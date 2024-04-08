https://sputnikarabic.ae/20240408/نيكارغوا-تطالب-محكمة-العدل-الدولية-بمنع-برلين-من-تزويد-إسرائيل-بالأسلحة-1087799733.html

نيكارغوا تطالب محكمة "العدل الدولية" بمنع برلين من تزويد إسرائيل بالأسلحة

نيكارغوا تطالب محكمة "العدل الدولية" بمنع برلين من تزويد إسرائيل بالأسلحة

سبوتنيك عربي

صرح سفير نيكاراغوا لدى هولندا كارلوس أرغويلو غوميز، أن نيكاراغوا تدعو محكمة "العدل الدولية" إلى إلزام ألمانيا بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، والتي يمكن... 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T11:22+0000

2024-04-08T11:22+0000

2024-04-08T11:38+0000

محكمة العدل الدولية

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

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وقال أرغويلو غوميز، خلال جلسة استماع بالمحكمة في لاهاي: "نطلب من المحكمة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، ونطالب بإصدار أمر لألمانيا بوقف مساعدتها لإسرائيل، وخاصة المساعدة العسكرية، بما في ذلك توريد الأسلحة التي تستخدم أو يمكن استخدامها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية، والمعاهدات الدولية".كما أشار الوفد إلى أن نيكاراغوا تطلب من المحكمة أن تأمر ألمانيا بضمان عدم استخدام المعدات العسكرية والأسلحة الحربية التي تم تزويد إسرائيل بها بالفعل لارتكاب إبادة جماعية أو للمساهمة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لاتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي، أو غيرها من قواعد القانون الدولي العام في قطاع غزة. ومن جهة أخرى، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، بأن الحكومة الألمانية ترفض اتهامات نيكاراغوا بانتهاك القانون الدولي فيما يتعلق بالمساعدة العسكرية لإسرائيل، وأن برلين ستتحدث في هذا الشأن أمام محكمة العدل الدولية غدًا.وأضاف فيشر للصحفيين، أنه "في هذه اللحظة، تقدم نيكاراغوا حججها في الاجتماع أمام المحكمة الدولية، وسنتحدث غدا ونقدم نسختنا أمام المحكمة الدولية".وكانت نيكاراغوا قد طلبت من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة لتعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا، لا سيما العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.يأتي ذلك وسط دعوات دولية متزايدة لحلفاء إسرائيل بوقف توريد الأسلحة لها فورا مع استمرار حملتها العسكرية، منذ ستة أشهر في تدمير قطاع غزة. يذكر أن الحرب الإسرائيلية على غزة والتي انطلقت، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت عن نزوح الغالبية العظمى من سكان غزة، كما قتل أكثر من 33 ألف فلسطيني في غزة جراء الحرب الجارية، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240407/العدل-الدولية-تنظر-في-دور-ألمانيا-بالإبادة-الجماعية-في-غزة-1087782160.html

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محكمة العدل الدولية, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى