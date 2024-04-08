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لافروف ووزير الخارجية الصيني يعقدان اجتماعا في بكين
لافروف ووزير الخارجية الصيني يعقدان اجتماعا في بكين
سبوتنيك عربي
عقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني ووانغ يي، في العاصمة الصينية بكين. 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T10:41+0000
2024-04-08T10:41+0000
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سيرغي لافروف
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ونشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على قناتها في تلغرام صورة تظهر لحظة اجتماع الوزيرين في بكين.ووصل لافروف إلى بكين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، في زيارة رسمية ومن المقرر أن يبقى الوزير في العاصمة الصينية حتى التاسع من أبريل/ نيسان.وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل "بريكس" و"شنغهاي للتعاون"، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما يتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، الشيء الذي يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.
https://sputnikarabic.ae/20240404/لافروف-يكشف-عن-الدولة-التي-قدمت-الخطة-الأكثر-معقولية-للتسوية-حول-أوكرانيا----1087682378.html
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روسيا, العالم, موسكو, الصين, سيرغي لافروف
روسيا, العالم, موسكو, الصين, سيرغي لافروف

لافروف ووزير الخارجية الصيني يعقدان اجتماعا في بكين

10:41 GMT 08.04.2024
© Photo / Russian Ministry of Foreign Affairsوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يعقد اجتماعا اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني ووانغ يي، في العاصمة الصينية بكين
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يعقد اجتماعا اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني ووانغ يي، في العاصمة الصينية بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
© Photo / Russian Ministry of Foreign Affairs
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عقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني ووانغ يي، في العاصمة الصينية بكين.
ونشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على قناتها في تلغرام صورة تظهر لحظة اجتماع الوزيرين في بكين.

وكتبت زاخاروفا في تعليقها على الصورة: "اجتماع عمل لوزيري خارجية روسيا والصين في بكين".

ووصل لافروف إلى بكين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، في زيارة رسمية ومن المقرر أن يبقى الوزير في العاصمة الصينية حتى التاسع من أبريل/ نيسان.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت، أمس، أن لافروف سيلتقي بنظيره الصيني وانغ يي، وإجراء مباحثات حول قضايا التعاون الثنائي، فضلا عن القضايا الدولية، مثل العمل المشترك في الأمم المتحدة، و"بريكس"، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين، و"آبيك" وغيرها من الآليات والمنتديات المتعددة الأطراف.

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وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطورًا لافتًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بما يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية، وتلك المرتبطة منها بخط قوة سيبيريا الذي يمد الصين بالغاز الروسي.

وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل "بريكس" و"شنغهاي للتعاون"، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما يتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، الشيء الذي يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.
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