https://sputnikarabic.ae/20240409/لافروف-ونظيره-الصيني-يؤكدان-تطور-مستوى-العلاقات-بين-البلدين-1087832947.html

لافروف ونظيره الصيني يؤكدان تطور مستوى العلاقات بين البلدين

لافروف ونظيره الصيني يؤكدان تطور مستوى العلاقات بين البلدين

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق بفضل قادة البلدين، فيما أكد نظيره الصيني وانغ يي... 09.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-09T06:00+0000

2024-04-09T06:00+0000

2024-04-09T06:00+0000

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101855/59/1018555915_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_55d9cca3ae36870a84e50480bc0d4a72.jpg

وجاءت تصريحات لافروف ووانغ يي خلال مؤتمر صحفي مشترك قال فيه وزير الخارجية الروسي إنه "دون أي مبالغة نرى أنه بفضل القادة، وصلت العلاقات الروسية الصينية من الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي إلى مستوى غير مسبوق".وأضاف لافروف: "وبإعادة انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، فإن استمرارية النهج نحو التعزيز الشامل لهذه العلاقات تلقت ضمانات إضافية".من جهته، شدد وزير الخارجية الصيني، ووانغ يي، على أن بلاده تعتزم دعم التنمية المستقرة في روسيا تحت قيادة رئيسها فلاديمير بوتين، مقدما نيابة عن الصين مجددا التهاني للمواطنين الروس بمناسبة إعادة انتخاب بوتين رئيسا "بمستوى قياسي من الدعم".وقال وانع يي خلال المؤتمر: "دعم الشعب هو مصدر التقدم في روسيا، وأعتقد أنه في ظل القيادة القوية للرئيس بوتين، سيكون للشعب الروسي مستقبل مشرق"، مضيفا: "باعتبارنا جارا صديقا لروسيا وشريكا استراتيجيا شاملا، سندعم بحزم التنمية المستقرة والنهضة في روسيا تحت قيادة الرئيس بوتين".وأكد وانغ أن موسكو وبكين ستواصلان تعزيز التعاون الاستراتيجي على الساحة العالمية، مشيرا إلى أنه "في إطار رئاسة روسيا لمجموعة بريكس ورئاسة الجانب الصيني لمنظمة شنغهاي للتعاون اعتبارا من النصف الثاني من العام الحالي، سنقدم دعما قويا لبعضنا بعضا ونعزز تعاوننا متعدد الأطراف".وكان لافروف وصل إلى بكين، أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

https://sputnikarabic.ae/20240408/لافروف-ووزير-الخارجية-الصيني-يعقدان-اجتماعا-في-بكين---1087799391.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم