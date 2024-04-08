https://sputnikarabic.ae/20240408/وزيرا-الخارجية-الإيراني-والسوري-يفتتحان-المبنى-الجديد-للقنصلية-الإيرانية-في-دمشق-1087813816.html

وزيرا الخارجية الإيراني والسوري يفتتحان المبنى الجديد للقنصلية الإيرانية في دمشق

وزيرا الخارجية الإيراني والسوري يفتتحان المبنى الجديد للقنصلية الإيرانية في دمشق

سبوتنيك عربي

افتتح وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسوري فيصل المقداد، اليوم الاثنين، مبنى القنصلية الإيرانية الجديد بعد أيام من دمار المبنى القديم جراء... 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T14:21+0000

2024-04-08T14:21+0000

2024-04-08T14:38+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

إيران

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/08/1087814705_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b81e484f55fa9d8e63c5e17664ad1469.jpg

وذكر مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "وزيري خارجية سوريا وإيران افتتحا مبنى القنصلية الإيرانية الجديد في دمشق".ووفقا للمراسل، تم افتتاح المبنى الجديد للقنصلية الإيرانية ضمن مبنى قريب من سفارة إيران، ويقع على بعد أمتار من القنصلية القديمة، ويفصلهما مبنى السفارة الكندية.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، زار الوزيران الإيراني والسوري موقع القنصلية الإيرانية التي دمرها الاعتداء الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري.وجاء هذا أثناء زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إلى العاصمة السورية دمشق، بعد الاعتداء الإسرائيلي الذي حصل يوم الاثنين الفائت على مبنى القنصلية الإيرانية في سوريا.وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان، يوم الاثنين الفائت: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ، وعلى أثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهما من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين الذين كانوا يرافقونهما في سوريا".وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل وجهت ضربة جوية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.وقالت الدفاع السورية، في بيان، إنه "في حوالي الساعة 00 : 17 مساء اليوم [بتوقيت دمشق] شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله ويجري العمل على انتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض".يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

https://sputnikarabic.ae/20240408/صحيفة-واشنطن-تعهدت-بإقناع-إسرائيل-بوقف-هجماتها-في-سوريا-ولبنان-مقابل-عدم-رد-طهران-على-غارة-دمشق-1087789237.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إيران