بوريل: احتمال اندلاع حرب شديدة في أوروبا "لم يعد ضربا من الخيال"

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شي جين بينغ خلال اجتماعه مع لافروف: بكين وموسكو سلكتا طريق التعايش السلمي
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
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مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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29 د
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البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:16 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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https://sputnikarabic.ae/20240409/بوريل-احتمال-اندلاع-حرب-شديدة-في-أوروبا-لم-يعد-ضربا-من-الخيال-1087837763.html
بوريل: احتمال اندلاع حرب شديدة في أوروبا "لم يعد ضربا من الخيال"
بوريل: احتمال اندلاع حرب شديدة في أوروبا "لم يعد ضربا من الخيال"
سبوتنيك عربي
أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن احتمال اندلاع حرب شديدة الحدة في أوروبا لم يعد ضربا من... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T09:03+0000
2024-04-09T09:03+0000
العالم
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وقال بوريل، متحدثًا خلال منتدى في بروكسل: "احتمال اندلاع حرب شديدة الحدة في أوروبا لم يعد خيالاً، ونحن ملزمون تمامًا ببذل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك. لردع العدو نحتاج إلى أموال".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن وثيقة أن الاتحاد الأوروبي وضع مشروع قانون يتيح إرسال عائدات الأصول الروسية المجمدة في الغرب إلى أوكرانيا في وقت مبكر من شهر يوليو/تموز.وعلى هذا فإن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض ضريبة على الأرباح من الأموال المجمدة واستخدام الأموال التي يتلقاها، نحو 3 مليار يورو سنوياً، لتمويل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا و"تحفيز الصناعة الدفاعية" في البلاد.وبموجب مشروع القانون، سيتم تحويل جزء من الدخل الذي تم الحصول عليه، ابتداءً من 15 فبراير/شباط، مرتين سنويًا، إلى صندوق السلام الأوروبي، الذي يتم من خلاله دفع إمدادات المساعدات العسكرية إلى كييف، وكذلك إلى صندوق دعم أوكرانيا. وسيبقى الجزء الآخر من الأموال في الودائع المركزية لتغطية تكاليف الحفاظ على الأصول وفي حالة المخاطر المحتملة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالإجراءات الانتقامية من روسيا.في 11 مارس/آذار، ذكرت تقارير أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحول 2-3 مليار يورو إلى أوكرانيا في وقت مبكر من شهر يوليو، وهي عائدات إعادة استثمار الأصول المجمدة الروسية، والتي يديرها الوديع الدولي يوروكلير.في الأول من فبراير، وافق المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي على اقتراح من المفوضية الأوروبية، والذي يتضمن استخدام الإيرادات من الأموال المجمدة لتمويل برنامج مساعدة ميزانية كييف جزئيًا بمبلغ 50 مليار يورو للفترة حتى عام 2027.
https://sputnikarabic.ae/20240331/صحيفة-تتحدث-عن-الخطوة-المتهورة-للاتحاد-الأوروبي-تجاه-روسيا-1087557211.html
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العالم

بوريل: احتمال اندلاع حرب شديدة في أوروبا "لم يعد ضربا من الخيال"

09:03 GMT 09.04.2024
© Sputnik . abedal kader albaiبوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي
بوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن احتمال اندلاع حرب شديدة الحدة في أوروبا لم يعد ضربا من الخيال.
وقال بوريل، متحدثًا خلال منتدى في بروكسل: "احتمال اندلاع حرب شديدة الحدة في أوروبا لم يعد خيالاً، ونحن ملزمون تمامًا ببذل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك. لردع العدو نحتاج إلى أموال".
وأضاف أنه من أجل تحقيق قدرات دفاعية قوية للاتحاد الأوروبي، هناك حاجة إلى "آلية دفاعية"، وسمح بإمكانية التزامات الديون المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي.
علم الاتحاد الأوروبي في أثينا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة تتحدث عن "الخطوة المتهورة" للاتحاد الأوروبي تجاه روسيا
31 مارس, 13:55 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن وثيقة أن الاتحاد الأوروبي وضع مشروع قانون يتيح إرسال عائدات الأصول الروسية المجمدة في الغرب إلى أوكرانيا في وقت مبكر من شهر يوليو/تموز.
وعلى هذا فإن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض ضريبة على الأرباح من الأموال المجمدة واستخدام الأموال التي يتلقاها، نحو 3 مليار يورو سنوياً، لتمويل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا و"تحفيز الصناعة الدفاعية" في البلاد.
وبموجب مشروع القانون، سيتم تحويل جزء من الدخل الذي تم الحصول عليه، ابتداءً من 15 فبراير/شباط، مرتين سنويًا، إلى صندوق السلام الأوروبي، الذي يتم من خلاله دفع إمدادات المساعدات العسكرية إلى كييف، وكذلك إلى صندوق دعم أوكرانيا. وسيبقى الجزء الآخر من الأموال في الودائع المركزية لتغطية تكاليف الحفاظ على الأصول وفي حالة المخاطر المحتملة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالإجراءات الانتقامية من روسيا.
في 11 مارس/آذار، ذكرت تقارير أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحول 2-3 مليار يورو إلى أوكرانيا في وقت مبكر من شهر يوليو، وهي عائدات إعادة استثمار الأصول المجمدة الروسية، والتي يديرها الوديع الدولي يوروكلير.
في الأول من فبراير، وافق المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي على اقتراح من المفوضية الأوروبية، والذي يتضمن استخدام الإيرادات من الأموال المجمدة لتمويل برنامج مساعدة ميزانية كييف جزئيًا بمبلغ 50 مليار يورو للفترة حتى عام 2027.
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