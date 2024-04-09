https://sputnikarabic.ae/20240409/بوريل-احتمال-اندلاع-حرب-شديدة-في-أوروبا-لم-يعد-ضربا-من-الخيال-1087837763.html

بوريل: احتمال اندلاع حرب شديدة في أوروبا "لم يعد ضربا من الخيال"

بوريل: احتمال اندلاع حرب شديدة في أوروبا "لم يعد ضربا من الخيال"

سبوتنيك عربي

أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن احتمال اندلاع حرب شديدة الحدة في أوروبا لم يعد ضربا من... 09.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-09T09:03+0000

2024-04-09T09:03+0000

2024-04-09T09:03+0000

العالم

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وقال بوريل، متحدثًا خلال منتدى في بروكسل: "احتمال اندلاع حرب شديدة الحدة في أوروبا لم يعد خيالاً، ونحن ملزمون تمامًا ببذل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك. لردع العدو نحتاج إلى أموال".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن وثيقة أن الاتحاد الأوروبي وضع مشروع قانون يتيح إرسال عائدات الأصول الروسية المجمدة في الغرب إلى أوكرانيا في وقت مبكر من شهر يوليو/تموز.وعلى هذا فإن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض ضريبة على الأرباح من الأموال المجمدة واستخدام الأموال التي يتلقاها، نحو 3 مليار يورو سنوياً، لتمويل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا و"تحفيز الصناعة الدفاعية" في البلاد.وبموجب مشروع القانون، سيتم تحويل جزء من الدخل الذي تم الحصول عليه، ابتداءً من 15 فبراير/شباط، مرتين سنويًا، إلى صندوق السلام الأوروبي، الذي يتم من خلاله دفع إمدادات المساعدات العسكرية إلى كييف، وكذلك إلى صندوق دعم أوكرانيا. وسيبقى الجزء الآخر من الأموال في الودائع المركزية لتغطية تكاليف الحفاظ على الأصول وفي حالة المخاطر المحتملة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالإجراءات الانتقامية من روسيا.في 11 مارس/آذار، ذكرت تقارير أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحول 2-3 مليار يورو إلى أوكرانيا في وقت مبكر من شهر يوليو، وهي عائدات إعادة استثمار الأصول المجمدة الروسية، والتي يديرها الوديع الدولي يوروكلير.في الأول من فبراير، وافق المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي على اقتراح من المفوضية الأوروبية، والذي يتضمن استخدام الإيرادات من الأموال المجمدة لتمويل برنامج مساعدة ميزانية كييف جزئيًا بمبلغ 50 مليار يورو للفترة حتى عام 2027.

https://sputnikarabic.ae/20240331/صحيفة-تتحدث-عن-الخطوة-المتهورة-للاتحاد-الأوروبي-تجاه-روسيا-1087557211.html

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