https://sputnikarabic.ae/20240408/قصف-متبادل-عبر-خطوط-فصل-القوات-بين-الجيشين-السوري-والإسرائيلي-1087826203.html
قصف متبادل عبر خطوط فصل القوات بين الجيشين السوري والإسرائيلي
قصف متبادل عبر خطوط فصل القوات بين الجيشين السوري والإسرائيلي
سبوتنيك عربي
شن مجهولون قصفا صاروخيا من الأراضي السورية باتجاه مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، أقصى جنوب غرب سوريا، لترد مدفعية الجيش الإسرائيلي... 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T19:36+0000
2024-04-08T19:36+0000
2024-04-08T19:36+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقالت مراسلة "سبوتنيك" في درعا أن قصفا صاروخيا انطلق من مناطق الريف الغربي لمحافظة درعا الغربي، مستهدفا مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.ورجحت المراسلة أن يكون القصف الذي شنه مجهولون مساء اليوم على مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، قد تم بصواريخ "كاتيوشا".ومنذ الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين، تشهد منطقة جنوب سوريا قصفا متبادلا على طرفي خطوط الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي.وتتموضع القوات الأممية في المنطقة الواقعة بين الخطين الأمميين (برافو وألفا)، وكانت قد انسحبت منها وعلقت مهامها عقب اختطاف 45 عنصراً من جنودها في أغسطس/ آب 2014، على أيدي مسلحين من تنظيم "القاعدة" قبل أن تعاود حضورها تدريجيا بعد تحرير الحدود الشرقية لخط "برافو".ومع تقدم قوات الجيش السوري والقوات الروسية الحليفة في عمق منطقة حوض اليرموك عام 2018، قام الجيش الإسرائيلي بسحب الآلاف من مسلحي "داعش" ممن كانوا يسيطرون على المنطقة، باتجاه مناطق سيطرته في عمق الأراضي الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240407/حزب-الله-اللبناني-يستهدف-مقرا-للدفاع-الجوي-الإسرائيلي-في-هضبة-الجولان-1087772459.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
قصف متبادل عبر خطوط فصل القوات بين الجيشين السوري والإسرائيلي
شن مجهولون قصفا صاروخيا من الأراضي السورية باتجاه مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، أقصى جنوب غرب سوريا، لترد مدفعية الجيش الإسرائيلي باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري.
وقالت مراسلة "سبوتنيك" في درعا أن قصفا صاروخيا انطلق من مناطق الريف الغربي لمحافظة درعا الغربي، مستهدفا مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.
ورجحت المراسلة أن يكون القصف الذي شنه مجهولون مساء اليوم على مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، قد تم بصواريخ "كاتيوشا".
وسقطت قذائف المدفعية الإسرائيلية في الأراضي الزراعية بمحيط "تل الجابية" الاستراتيجي بريف درعا الغربي، دون تسجيل أضرار خلا بعض الحقول التي سقطت ضمنها، بحسب المراسلة.
ومنذ الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين، تشهد منطقة جنوب سوريا قصفا متبادلا على طرفي خطوط الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي.
ويفصل قوات الجيشين السوري والإسرائيلي خطان وهميان (برافووألفا)، أنشأتهما الأمم المتحدة عقب حرب تشرين التحريرية عام 1974، كحدود شرقية وغربية لمنطقة فصل القوات المتحاربة.
وتتموضع القوات الأممية في المنطقة الواقعة بين الخطين الأمميين (برافو وألفا)، وكانت قد انسحبت منها وعلقت مهامها عقب اختطاف 45 عنصراً من جنودها في أغسطس/ آب 2014، على أيدي مسلحين من تنظيم "القاعدة" قبل أن تعاود حضورها تدريجيا بعد تحرير الحدود الشرقية لخط "برافو".
ومع تقدم قوات الجيش السوري والقوات الروسية الحليفة في عمق منطقة حوض اليرموك عام 2018، قام الجيش الإسرائيلي بسحب الآلاف من مسلحي "داعش" ممن كانوا يسيطرون على المنطقة، باتجاه مناطق سيطرته في عمق الأراضي الإسرائيلية.