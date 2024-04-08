غطاء محرك طائرة بوينغ "ينشلخ كالورق" خلال طيرانها... فيديو
© Photo / twitterتحطم غطاء طائرة بوينغ في الهواء بعد إقلاعها
© Photo / twitter
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سجلت عدسات كاميرات المسافرين حادثا مخيفا على متن إحدى طائرات "بوينغ"، حيث انشلخ محرك الطائرة "كالورق" في الهواء، الأمر الذي اضطر قائدها إلى العودة بسرعة إلى أرض المطار.
واستطاع قائد طائرة "بوينغ" تابعة لخطوط "ساوث ويست" إعادتها إلى مطار دنفر الدولي، بعد وقت قصير على إقلاعها بعد انشلاخ قلنسوة المحرك.
مرة أخرى... حادث مخيف في محرك طائرة "بوينغ" أثناء الإقلاع— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 8, 2024
اضطرت طائرة "بوينغ" تابعة لخطوط "ساوث ويست" على العودة إلى مطار دنفر الدولي بعد وقت قصير على إقلاعها عندما انخلعت قلنسوة المحرك وبدأت بضرب طرف الجناح أثناء الإقلاع، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، علم طاقم الطائرة… pic.twitter.com/4vq22dohfu
وتظهر المشاهد التي صورها أحد المشافرين من نافذة الطائرة تطاير غطاء المحرك المتواجد أسفل جناح الطائرة وارتطامه بالجناح بشكل مخيف.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد علم طاقم الطائرة بالحادث من الركاب، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى.