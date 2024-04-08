https://sputnikarabic.ae/20240408/لافروف-ووزير-الخارجية-الصيني-يعقدان-اجتماعا-في-بكين---1087799391.html

لافروف ووزير الخارجية الصيني يعقدان اجتماعا في بكين

لافروف ووزير الخارجية الصيني يعقدان اجتماعا في بكين

سبوتنيك عربي

عقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني ووانغ يي، في العاصمة الصينية بكين. 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T10:41+0000

2024-04-08T10:41+0000

2024-04-08T10:41+0000

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سيرغي لافروف

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ونشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على قناتها في تلغرام صورة تظهر لحظة اجتماع الوزيرين في بكين.ووصل لافروف إلى بكين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، في زيارة رسمية ومن المقرر أن يبقى الوزير في العاصمة الصينية حتى التاسع من أبريل/ نيسان.وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل "بريكس" و"شنغهاي للتعاون"، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما يتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، الشيء الذي يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.

https://sputnikarabic.ae/20240404/لافروف-يكشف-عن-الدولة-التي-قدمت-الخطة-الأكثر-معقولية-للتسوية-حول-أوكرانيا----1087682378.html

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