مع غلاء الحلويات الفاحش... زوجان دمشقيان يصنعان "معمول العيد" بأسعار رخيصة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:16 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240409/مع-غلاء-الحلويات-الفاحش-زوجان-دمشقيان-يصنعان-معمول-العيد-بأسعار-رخيصة-1087848349.html
مع غلاء الحلويات الفاحش... زوجان دمشقيان يصنعان "معمول العيد" بأسعار رخيصة
مع غلاء الحلويات الفاحش... زوجان دمشقيان يصنعان "معمول العيد" بأسعار رخيصة
سبوتنيك عربي
في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، تتعالى أصوات قوالب المعمول الخشبية، لترسم مع غناء النسوة المتحلقات حول طاولة تعج بالمواد الداخلة في صنعه، تراثا دمشقيا فريدا،... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T13:00+0000
2024-04-09T13:20+0000
العالم العربي
رمضان
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار سوريا اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/09/1087847623_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_6901a62a124699bd8ae04dcba84225d9.jpg
في الذاكرة المتعبة بالحنين إلى أيام جميلة أبدلتها الحرب والحصار الاقتصادي، شظفا، لا تزال ذاكرة السوريين تختزن عبق رائحة الحلويات التي لطالما كانت تملأ زوايا منازلهم متسللة من شبابيكها إلى أزقتهم وحاراتهم، أن اقترب رحيل شهر الصوم."لا حلويات بعد العيد"، هذه الجملة الدمشقية الشهيرة، تؤشر بطريقة مضادة إلى أن لا عيد دونها.من رحم هذا التناقض المضمخ بفشل قدرة الكثير من السوريين على ابتياع الحلويات الملتهبة في أسعارها، أطلقت السيدة الشابة هبة الجابر، وزوجها سامر خلف مشروعهم الخاص لصنع المعمول، الصنف الأكثر شعبية من حلويات العيد الشامية، مستمدة تطلعاتها إلى نجاحه، من ذكريات جميلة ما قبل الحرب، وواقع اقتصادي صعب.وخلال السنوات الأخيرة، شهدت أسواق الحلويات الشامية غليانا في أسعارها، يقابله تراجع كبير في القيمة الشرائية للأجور، فعلى سبيل المثال، اقترب سعر كيلو المبرومة هذا العام من حاجز 600 ألف ليرة/ نحو 45 دولارا، وهو ما يوازي وسطي الأجور الشهرية للموظفين الحكوميين، تقريبا."مطبخ العيلة"، هو الاسم الذي أطلقته ابنة الـ 28 عاماً على مشروعها الصغير المتخصص بصنع "الأقراص والبيتفور والمعمول والكعك المالح والكيك" وغيره من حلويات الدمشقية، التي تتناسب أسعارها وقدرة معظم السوريين.تضيف هبة: "الحياة ستستمر، ونحن فقط من يجعلها سعيدة أو حزينة من خلال تصرفاتنا و تعلقنا بأيام ذهبت وأخذت معها الكثير من الأحبة والاصدقاء.. والعيش الرغيد".تتنوع حشوات المعمول التي تصنعها هبة وزوجها تبعا لرغبة الزبون، وأبرزها الفستق الحلبي والجوز والعجوة والنارنج وجوز الهند، وتكثر الطلبات في العيد على (معمول العجوة) و(الفستق الحلبي) وتختلف النقشات والقوالب حسب كل نكهة.يعتبر المعمول طقساً رئيسيا من طقوس العيد، كما يؤكد سامر خلف زوج هبة، ورغم الطلب عليه في كل أوقات السنة، تبقى له نكهة خاصة في أيام العيد.تختلف أنواع الحلويات التي يصنعها الزوجان بين العادي الذي يستخدم فيه (السمن النباتي) أو (السمن العربي)، وبطبيعة الحال، لم ثمة زبائن كثر يمتلكون القدرة الشرائية على طلب الصنف الثاني، كما يؤكد الزوج سامر، مشيرا إلى أن "الإقبال على الشراء عموما، انخفض إلى أقل من النصف عنه في العام الماضي".ويضيف لـ "سبوتنيك": الظروف المعيشية الصعبة دفعت الناس الى البحث عن بدائل أخرى، وتصنيع الحلويات في المنزل كونها أقل كلفة، إذ يمكن لأي ربة المنزل أن تصنع كميات كافية لعائلتها بسعر أقل من السوق".وأوضح سامر الذي يتفرغ تماما لمساعدة زوجته في صنع الحلويات مع قدوم العيد أن: "تحضير حلويات العيد في المنزل، هو تقليد معروف في سوريا، إذ تقوم الكثير من العائلات بتحضير صنف أو صنفين من حلويات العيد، وتشتري باقي الأصناف من الأسواق، مستدركا قوله: "لكن الظروف الاقتصادية فرضت على معظم العائلات الاستغناء عن حلويات السوق والاكتفاء بالحلويات المنزلية كونها أرخص مقارنة بغيرها".تبدل العادات الاستهلاكية له مبرراته، وفق الزوج الشاب "إذ أنه مع انخفاض الدخول، فقد عصف الغلاء بأسعار الحلويات، حيث تضاعفت أسعار المواد الأولية مقارنة بالعام الماضي، ناهيك عن عدم شح الغاز المنزلي وانقطاع التيار الكهربائي اللذين يعدان المشكلة الأكبر في صناعة معمول العيد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/09/1087847623_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_7a46bd42cdb33898744442025ba1c63c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, رمضان, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, رمضان, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم

مع غلاء الحلويات الفاحش... زوجان دمشقيان يصنعان "معمول العيد" بأسعار رخيصة

13:00 GMT 09.04.2024 (تم التحديث: 13:20 GMT 09.04.2024)
© Sputnik . Shams Molhemمع غلاء الحلويات الفاحش.. زوجان دمشقيان يصنعان "معمول العيد" بأسعار رخيصة
مع غلاء الحلويات الفاحش.. زوجان دمشقيان يصنعان معمول العيد بأسعار رخيصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© Sputnik . Shams Molhem
تابعنا عبر
حصري
في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، تتعالى أصوات قوالب المعمول الخشبية، لترسم مع غناء النسوة المتحلقات حول طاولة تعج بالمواد الداخلة في صنعه، تراثا دمشقيا فريدا، يهمس بقدوم عيد الفطر.
