https://sputnikarabic.ae/20240409/الحرس-الثوري-يتعهد-مجددا-بالانتقام-من-إسرائيل-بعد-الهجوم-على-القنصلية-الإيرانية-في-دمشق-1087833163.html

الحرس الثوري يتعهد مجددا بالانتقام من إسرائيل بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق

الحرس الثوري يتعهد مجددا بالانتقام من إسرائيل بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق

سبوتنيك عربي

أكد الحرس الثوري الإيراني مجددا أنه "سيتم الانتقام بشدة لدماء شهداء العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق". 09.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-09T06:21+0000

2024-04-09T06:21+0000

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وقال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، خلال مراسم تأبين العميد محمد رضا زاهدي، إن "زوال الكيان الصهيوني أمنية قلبية للشعب الإيراني والعالم الإسلامي وسننتقم من العدو بشدة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف العميد فدوي: "سننتقم لدماء الشهداء، وينبغي الالتفات إلى هذه النقطة وهي أننا الآن في رفعة وشموخ والعالم كله يدرك هذا الأمر".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي.وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.

https://sputnikarabic.ae/20240408/نصر-الله-استهداف-المستشارين-في-القنصلية-الإيرانية-أعلى-اعتداء-إسرائيلي-من-نوعه-في-سوريا-منذ-سنوات-1087815560.html

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