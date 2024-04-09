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شي جين بينغ خلال اجتماعه مع لافروف: بكين وموسكو سلكتا طريق التعايش السلمي
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لافروف ينقل تحيات الرئيس فلاديمير بوتين إلى نظيره الصيني شي جين بينغ
لافروف ينقل تحيات الرئيس فلاديمير بوتين إلى نظيره الصيني شي جين بينغ
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارة الأخير إلى بكين. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T08:18+0000
2024-04-09T09:12+0000
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ونقل لافروف تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأشار إلى أن الرئيس الروسي يقدر بشدة التهاني على نتائج الانتخابات. وقال لافروف، مخاطبًا شي جين بينغ: "يسعدني ويشرفني أن أنقل إليكم أطيب تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لقد أعرب عن تقديره الكبير لرسالة التهنئة التي أرسلتموها عقب الانتخابات الرئاسية في مارس من هذا العام".وكان لافروف قد التقى، في وقت سابق من اليوم، مع نظيره الصيني وانغ يي.وأجرى وانغ يي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات ثنائية في بكين، اليوم الثلاثاء، تبعها مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية البلدين.ووصل لافروف إلى بكين، يوم أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين يسعى خلالها إلى تعزيز العلاقات مع الصين، الشريك الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي لبلاده، بحسب ما أعلنت موسكو.وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطورًا لافتًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية المرتبطة بخط قوة سيبيريا الذي يمد الصين بالغاز الروسي.وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل "بريكس" و"شنغهاي" للتعاون، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.
https://sputnikarabic.ae/20240409/لافروف-أي-أحداث-دولية-بشأن-أوكرانيا-لا-تأخذ-بالاعتبار-موقف-روسيا-لا-جدوى-منها--1087835497.html
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روسيا, العالم, الصين

لافروف ينقل تحيات الرئيس فلاديمير بوتين إلى نظيره الصيني شي جين بينغ

08:18 GMT 09.04.2024 (تم التحديث: 09:12 GMT 09.04.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارة الأخير إلى بكين.
ونقل لافروف تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأشار إلى أن الرئيس الروسي يقدر بشدة التهاني على نتائج الانتخابات.
وقال لافروف، مخاطبًا شي جين بينغ: "يسعدني ويشرفني أن أنقل إليكم أطيب تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لقد أعرب عن تقديره الكبير لرسالة التهنئة التي أرسلتموها عقب الانتخابات الرئاسية في مارس من هذا العام".
وكان لافروف قد التقى، في وقت سابق من اليوم، مع نظيره الصيني وانغ يي.
وأجرى وانغ يي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات ثنائية في بكين، اليوم الثلاثاء، تبعها مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية البلدين.
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ووصل لافروف إلى بكين، يوم أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين يسعى خلالها إلى تعزيز العلاقات مع الصين، الشريك الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي لبلاده، بحسب ما أعلنت موسكو.
وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطورًا لافتًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية المرتبطة بخط قوة سيبيريا الذي يمد الصين بالغاز الروسي.
وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل "بريكس" و"شنغهاي" للتعاون، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.
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