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https://sputnikarabic.ae/20240408/غطاء-محرك-طائرة-بوينغ-ينشلخ-كالورق-خلال-طيرانها-فيديو--1087799886.html
غطاء محرك طائرة بوينغ "ينشلخ كالورق" خلال طيرانها... فيديو
غطاء محرك طائرة بوينغ "ينشلخ كالورق" خلال طيرانها... فيديو
سبوتنيك عربي
سجلت عدسات كاميرات المسافرين حادثا مخيفا على متن إحدى طائرات "بوينغ"، حيث انشلخ محرك الطائرة "كالورق" في الهواء، الأمر الذي اضطر قائدها إلى العودة بسرعة إلى... 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T11:36+0000
2024-04-08T11:36+0000
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طائرة ركاب
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واستطاع قائد طائرة "بوينغ" تابعة لخطوط "ساوث ويست" إعادتها إلى مطار دنفر الدولي، بعد وقت قصير على إقلاعها بعد انشلاخ قلنسوة المحرك.ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد علم طاقم الطائرة بالحادث من الركاب، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى.
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نادي الفيديو, طائرة ركاب
نادي الفيديو, طائرة ركاب

غطاء محرك طائرة بوينغ "ينشلخ كالورق" خلال طيرانها... فيديو

11:36 GMT 08.04.2024
© Photo / twitterتحطم غطاء طائرة بوينغ في الهواء بعد إقلاعها
تحطم غطاء طائرة بوينغ في الهواء بعد إقلاعها - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
© Photo / twitter
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سجلت عدسات كاميرات المسافرين حادثا مخيفا على متن إحدى طائرات "بوينغ"، حيث انشلخ محرك الطائرة "كالورق" في الهواء، الأمر الذي اضطر قائدها إلى العودة بسرعة إلى أرض المطار.
واستطاع قائد طائرة "بوينغ" تابعة لخطوط "ساوث ويست" إعادتها إلى مطار دنفر الدولي، بعد وقت قصير على إقلاعها بعد انشلاخ قلنسوة المحرك.

وتظهر المشاهد التي صورها أحد المشافرين من نافذة الطائرة تطاير غطاء المحرك المتواجد أسفل جناح الطائرة وارتطامه بالجناح بشكل مخيف.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد علم طاقم الطائرة بالحادث من الركاب، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى.
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