https://sputnikarabic.ae/20240409/الاستخبارات-الروسية-الخارجية-تجنيد-أعضاء-عصابة-المخدرات-في-أمريكا-للمشاركة-بالصراع-الأوكراني-1087854047.html
الاستخبارات الروسية الخارجية: تجنيد أعضاء عصابة المخدرات في أمريكا للمشاركة بالصراع الأوكراني
الاستخبارات الروسية الخارجية: تجنيد أعضاء عصابة المخدرات في أمريكا للمشاركة بالصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز المخابرات الخارجية الروسية أن الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية بدأت في تجنيد أعضاء من عصابات المخدرات المكسيكية والكولومبية الذين يقضون عقوبات في... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T14:51+0000
2024-04-09T14:51+0000
2024-04-09T14:51+0000
روسيا
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وأشار المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية إلى أن واشنطن تسعى يائسة بشكل متزايد لتغيير الوضع في مسرح العمليات العسكرية، وتجديد صفوف جنود القوات المسلحة الأوكرانية المحبطين بـ"رعاع متعددي الجنسيات لديهم ميل للعنف المسلح".وأضاف المكتب الصحفي: "وفقًا للمعلومات التي تلقتها المخابرات الخارجية الروسية، لهذه الأغراض، بدأت الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية تحت قيادة إدارة مكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في تجنيد ممثلين عن عصابات المخدرات المكسيكية والكولومبية الذين يقضون عقوبات في السجون الأمريكية للمشاركة في الصراع الأوكراني إلى جانب نظام كييف المهين".وأضاف المكتب الصحفي أن أمريكا تعتزم إرسال الدفعة الأولى المكونة من مئات من أعضاء عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية إلى أوكرانيا هذا الصيف.تصويت... هل تؤيد مزاعم بوريل باحتمال نشوب "حرب شديدة" في أوروبا؟وذكر المكتب الصحفي: "إذا نجح المشروع التجريبي لتجديد صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بمجرمين من أمريكا اللاتينية، فسوف يستمر برنامج تجنيد المقاتلين بل ويتوسع ليشمل مجرمين من بلدان أخرى تعاني من وضع إجرامي صعب".وأوضح جهاز المخابرات الخارجية بأن تجنيد أعضاء كارتل المخدرات لا يخلو من المشاكل، وأنه دون "مباركة" أباطرة المخدرات، لن يتعاون أي من مرؤوسيهم مع السلطات الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20240409/نائبة-أمريكية-بعض-أعضاء-الكونغرس-الأمريكي-يؤيدون-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1087838517.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الاستخبارات الروسية الخارجية: تجنيد أعضاء عصابة المخدرات في أمريكا للمشاركة بالصراع الأوكراني
أفاد جهاز المخابرات الخارجية الروسية أن الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية بدأت في تجنيد أعضاء من عصابات المخدرات المكسيكية والكولومبية الذين يقضون عقوبات في أمريكا للمشاركة في الصراع في أوكرانيا.
وأشار المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية إلى أن واشنطن تسعى يائسة بشكل متزايد لتغيير الوضع في مسرح العمليات العسكرية، وتجديد صفوف جنود القوات المسلحة الأوكرانية المحبطين بـ"رعاع متعددي الجنسيات لديهم ميل للعنف المسلح".
وأضاف المكتب الصحفي: "وفقًا للمعلومات التي تلقتها المخابرات الخارجية الروسية، لهذه الأغراض، بدأت الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية تحت قيادة إدارة مكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في تجنيد ممثلين عن عصابات المخدرات المكسيكية والكولومبية الذين يقضون عقوبات في السجون الأمريكية للمشاركة في الصراع الأوكراني إلى جانب نظام كييف المهين".
وأضاف المكتب الصحفي أن أمريكا تعتزم إرسال الدفعة الأولى المكونة من مئات من أعضاء عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية إلى أوكرانيا هذا الصيف.
وذكر المكتب الصحفي: "إذا نجح المشروع التجريبي لتجديد صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بمجرمين من أمريكا اللاتينية، فسوف يستمر برنامج تجنيد المقاتلين بل ويتوسع ليشمل مجرمين من بلدان أخرى تعاني من وضع إجرامي صعب".
وأوضح جهاز المخابرات الخارجية بأن تجنيد أعضاء كارتل المخدرات لا يخلو من المشاكل، وأنه دون "مباركة" أباطرة المخدرات، لن يتعاون أي من مرؤوسيهم مع السلطات الأمريكية.