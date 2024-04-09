الحرس الثوري يتعهد مجددا بالانتقام من إسرائيل بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:16 GMT
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مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
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كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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30 د
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https://sputnikarabic.ae/20240409/الحرس-الثوري-يتعهد-مجددا-بالانتقام-من-إسرائيل-بعد-الهجوم-على-القنصلية-الإيرانية-في-دمشق-1087833163.html
الحرس الثوري يتعهد مجددا بالانتقام من إسرائيل بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق
الحرس الثوري يتعهد مجددا بالانتقام من إسرائيل بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق
سبوتنيك عربي
أكد الحرس الثوري الإيراني مجددا أنه "سيتم الانتقام بشدة لدماء شهداء العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق". 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T06:21+0000
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وقال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، خلال مراسم تأبين العميد محمد رضا زاهدي، إن "زوال الكيان الصهيوني أمنية قلبية للشعب الإيراني والعالم الإسلامي وسننتقم من العدو بشدة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف العميد فدوي: "سننتقم لدماء الشهداء، وينبغي الالتفات إلى هذه النقطة وهي أننا الآن في رفعة وشموخ والعالم كله يدرك هذا الأمر".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي.وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240408/نصر-الله-استهداف-المستشارين-في-القنصلية-الإيرانية-أعلى-اعتداء-إسرائيلي-من-نوعه-في-سوريا-منذ-سنوات-1087815560.html
https://sputnikarabic.ae/20240408/وزير-الخارجية-الإيراني-من-دمشق-سوريا-خط-أمامي-في-المقاومة-ضد-الكيان-الصهيوني-1087816864.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم

الحرس الثوري يتعهد مجددا بالانتقام من إسرائيل بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق

06:21 GMT 09.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemiعناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران
عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكد الحرس الثوري الإيراني مجددا أنه "سيتم الانتقام بشدة لدماء شهداء العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق".
وقال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، خلال مراسم تأبين العميد محمد رضا زاهدي، إن "زوال الكيان الصهيوني أمنية قلبية للشعب الإيراني والعالم الإسلامي وسننتقم من العدو بشدة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأضاف العميد فدوي: "سننتقم لدماء الشهداء، وينبغي الالتفات إلى هذه النقطة وهي أننا الآن في رفعة وشموخ والعالم كله يدرك هذا الأمر".
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
نصر الله: استهداف المستشارين في القنصلية الإيرانية أعلى اعتداء إسرائيلي من نوعه في سوريا منذ سنوات
أمس, 14:33 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.
من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية السوري والإسراني في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
وزير الخارجية الإيراني من دمشق: سوريا خط أمامي في المقاومة ضد الكيان الصهيوني
أمس, 15:17 GMT
وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي.
وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.
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