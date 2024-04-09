https://sputnikarabic.ae/20240409/حماس-موقف-إسرائيل-ما-زال-متعنتا-لكننا-ندرسه-بمسؤولية-وسنبلغ-الوسطاء-بردنا-1087837371.html

"حماس": موقف إسرائيل ما زال متعنتا لكننا ندرسه بمسؤولية وسنبلغ الوسطاء بردنا

"حماس": موقف إسرائيل ما زال متعنتا لكننا ندرسه بمسؤولية وسنبلغ الوسطاء بردنا

سبوتنيك عربي

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إن "موقف إسرائيل الذي تسلمته بأحدث جولة مفاوضات في القاهرة ما زال متعنتا، وإنها رغم ذلك تدرسه بكل مسؤولية... 09.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-09T08:47+0000

2024-04-09T08:47+0000

2024-04-09T08:47+0000

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وأضافت الحركة، في بيان لها، أنه "خلال جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة، تسلمنا الموقف الإسرائيلي بعد جهود الوسطاء في مصر وقطر وأمريكا".ولفت البيان إلى أن "الحركة تقدر الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء"، مؤكدًا حرصها على التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان الإسرائيلي على غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل ونحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20240409/تركيا-تعلن-فرض-قيود-على-تصدير-بعض-المنتجات-إلى-إسرائيل-حتى-إعلان-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1087833390.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي