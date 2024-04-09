https://sputnikarabic.ae/20240409/نائبة-أمريكية-بعض-أعضاء-الكونغرس-الأمريكي-يؤيدون-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1087838517.html
نائبة أمريكية: بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يؤيدون إرسال قوات إلى أوكرانيا
نائبة أمريكية: بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يؤيدون إرسال قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت عضوة مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلورغرين (جمهورية من جورجيا)، أن بعض النواب الأمريكيين يؤيدون إرسال قوات للمشاركة في الصراع في أوكرانيا. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T09:39+0000
2024-04-09T09:39+0000
2024-04-09T09:39+0000
رصد عسكري
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ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عنها قولها: "سمعت همسات حول هذا الأمر في اجتماعات مختلفة، إنهم (أعضاء الكونغرس) يرغبون في إرسال أعمامنا وأبناء عمومتنا وأبنائنا إلى أوكرانيا إلى منطقة القتال". وأكدت غرين: "لن يفعلوا ذلك إلا على جثتي. لا ينبغي لنا أن نشن هذه الحرب". ولم تحدد غرين، أعضاء الكونغرس الذين يؤيدون إرسال القوات. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد قال في 2 أبريل/ نيسان، إن الولايات المتحدة تعارض إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، وأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تجعل الصراع المباشر مع روسيا أقرب. وأكد الجانب الروسي مرارا أن إرسال الغرب الأسلحة إلى كييف والمساعدة في تدريب الجيش الأوكراني لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولا يغير الوضع في ساحة المعركة.
https://sputnikarabic.ae/20240409/أوكرانيا-تخطط-لتزويد-الطائرات-المسيرة-بالذكاء-الاصطناعي-بسبب-أنظمة-الحرب-الإلكترونية-الروسية-1087838130.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
نائبة أمريكية: بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يؤيدون إرسال قوات إلى أوكرانيا
صرحت عضوة مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلورغرين (جمهورية من جورجيا)، أن بعض النواب الأمريكيين يؤيدون إرسال قوات للمشاركة في الصراع في أوكرانيا.
ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عنها قولها: "سمعت همسات حول هذا الأمر في اجتماعات مختلفة، إنهم (أعضاء الكونغرس) يرغبون في إرسال أعمامنا وأبناء عمومتنا وأبنائنا إلى أوكرانيا إلى منطقة القتال".
وأكدت غرين: "لن يفعلوا ذلك إلا على جثتي. لا ينبغي لنا أن نشن هذه الحرب".
ولم تحدد غرين، أعضاء الكونغرس الذين يؤيدون إرسال القوات.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد قال في 2 أبريل/ نيسان، إن الولايات المتحدة تعارض إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، وأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تجعل الصراع المباشر مع روسيا أقرب.
وأكد الجانب الروسي مرارا أن إرسال الغرب الأسلحة إلى كييف والمساعدة في تدريب الجيش الأوكراني لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولا يغير الوضع في ساحة المعركة.