https://sputnikarabic.ae/20240408/ليبيا-في-المركز-الأخير-بجودة-نطق-الإنجليزية-كلغة-ثانوية-1087794148.html

ليبيا في المركز الأخير بجودة نطق الإنجليزية كلغة ثانوية

ليبيا في المركز الأخير بجودة نطق الإنجليزية كلغة ثانوية

سبوتنيك عربي

احتلت ليبيا المركز الأخير من بين 100 دولة في تصنيف أفضل الدول بنطق وتحدّث الإنجليزية. 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T09:56+0000

2024-04-08T09:56+0000

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وأوضحت قناة "السومرية نيوز" أن الـ 100 دولة التي شملها التصنيف من الدول التي لا تعتبر الإنجليزية لغتها الأم، وأضافت القناة أن العراق جاء بالمرتبة 97، يليه في القائمة ذاتها كل من السعودية وقيرغزستان وليبيا في ذيل القائمة.وفي وقت سابق، بحث وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، موسى المقريف، مع السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدين، دعم تعليم اللغة الإنجليزية لطلاب مراحل التعليم المختلفة.وتناول اللقاء مسألة بناء شراكة ليبية بريطانية لدعم التعليم، كما تم بحث تأهيل عدد من الطلاب لتعلم اللغة الإنجليزية في بريطانيا، وفق بيان صادر عن وزارة التعليم.في السياق ذاته، تلقى المقريف دعوة رسمية من السفير البريطاني لحضور مؤتمر التعليم السنوي المقرر انعقاده في لندن خلال مايو/ أيار المقبل، حسبما ذكرت بوابة "الوسط" الليبية.

https://sputnikarabic.ae/20231116/خطف-نقيب-عام-التعليم-الجامعي-في-ليبيا-في-ظروف-غامضة-1083218092.html

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