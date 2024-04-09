https://sputnikarabic.ae/20240409/الحرس-الثوري-الإيراني-الطريقة-الوحيدة-لمحاربة-إسرائيل-هي-إنشاء-تحالف-من-الجيوش-الإسلامية-1087843067.html
الحرس الثوري الإيراني: الطريقة الوحيدة لمحاربة إسرائيل هي إنشاء تحالف من الجيوش الإسلامية
الحرس الثوري الإيراني: الطريقة الوحيدة لمحاربة إسرائيل هي إنشاء تحالف من الجيوش الإسلامية
سبوتنيك عربي
أكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن "الصهاينة لم ينتصروا في حرب غزة، ولم يهزموا حماس، ولم يتمكنوا من تحرير الأسرى،... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T12:17+0000
2024-04-09T12:17+0000
2024-04-09T12:18+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0a/1047744913_0:115:2000:1240_1920x0_80_0_0_bc8505edb86650ac0a755b45fbc63841.jpg
وقال الأدميرال تنكسيري، في مقابلة مع قناة "الميادين"، إن "السبيل الوحيد لمحاربة الصهاينة هو إنشاء تحالف من الجيوش الإسلامية"، مشيرا إلى "قوة حزب الله البطل أقوى من بداية الحرب".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و نحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240313/إيران-توجه-رسائل-إلى-عدد-من-المنظمات-الدولية-بشأن-الإبادة-الجماعية-التي-ترتكبها-إسرائيل-ضد-غزة-1086927404.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0a/1047744913_222:0:1999:1333_1920x0_80_0_0_e714b3f5e72b12f829f95fd7396bd52e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم
الحرس الثوري الإيراني: الطريقة الوحيدة لمحاربة إسرائيل هي إنشاء تحالف من الجيوش الإسلامية
12:17 GMT 09.04.2024 (تم التحديث: 12:18 GMT 09.04.2024)
أكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن "الصهاينة لم ينتصروا في حرب غزة، ولم يهزموا حماس، ولم يتمكنوا من تحرير الأسرى، لذلك فشلوا في هذه الحرب".
وقال الأدميرال تنكسيري، في مقابلة مع قناة
"الميادين"، إن "السبيل الوحيد لمحاربة الصهاينة هو إنشاء تحالف من الجيوش الإسلامية"، مشيرا إلى "قوة حزب الله البطل أقوى من بداية الحرب".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى
"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و نحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي
للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.