نائبة أمريكية: بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يؤيدون إرسال قوات إلى أوكرانيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:16 GMT
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مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
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https://sputnikarabic.ae/20240409/نائبة-أمريكية-بعض-أعضاء-الكونغرس-الأمريكي-يؤيدون-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1087838517.html
نائبة أمريكية: بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يؤيدون إرسال قوات إلى أوكرانيا
نائبة أمريكية: بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يؤيدون إرسال قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت عضوة مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلورغرين (جمهورية من جورجيا)، أن بعض النواب الأمريكيين يؤيدون إرسال قوات للمشاركة في الصراع في أوكرانيا. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T09:39+0000
2024-04-09T09:39+0000
رصد عسكري
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ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عنها قولها: "سمعت همسات حول هذا الأمر في اجتماعات مختلفة، إنهم (أعضاء الكونغرس) يرغبون في إرسال أعمامنا وأبناء عمومتنا وأبنائنا إلى أوكرانيا إلى منطقة القتال". وأكدت غرين: "لن يفعلوا ذلك إلا على جثتي. لا ينبغي لنا أن نشن هذه الحرب". ولم تحدد غرين، أعضاء الكونغرس الذين يؤيدون إرسال القوات. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد قال في 2 أبريل/ نيسان، إن الولايات المتحدة تعارض إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، وأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تجعل الصراع المباشر مع روسيا أقرب. وأكد الجانب الروسي مرارا أن إرسال الغرب الأسلحة إلى كييف والمساعدة في تدريب الجيش الأوكراني لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولا يغير الوضع في ساحة المعركة.
https://sputnikarabic.ae/20240409/أوكرانيا-تخطط-لتزويد-الطائرات-المسيرة-بالذكاء-الاصطناعي-بسبب-أنظمة-الحرب-الإلكترونية-الروسية-1087838130.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

نائبة أمريكية: بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يؤيدون إرسال قوات إلى أوكرانيا

09:39 GMT 09.04.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات القصف الصاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في حي كالينينسك في دونيتسك، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
تداعيات القصف الصاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في حي كالينينسك في دونيتسك، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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تابعنا عبر
صرحت عضوة مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلورغرين (جمهورية من جورجيا)، أن بعض النواب الأمريكيين يؤيدون إرسال قوات للمشاركة في الصراع في أوكرانيا.
ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عنها قولها: "سمعت همسات حول هذا الأمر في اجتماعات مختلفة، إنهم (أعضاء الكونغرس) يرغبون في إرسال أعمامنا وأبناء عمومتنا وأبنائنا إلى أوكرانيا إلى منطقة القتال".
وأكدت غرين: "لن يفعلوا ذلك إلا على جثتي. لا ينبغي لنا أن نشن هذه الحرب".
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تخطط لتزويد الطائرات المسيرة بالذكاء الاصطناعي بسبب أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية
09:17 GMT
ولم تحدد غرين، أعضاء الكونغرس الذين يؤيدون إرسال القوات.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد قال في 2 أبريل/ نيسان، إن الولايات المتحدة تعارض إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، وأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تجعل الصراع المباشر مع روسيا أقرب.
وأكد الجانب الروسي مرارا أن إرسال الغرب الأسلحة إلى كييف والمساعدة في تدريب الجيش الأوكراني لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولا يغير الوضع في ساحة المعركة.
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