https://sputnikarabic.ae/20240409/الرئيس-الصيني--يستقبل-لافروف-خلال-زيارته-إلى-بكين--1087836944.html

لافروف ينقل تحيات الرئيس فلاديمير بوتين إلى نظيره الصيني شي جين بينغ

لافروف ينقل تحيات الرئيس فلاديمير بوتين إلى نظيره الصيني شي جين بينغ

سبوتنيك عربي

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارة الأخير إلى بكين. 09.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-09T08:18+0000

2024-04-09T08:18+0000

2024-04-09T09:12+0000

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ونقل لافروف تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأشار إلى أن الرئيس الروسي يقدر بشدة التهاني على نتائج الانتخابات. وقال لافروف، مخاطبًا شي جين بينغ: "يسعدني ويشرفني أن أنقل إليكم أطيب تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لقد أعرب عن تقديره الكبير لرسالة التهنئة التي أرسلتموها عقب الانتخابات الرئاسية في مارس من هذا العام".وكان لافروف قد التقى، في وقت سابق من اليوم، مع نظيره الصيني وانغ يي.وأجرى وانغ يي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات ثنائية في بكين، اليوم الثلاثاء، تبعها مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية البلدين.ووصل لافروف إلى بكين، يوم أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين يسعى خلالها إلى تعزيز العلاقات مع الصين، الشريك الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي لبلاده، بحسب ما أعلنت موسكو.وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطورًا لافتًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية المرتبطة بخط قوة سيبيريا الذي يمد الصين بالغاز الروسي.وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل "بريكس" و"شنغهاي" للتعاون، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.

https://sputnikarabic.ae/20240409/لافروف-أي-أحداث-دولية-بشأن-أوكرانيا-لا-تأخذ-بالاعتبار-موقف-روسيا-لا-جدوى-منها--1087835497.html

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