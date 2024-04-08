الإعلام الصيني يشيد بـ"القنابل الفائقة" الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
القاهرة تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين حماس وإسرائيل
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
16:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240408/الإعلام-الصيني-يشيد-بـالقنابل-الفائقة-الروسية-1087789788.html
الإعلام الصيني يشيد بـ"القنابل الفائقة" الروسية
الإعلام الصيني يشيد بـ"القنابل الفائقة" الروسية
سبوتنيك عربي
أشاد الإعلام الصيني بالسلاح الروسي الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، وهو كناية عن قنابل جو أرض المدمرة من طراز "فاب 3000". 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T07:30+0000
2024-04-08T07:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061669810_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6d55058464c984fe33cb6286252eb47.jpg
ونشرت الإذاعة الوطنية الصينية تقريرا عسكريا للمراقب والمحلل العسكري، شاو يونغ لينغ، قال فيه إنه بعد إعلان روسيا عن القنبلة الجوية من طراز "فاب 3000" وتجهيز استخدامها من خلال التوجيه أصبحت قوتها التدميرية أكثر فعالية، واصفا القنبلة الروسية الجديدة بالقنبلة "الفائقة".وأشار التقرير إلى أن قوتها وقدراتها التدميرية الضاربة قد تمثل "يوم القيامة" بالنسبة للجيش الأوكراني.وأضاف لينغ بالقول: إنه "من بين أنظمة الدفاع الجوي الحالية في أوكرانيا، لا توجد حاليًا وسيلة قادرة على اعتراض "القنابل الفائقة" بشكل فعال. وهذا يعني أن الوحدات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية معرضة تمامًا لهجمات هذه القذائف".ووفقا له، فإن استخدام القوات المسلحة الروسية لهذا النوع من القنابل سيكون له تأثير كبير على الجبهة الأوكرانية وسيشكل تهديدًا قاتلًا للقوات المسلحة.وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قام بفحص كيفية تنفيذ طلبات دفاع الدولة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في مقاطعة نيجني نوفغورود. هناك تم إبلاغه، من بين أمور أخرى، أنه تم تنظيم الإنتاج الضخم لـ "فاب-3000" منذ فبراير/شباط 2024.وقال الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف لوكالة "سبوتنيك"، إن القنبلة الجوية التي يبلغ وزنها ثلاثة أطنان لديها قوة تدميرية بحيث يمكن استخدامها لاقتحام المناطق المحصنة بشكل خاص، بالإضافة إلى أن التقنيات الجديدة ستحولها عمليا إلى سلاح عالي الدقة.
https://sputnikarabic.ae/20240401/أوكرانيا-تخشى-السلاح-الروسي-الجديد-1087570239.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061669810_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_dd5108ac03dae167cc025f6a91b8e59b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الإعلام الصيني يشيد بـ"القنابل الفائقة" الروسية

07:30 GMT 08.04.2024
© Sputnikقنابل جوية فاب-500 للطيران الحربي من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
قنابل جوية فاب-500 للطيران الحربي من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أشاد الإعلام الصيني بالسلاح الروسي الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، وهو كناية عن قنابل جو أرض المدمرة من طراز "فاب 3000".
ونشرت الإذاعة الوطنية الصينية تقريرا عسكريا للمراقب والمحلل العسكري، شاو يونغ لينغ، قال فيه إنه بعد إعلان روسيا عن القنبلة الجوية من طراز "فاب 3000" وتجهيز استخدامها من خلال التوجيه أصبحت قوتها التدميرية أكثر فعالية، واصفا القنبلة الروسية الجديدة بالقنبلة "الفائقة".
وأشار التقرير إلى أن قوتها وقدراتها التدميرية الضاربة قد تمثل "يوم القيامة" بالنسبة للجيش الأوكراني.
وأضاف لينغ بالقول: إنه "من بين أنظمة الدفاع الجوي الحالية في أوكرانيا، لا توجد حاليًا وسيلة قادرة على اعتراض "القنابل الفائقة" بشكل فعال. وهذا يعني أن الوحدات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية معرضة تمامًا لهجمات هذه القذائف".
ووفقا له، فإن استخدام القوات المسلحة الروسية لهذا النوع من القنابل سيكون له تأثير كبير على الجبهة الأوكرانية وسيشكل تهديدًا قاتلًا للقوات المسلحة.
قنابل جوية فاب-500 للطيران الحربي من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تخشى السلاح الروسي الجديد
1 أبريل, 08:08 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قام بفحص كيفية تنفيذ طلبات دفاع الدولة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في مقاطعة نيجني نوفغورود. هناك تم إبلاغه، من بين أمور أخرى، أنه تم تنظيم الإنتاج الضخم لـ "فاب-3000" منذ فبراير/شباط 2024.
وقال الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف لوكالة "سبوتنيك"، إن القنبلة الجوية التي يبلغ وزنها ثلاثة أطنان لديها قوة تدميرية بحيث يمكن استخدامها لاقتحام المناطق المحصنة بشكل خاص، بالإضافة إلى أن التقنيات الجديدة ستحولها عمليا إلى سلاح عالي الدقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... قتلى ومصابون في سلسلة غارات إسرائيلية على وسط وجنوبي غزة06:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала