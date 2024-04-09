https://sputnikarabic.ae/20240409/لافروف-أي-أحداث-دولية-بشأن-أوكرانيا-لا-تأخذ-بالاعتبار-موقف-روسيا-لا-جدوى-منها--1087835497.html

لافروف: أي أحداث دولية بشأن أوكرانيا لا تأخذ بالاعتبار موقف روسيا لا جدوى منها

لافروف: أي أحداث دولية بشأن أوكرانيا لا تأخذ بالاعتبار موقف روسيا لا جدوى منها

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أنه بحث في بكين مع نظيره الصيني وانغ يي، الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد من عدم جدوى... 09.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-09T07:31+0000

2024-04-09T07:31+0000

2024-04-09T07:31+0000

العالم

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وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني اليوم: "نحن وأصدقاؤنا الصينيون نعلن بوضوح عن ضرورة الأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة لجميع الأطراف المعنية، وفي المقام الأول في مجال الأمن".وتابع لافروف: "وفي هذا السياق، أكدنا، مع زملائنا الصينيين، على أن أي أحداث دولية لا تأخذ في الاعتبار موقف روسيا فحسب، بل تتجاهله تمامًا، لا جدوى منها، والتي تروج لما يسمى بـ "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي، الفارغة تمامًا، وبالتالي فهم بعيدون تمامًا عن أي واقع".وكان لافروف وصل إلى بكين، أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

https://sputnikarabic.ae/20240409/لافروف-ونظيره-الصيني-يؤكدان-تطور-مستوى-العلاقات-بين-البلدين-1087832947.html

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