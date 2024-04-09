https://sputnikarabic.ae/20240409/بوتين-قد-يزور-الصين-خلال-العام-الحالي-1087839686.html

بوتين قد يزور الصين خلال العام الحالي

بوتين قد يزور الصين خلال العام الحالي

سبوتنيك عربي

من المتوقع أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة الصين هذا العام، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية عقب زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف للصين. 09.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-09T10:42+0000

2024-04-09T10:42+0000

2024-04-09T10:42+0000

روسيا

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وقالت وزارة الخارجية الروسية عقب الاجتماع: "رحب الرئيس الصيني (شي جين بينغ) بوصول سيرغي لافروف إلى بكين باعتباره مرحلة مهمة في الاستعدادات الشاملة لزيارة الدولة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جمهورية الصين الشعبية هذا العام".استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارة الأخير إلى بكين.ونقل لافروف تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأشار إلى أن الرئيس الروسي يقدر بشدة التهاني على نتائج الانتخابات.وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بكين وموسكو سلكتا طريق التعايش السلمي وتعملان على تحقيق التعاون المفيد للجانبين.وكان لافروف قد التقى، في وقت سابق من اليوم، مع نظيره الصيني وانغ يي.وأجرى وانغ يي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات ثنائية في بكين، اليوم الثلاثاء، تبعها مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية البلدين.ووصل لافروف إلى بكين، يوم أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين يسعى خلالها إلى تعزيز العلاقات مع الصين، الشريك الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي لبلاده، بحسب ما أعلنت موسكو.وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل "بريكس" و"شنغهاي" للتعاون، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.

https://sputnikarabic.ae/20240409/الرئيس-الصيني--يستقبل-لافروف-خلال-زيارته-إلى-بكين--1087836944.html

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