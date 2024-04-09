https://sputnikarabic.ae/20240409/فرح-الخاير-أول-فتاة-سورية-تنقل-إلى-روسيا-لاستعادة-ساقيها-بعدما-خطفتهما-الحرب-1087851484.html

فرح الخاير... أول فتاة سورية تنقل إلى روسيا لاستعادة ساقيها بعدما خطفتهما الحرب

فرح الخاير... أول فتاة سورية تنقل إلى روسيا لاستعادة ساقيها بعدما خطفتهما الحرب

سبوتنيك عربي

بعينين تضجان فرحا، صعدت فرح عدنان الخاير على متن طائرة عسكرية روسية، لتبدأ رحلة علاجها لتركيب أطراف سفلية صناعية في أحد المراكز الطبية في روسيا. 09.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-09T13:52+0000

2024-04-09T13:52+0000

2024-04-09T14:51+0000

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فرح، هي إحدى مصابات الحرب في سوريا، وهي أول طفلة يتم نقلها من قبل الجيش الروسي لتلقي العلاج في (مركز للأطراف الصناعية) بمدينة (نيجني نوفغورود)، حيث ينتظرها الأطباء والممرضين لتقديم عمليات العلاج الفورية بعد وصولها إلى المركز.اليوم، حظيت الطفلة التي خطت الحرب قصة مريرة على جسدها، بفرصتها لتلقي العلاج في إطار المساعدات التي تقدمها القوات الروسية للمراكز الصحية وللأهالي في محافظة الحسكة السورية، لتبدأ القوات الروسية العاملة في مطار القامشلي، وبالتعاون مع مديرية صحة الحسكة الحكومية، بنقلها من مسقط رأسها في مدينة "الدرباسية" في الريف الشمالي لمحافظة الحسكة، تمهيدا للسفر بها إلى روسيا.أثناء إشرافه على عملية نقل الفتاة جوا من مطار القامشلي إلى موسكو، قال العقيد فاديم فاتينم، قائد القوات الروسية في مدينة القامشلي، لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا: "نقل فرح إلى روسيا، يأتي كخطوة أولى لنقل أفراد آخرين في المستقبل القريب ممن هم بحاجة لتركيب أطراف صناعية، حيث تعتبر الفتاة فرح أول طفلة سورية من مصابي الحرب يتم نقلهم إلى الروسية الاتحادية لتلقي العلاج".وكانت فرح عدنان الخاير، أصيبت في (تشرين الأول/ أكتوبر الماضي)، بجروح بليغة في ساقيها مع مجموعة أخرى من الفتيات وأفراد من عائلتها أثناء عملهم في الأراضي الزراعية في إحدى القرى الحدودية في مدينة الدرباسية شمالي الحسكة، بعد قصفهم من قبل طائرة مسيرة تركية.والدة فرح التي ترافقها في رحلتها العلاجية إلى روسيا، عبرت في حديث لـ "سبوتنيك" عن سعادتها الغامرة لتمكن ابنتها من السفر لتلقي العلاج في أحد أهم المراكز الطبية في روسيا، مفصحةً عن إحساسها بالامتنان "والشكر العميق للجيش الروسي الصديق على هذه المبادرة الانسانية التي تأتي ضمن فعاليات التعاون الكبيرة بين الشعبين السوري والروسي".

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