمكن استخدامها لاقتحام المناطق المحصنة بشكل خاص، بالإضافة إلى أن التقنيات الجديدة ستحولها عمليا إلى سلاح عالي الدقة.
https://sputnikarabic.ae/20240401/أوكرانيا-تخشى-السلاح-الروسي-الجديد-1087570239.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061669810_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_dd5108ac03dae167cc025f6a91b8e59b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الإعلام الصيني يشيد بـ"القنابل الفائقة" الروسية
أشاد الإعلام الصيني بالسلاح الروسي الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، وهو كناية عن قنابل جو أرض المدمرة من طراز "فاب 3000".
ونشرت الإذاعة الوطنية الصينية تقريرا عسكريا للمراقب والمحلل العسكري، شاو يونغ لينغ، قال فيه إنه بعد إعلان روسيا عن القنبلة الجوية من طراز "فاب 3000" وتجهيز استخدامها من خلال التوجيه أصبحت قوتها التدميرية أكثر فعالية، واصفا القنبلة الروسية الجديدة بالقنبلة "الفائقة".
وأشار التقرير إلى أن قوتها وقدراتها التدميرية الضاربة قد تمثل "يوم القيامة" بالنسبة للجيش الأوكراني.
وأضاف لينغ بالقول: إنه "من بين أنظمة الدفاع الجوي الحالية في أوكرانيا، لا توجد حاليًا وسيلة قادرة على اعتراض "القنابل الفائقة" بشكل فعال. وهذا يعني أن الوحدات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية معرضة تمامًا لهجمات هذه القذائف".
ووفقا له، فإن استخدام القوات المسلحة الروسية لهذا النوع من القنابل سيكون له تأثير كبير على الجبهة الأوكرانية وسيشكل تهديدًا قاتلًا للقوات المسلحة.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قام بفحص كيفية تنفيذ طلبات دفاع الدولة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في مقاطعة نيجني نوفغورود. هناك تم إبلاغه، من بين أمور أخرى، أنه تم تنظيم الإنتاج الضخم لـ "فاب-3000" منذ فبراير/شباط 2024.
وقال الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف لوكالة "سبوتنيك"، إن القنبلة الجوية التي يبلغ وزنها ثلاثة أطنان لديها قوة تدميرية بحيث يمكن استخدامها لاقتحام المناطق المحصنة بشكل خاص، بالإضافة إلى أن التقنيات الجديدة ستحولها عمليا إلى سلاح عالي الدقة.