https://sputnikarabic.ae/20240409/مطبخ-الجود-مبادرة-رمضانية-وزعت-آلاف-الوجبات-على-المحتاجين-خلال-شهر-رمضان-1087853531.html

مطبخ "الجود" مبادرة رمضانية وزعت آلاف الوجبات على المحتاجين خلال شهر رمضان

مطبخ "الجود" مبادرة رمضانية وزعت آلاف الوجبات على المحتاجين خلال شهر رمضان

سبوتنيك عربي

بمرور شهر رمضان الكريم، يُسدل الستار على إحدى المبادرات الإنسانية في مدينة صيدا جنوبي لبنان، حيث اختتم مطبخ "الجود"، الذي يتبع لكشافة المسلم مفوضية الجنوب،... 09.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-09T14:26+0000

2024-04-09T14:26+0000

2024-04-09T14:56+0000

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يتميز هذا المطبخ بجهوده المستمرة في تحضير وتوزيع وجبات الإفطار للمحتاجين، وذلك منذ بداية جائحة "كورونا" التي ألهبت روح العطاء والتضامن في النفوس، وتتجلى روح التكافل والتعاون في جهود مطبخ "الجود"، حيث يتم تمويله من قبل متبرعين، ويعمل جميع المتطوعين فيه بلا مقابل مادي، إيمانًا منهم بأهمية خدمة المجتمع ومساعدة المحتاجين.وقال القائد الكشفي فادي منصور، المتطوع في المطبخ لـ"سبوتنيك":وأضاف منصور: "على قدر ما ترتفع الهبات المالية ترتفع إنتاجيتنا التي لا تقل عن 15000 وجبة خلال شهر رمضان وما يزيد، إلى جانب موائد إفطار جانبية كالأيتام والصائم وابن السبيل وهي مبادرات سنوية، نبدأ العمل الساعة الثامنة صباحا وننتهي مع آذان المغرب".وعن المتطوعين، قال منصور: "المطبخ بحاجة 15 متطوع يوميا، ولكن يوجد متطوعين لديهم دوام دراسي والبعض الآخر مرتبط بعمل، ولكن الهمّة موجودة ولم نقصر بواجبنا ولو ليوم واحد مهما كانت الظروف أحيانا نكون أربعة متطوعين فقط ونقوم بواجبنا".يكرس هذا المطبخ اهتمامه بكرامة المحتاجين، حيث يتم إيصال الوجبات إلى منازلهم مباشرة، ما يضمن لهم الحفاظ على كرامتهم واحترامهم.وفي السياق ذاته، قال القائد الكشفي محي الدين حفوضة:ومع انتهاء شهر رمضان المبارك، تبقى خطوات مطبخ "الجود" محفورة في ذاكرة الكثيرين، حيث اختتم شهر الصيام والتضامن بتوزيع آلاف الوجبات على المحتاجين، مما يبرز الروح الإنسانية الرائعة التي تنعم بها المجتمعات عندما تتحد القلوب لخدمة الآخرين.

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رمضان شهر الخير, حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان