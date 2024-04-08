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https://sputnikarabic.ae/20240408/تمساح-يقفز-ويصطاد-مسيرة-ساحبا-إياها-إلى-الماء-فيديو--1087810248.html
تمساح يقفز ويصطاد مسيرة ساحبا إياها إلى الماء... فيديو
تمساح يقفز ويصطاد مسيرة ساحبا إياها إلى الماء... فيديو
سبوتنيك عربي
استطاع تمساح صغير الحجم القفز من النهر والإمساك بمسيّرة رباعية المراوح بأسنانه وسحبها إلى الماء، ومن المثير للدهشة أن التمساح خرج من الماء بشكل شبه كامل ليعترض... 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T13:07+0000
2024-04-08T13:07+0000
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وتوضح المشاهد لحظة اصطياد التمساح للمسيرة رباعية المراوح بأسنانه وسحبها إلى الماء.ومن المثير للدهشة أن التمساح الصغير كان عليه أن يخرج من الماء بما يصل إلى ثلث طول جسمه من أجل اعتراض المسيّرة الطائرة. مع ذلك فإن الأشخاص البعيدين عن موائل تلك الزواحف البرية يصعب عليهم تصور مدى خفة حركتها وقابليتها للمناورة.وهذه ليست الحالة الأولى التي تصطاد فيها التماسيح مسيرات. وعلى سبيل المثال فإن صحفيا أستراليا قرر في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021 تصوير سلوك التماسيح في إحدى المحميات الأسترالية، فأطلق درونه لمراقبة مجموعة منها، وبشكل مفاجئ قفز أحد التماسيح من الماء وأمسك بالدرون.
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نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

تمساح يقفز ويصطاد مسيرة ساحبا إياها إلى الماء... فيديو

13:07 GMT 08.04.2024
© Pixabay
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استطاع تمساح صغير الحجم القفز من النهر والإمساك بمسيّرة رباعية المراوح بأسنانه وسحبها إلى الماء، ومن المثير للدهشة أن التمساح خرج من الماء بشكل شبه كامل ليعترض الطائرة المسيرة.
وتوضح المشاهد لحظة اصطياد التمساح للمسيرة رباعية المراوح بأسنانه وسحبها إلى الماء.
ومن المثير للدهشة أن التمساح الصغير كان عليه أن يخرج من الماء بما يصل إلى ثلث طول جسمه من أجل اعتراض المسيّرة الطائرة. مع ذلك فإن الأشخاص البعيدين عن موائل تلك الزواحف البرية يصعب عليهم تصور مدى خفة حركتها وقابليتها للمناورة.
وهذه ليست الحالة الأولى التي تصطاد فيها التماسيح مسيرات. وعلى سبيل المثال فإن صحفيا أستراليا قرر في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021 تصوير سلوك التماسيح في إحدى المحميات الأسترالية، فأطلق درونه لمراقبة مجموعة منها، وبشكل مفاجئ قفز أحد التماسيح من الماء وأمسك بالدرون.
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