لافروف ونظيره الصيني يؤكدان تطور مستوى العلاقات بين البلدين

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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
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25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
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مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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29 د
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البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
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مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
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واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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https://sputnikarabic.ae/20240409/لافروف-ونظيره-الصيني-يؤكدان-تطور-مستوى-العلاقات-بين-البلدين-1087832947.html
لافروف ونظيره الصيني يؤكدان تطور مستوى العلاقات بين البلدين
لافروف ونظيره الصيني يؤكدان تطور مستوى العلاقات بين البلدين
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق بفضل قادة البلدين، فيما أكد نظيره الصيني وانغ يي... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T06:00+0000
2024-04-09T06:00+0000
العالم
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وجاءت تصريحات لافروف ووانغ يي خلال مؤتمر صحفي مشترك قال فيه وزير الخارجية الروسي إنه "دون أي مبالغة نرى أنه بفضل القادة، وصلت العلاقات الروسية الصينية من الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي إلى مستوى غير مسبوق".وأضاف لافروف: "وبإعادة انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، فإن استمرارية النهج نحو التعزيز الشامل لهذه العلاقات تلقت ضمانات إضافية".من جهته، شدد وزير الخارجية الصيني، ووانغ يي، على أن بلاده تعتزم دعم التنمية المستقرة في روسيا تحت قيادة رئيسها فلاديمير بوتين، مقدما نيابة عن الصين مجددا التهاني للمواطنين الروس بمناسبة إعادة انتخاب بوتين رئيسا "بمستوى قياسي من الدعم".وقال وانع يي خلال المؤتمر: "دعم الشعب هو مصدر التقدم في روسيا، وأعتقد أنه في ظل القيادة القوية للرئيس بوتين، سيكون للشعب الروسي مستقبل مشرق"، مضيفا: "باعتبارنا جارا صديقا لروسيا وشريكا استراتيجيا شاملا، سندعم بحزم التنمية المستقرة والنهضة في روسيا تحت قيادة الرئيس بوتين".وأكد وانغ أن موسكو وبكين ستواصلان تعزيز التعاون الاستراتيجي على الساحة العالمية، مشيرا إلى أنه "في إطار رئاسة روسيا لمجموعة بريكس ورئاسة الجانب الصيني لمنظمة شنغهاي للتعاون اعتبارا من النصف الثاني من العام الحالي، سنقدم دعما قويا لبعضنا بعضا ونعزز تعاوننا متعدد الأطراف".وكان لافروف وصل إلى بكين، أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين.
https://sputnikarabic.ae/20240408/لافروف-ووزير-الخارجية-الصيني-يعقدان-اجتماعا-في-بكين---1087799391.html
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العالم

لافروف ونظيره الصيني يؤكدان تطور مستوى العلاقات بين البلدين

06:00 GMT 09.04.2024
© Sputnik . Phoro host agency/ Roman Yandolin / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزيري الخارجية الروسي والصيني سيرغي لافروف ووانغ يي
لقاء وزيري الخارجية الروسي والصيني سيرغي لافروف ووانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© Sputnik . Phoro host agency/ Roman Yandolin
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تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق بفضل قادة البلدين، فيما أكد نظيره الصيني وانغ يي عزم بلاده على دعم التنمية المستقرة لروسيا.
وجاءت تصريحات لافروف ووانغ يي خلال مؤتمر صحفي مشترك قال فيه وزير الخارجية الروسي إنه "دون أي مبالغة نرى أنه بفضل القادة، وصلت العلاقات الروسية الصينية من الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي إلى مستوى غير مسبوق".
وأضاف لافروف: "وبإعادة انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، فإن استمرارية النهج نحو التعزيز الشامل لهذه العلاقات تلقت ضمانات إضافية".
من جهته، شدد وزير الخارجية الصيني، ووانغ يي، على أن بلاده تعتزم دعم التنمية المستقرة في روسيا تحت قيادة رئيسها فلاديمير بوتين، مقدما نيابة عن الصين مجددا التهاني للمواطنين الروس بمناسبة إعادة انتخاب بوتين رئيسا "بمستوى قياسي من الدعم".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يعقد اجتماعا اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني ووانغ يي، في العاصمة الصينية بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
لافروف ووزير الخارجية الصيني يعقدان اجتماعا في بكين
أمس, 10:41 GMT
وقال وانع يي خلال المؤتمر: "دعم الشعب هو مصدر التقدم في روسيا، وأعتقد أنه في ظل القيادة القوية للرئيس بوتين، سيكون للشعب الروسي مستقبل مشرق"، مضيفا: "باعتبارنا جارا صديقا لروسيا وشريكا استراتيجيا شاملا، سندعم بحزم التنمية المستقرة والنهضة في روسيا تحت قيادة الرئيس بوتين".
وأكد وانغ أن موسكو وبكين ستواصلان تعزيز التعاون الاستراتيجي على الساحة العالمية، مشيرا إلى أنه "في إطار رئاسة روسيا لمجموعة بريكس ورئاسة الجانب الصيني لمنظمة شنغهاي للتعاون اعتبارا من النصف الثاني من العام الحالي، سنقدم دعما قويا لبعضنا بعضا ونعزز تعاوننا متعدد الأطراف".
وكان لافروف وصل إلى بكين، أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... زعماء مصر والأردن وفرنسا يدعون لوقف إطلاق النار في غزة الآنأمس, 22:23 GMT
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