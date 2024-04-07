https://sputnikarabic.ae/20240407/حزب-الله-اللبناني-يستهدف-مقرا-للدفاع-الجوي-الإسرائيلي-في-هضبة-الجولان-1087772459.html
"حزب الله" اللبناني يستهدف مقرا للدفاع الجوي الإسرائيلي في هضبة الجولان
"حزب الله" اللبناني يستهدف مقرا للدفاع الجوي الإسرائيلي في هضبة الجولان
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أنه استهدف مقرا للدفاع الجوي الإسرائيلي في هضبة الجولان المحتلة. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T11:49+0000
2024-04-07T11:49+0000
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وأضاف الحزب في بيان رسمي، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ومقاومته الباسلة والمستحقة، ورداً على هجمات العدو في منطقة البقاع، نفذ مقاتلو المقاومة الإسلامية اللبنانية هجوماً على مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي".وجاء أيضا في بيان "حزب الله" الذي تم نشره عبر قناة "تلغرام" التابعة للحزب: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على منطقة البقاع قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:10) من نهار اليوم باستهداف مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع، والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف بعشرات صواريخ الكاتيوشا".وأشارت إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بنحو 50 قذيفة 10بلدات في منطقة البقاع الغربي شرق لبنان وفي القطاعات الشرقي والأوسط والغربي في المنطقة الحدودية من جنوب لبنان".وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية."حزب الله" اللبناني يعلن استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع راميا
https://sputnikarabic.ae/20240407/الإذاعة-الإسرائيلية-لم-نحقق-أهدافنا-في-غزة-وحماس-لا-تزال-تسيطر-جزئيا-على-القطاع-1087771423.html
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أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
"حزب الله" اللبناني يستهدف مقرا للدفاع الجوي الإسرائيلي في هضبة الجولان
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أنه استهدف مقرا للدفاع الجوي الإسرائيلي في هضبة الجولان المحتلة.
وأضاف الحزب في بيان رسمي، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ومقاومته الباسلة والمستحقة، ورداً على هجمات العدو في منطقة البقاع، نفذ مقاتلو المقاومة الإسلامية اللبنانية هجوماً على مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي".
وجاء أيضا في بيان "حزب الله" الذي تم نشره عبر قناة "تلغرام" التابعة للحزب: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على منطقة البقاع قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:10) من نهار اليوم باستهداف مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع، والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
وقالت مصادر عسكرية لبنانية لوكالة أنباء "شينخوا": "إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ فجر اليوم 3غارات على أطراف بلدة جنتا ومحيط بلدة السفري القريبة من مدينة بعلبك شرق لبنان و3غارات على بلدات في القطاعين الشرقي والأوسط من المنطقة الحدودية بجنوب لبنان".
وأشارت إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بنحو 50 قذيفة 10بلدات في منطقة البقاع الغربي شرق لبنان وفي القطاعات الشرقي والأوسط والغربي في المنطقة الحدودية من جنوب لبنان".
وفي السياق ذاته، قالت المصادر العسكرية إنها "رصدت إطلاق نحو50 صاروخ أرض- أرض من لبنان على شمال إسرائيل، وقد جوبه بعضها بصواريخ القبة الحديدية الإسرائيلية".
وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية.