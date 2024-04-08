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19 د
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https://sputnikarabic.ae/20240408/ليبيا-في-المركز-الأخير-بجودة-نطق-الإنجليزية-كلغة-ثانوية-1087794148.html
ليبيا في المركز الأخير بجودة نطق الإنجليزية كلغة ثانوية
ليبيا في المركز الأخير بجودة نطق الإنجليزية كلغة ثانوية
سبوتنيك عربي
احتلت ليبيا المركز الأخير من بين 100 دولة في تصنيف أفضل الدول بنطق وتحدّث الإنجليزية. 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T09:56+0000
2024-04-08T09:56+0000
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وأوضحت قناة "السومرية نيوز" أن الـ 100 دولة التي شملها التصنيف من الدول التي لا تعتبر الإنجليزية لغتها الأم، وأضافت القناة أن العراق جاء بالمرتبة 97، يليه في القائمة ذاتها كل من السعودية وقيرغزستان وليبيا في ذيل القائمة.وفي وقت سابق، بحث وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، موسى المقريف، مع السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدين، دعم تعليم اللغة الإنجليزية لطلاب مراحل التعليم المختلفة.وتناول اللقاء مسألة بناء شراكة ليبية بريطانية لدعم التعليم، كما تم بحث تأهيل عدد من الطلاب لتعلم اللغة الإنجليزية في بريطانيا، وفق بيان صادر عن وزارة التعليم.في السياق ذاته، تلقى المقريف دعوة رسمية من السفير البريطاني لحضور مؤتمر التعليم السنوي المقرر انعقاده في لندن خلال مايو/ أيار المقبل، حسبما ذكرت بوابة "الوسط" الليبية.
https://sputnikarabic.ae/20231116/خطف-نقيب-عام-التعليم-الجامعي-في-ليبيا-في-ظروف-غامضة-1083218092.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, منوعات
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, منوعات

ليبيا في المركز الأخير بجودة نطق الإنجليزية كلغة ثانوية

09:56 GMT 08.04.2024
© Sputnikمدرسة الأمل في مصر .. تسكين وتعليم مجاني من اللاجئين لنازحي السودان
مدرسة الأمل في مصر .. تسكين وتعليم مجاني من اللاجئين لنازحي السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
© Sputnik
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احتلت ليبيا المركز الأخير من بين 100 دولة في تصنيف أفضل الدول بنطق وتحدّث الإنجليزية.
وأوضحت قناة "السومرية نيوز" أن الـ 100 دولة التي شملها التصنيف من الدول التي لا تعتبر الإنجليزية لغتها الأم، وأضافت القناة أن العراق جاء بالمرتبة 97، يليه في القائمة ذاتها كل من السعودية وقيرغزستان وليبيا في ذيل القائمة.
وفي وقت سابق، بحث وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، موسى المقريف، مع السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدين، دعم تعليم اللغة الإنجليزية لطلاب مراحل التعليم المختلفة.
طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
خطف نقيب عام التعليم الجامعي في ليبيا في ظروف غامضة
16 نوفمبر 2023, 18:42 GMT
وتناول اللقاء مسألة بناء شراكة ليبية بريطانية لدعم التعليم، كما تم بحث تأهيل عدد من الطلاب لتعلم اللغة الإنجليزية في بريطانيا، وفق بيان صادر عن وزارة التعليم.
في السياق ذاته، تلقى المقريف دعوة رسمية من السفير البريطاني لحضور مؤتمر التعليم السنوي المقرر انعقاده في لندن خلال مايو/ أيار المقبل، حسبما ذكرت بوابة "الوسط" الليبية.
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