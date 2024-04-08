https://sputnikarabic.ae/20240408/الطريق-إلى-الحرية-إعلان-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1087793318.html
الطريق إلى الحرية... إعلان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الطريق إلى الحرية... إعلان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
سبوتنيك عربي
الطريق إلى الحرية: إعلان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
2024-04-08T08:55+0000
2024-04-08T08:55+0000
2024-04-08T08:55+0000
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قبل 10 سنوات، في أبريل/ نيسان 2014، أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية ذات الأغلبية الناطقة بالروسية استقلالها عن أوكرانيا في أعقاب انقلاب في كييف. ومن ثم تبعتها جمهورية لوغانسك الشعبية المجاورة وفعلت الشيء نفسه. يذكّر هذا الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" بمسار كلتا الجمهوريتين حتى حققتا الإعلان عن سيادتهما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الطريق إلى الحرية: إعلان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الطريق إلى الحرية: إعلان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الطريق إلى الحرية... إعلان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
بدأت الأزمة السياسية في أوكرانيا، وكان السبب هو رفض الحكومة التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. انتشرت موجة من المسيرات تدريجيًا في جميع أنحاء البلاد.
قبل 10 سنوات، في أبريل/ نيسان 2014، أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية ذات الأغلبية الناطقة بالروسية استقلالها عن أوكرانيا في أعقاب انقلاب في كييف. ومن ثم تبعتها جمهورية لوغانسك الشعبية المجاورة وفعلت الشيء نفسه. يذكّر هذا الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" بمسار كلتا الجمهوريتين حتى حققتا الإعلان عن سيادتهما.