في الذاكرة المتعبة بالحنين إلى أيام جميلة أبدلتها الحرب والحصار الاقتصادي، شظفا، لا تزال ذاكرة السوريين تختزن عبق رائحة الحلويات التي لطالما كانت تملأ زوايا منازلهم متسللة من شبابيكها إلى أزقتهم وحاراتهم، أن اقترب رحيل شهر الصوم.
"لا حلويات بعد العيد"، هذه الجملة الدمشقية الشهيرة، تؤشر بطريقة مضادة إلى أن لا عيد دونها.
من رحم هذا التناقض المضمخ بفشل قدرة الكثير من السوريين على ابتياع الحلويات الملتهبة في أسعارها، أطلقت السيدة الشابة هبة الجابر، وزوجها سامر خلف مشروعهم الخاص لصنع المعمول، الصنف الأكثر شعبية من حلويات العيد الشامية، مستمدة تطلعاتها إلى نجاحه، من ذكريات جميلة ما قبل الحرب، وواقع اقتصادي صعب.
تقول هبة لوكالة "سبوتنيك" إنه "رغم كل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها الجميع، إلا اننا عازمون على التمتع بأيام العيد هذا العام، وتحضير جميع مستلزماته من ثياب للاطفال وحلويات".
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت أسواق الحلويات الشامية غليانا في أسعارها، يقابله تراجع كبير في القيمة الشرائية للأجور، فعلى سبيل المثال، اقترب سعر كيلو المبرومة هذا العام من حاجز 600 ألف ليرة/ نحو 45 دولارا، وهو ما يوازي وسطي الأجور الشهرية للموظفين الحكوميين، تقريبا.
"مطبخ العيلة"، هو الاسم الذي أطلقته ابنة الـ 28 عاماً على مشروعها الصغير المتخصص بصنع "الأقراص والبيتفور والمعمول والكعك المالح والكيك" وغيره من حلويات الدمشقية، التي تتناسب أسعارها وقدرة معظم السوريين.
© Sputnik . Shams Molhemمع غلاء الحلويات الفاحش.. زوجان دمشقيان يصنعان "معمول العيد" بأسعار رخيصة
مع غلاء الحلويات الفاحش.. زوجان دمشقيان يصنعان معمول العيد بأسعار رخيصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
مع غلاء الحلويات الفاحش.. زوجان دمشقيان يصنعان "معمول العيد" بأسعار رخيصة
© Sputnik . Shams Molhem
تضيف هبة: "الحياة ستستمر، ونحن فقط من يجعلها سعيدة أو حزينة من خلال تصرفاتنا و تعلقنا بأيام ذهبت وأخذت معها الكثير من الأحبة والاصدقاء.. والعيش الرغيد".
تتنوع حشوات المعمول التي تصنعها هبة وزوجها تبعا لرغبة الزبون، وأبرزها الفستق الحلبي والجوز والعجوة والنارنج وجوز الهند، وتكثر الطلبات في العيد على (معمول العجوة) و(الفستق الحلبي) وتختلف النقشات والقوالب حسب كل نكهة.
يعتبر المعمول طقساً رئيسيا من طقوس العيد، كما يؤكد سامر خلف زوج هبة، ورغم الطلب عليه في كل أوقات السنة، تبقى له نكهة خاصة في أيام العيد.
تختلف أنواع الحلويات التي يصنعها الزوجان بين العادي الذي يستخدم فيه (السمن النباتي) أو (السمن العربي)، وبطبيعة الحال، لم ثمة زبائن كثر يمتلكون القدرة الشرائية على طلب الصنف الثاني، كما يؤكد الزوج سامر، مشيرا إلى أن "الإقبال على الشراء عموما، انخفض إلى أقل من النصف عنه في العام الماضي".
ويضيف لـ "سبوتنيك": الظروف المعيشية الصعبة دفعت الناس الى البحث عن بدائل أخرى، وتصنيع الحلويات في المنزل كونها أقل كلفة، إذ يمكن لأي ربة المنزل أن تصنع كميات كافية لعائلتها بسعر أقل من السوق".
© Sputnik . Shams Molhemمع غلاء الحلويات الفاحش.. زوجان دمشقيان يصنعان "معمول العيد" بأسعار رخيصة
مع غلاء الحلويات الفاحش.. زوجان دمشقيان يصنعان معمول العيد بأسعار رخيصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
مع غلاء الحلويات الفاحش.. زوجان دمشقيان يصنعان "معمول العيد" بأسعار رخيصة
© Sputnik . Shams Molhem
وأوضح سامر الذي يتفرغ تماما لمساعدة زوجته في صنع الحلويات مع قدوم العيد أن: "تحضير حلويات العيد في المنزل، هو تقليد معروف في سوريا، إذ تقوم الكثير من العائلات بتحضير صنف أو صنفين من حلويات العيد، وتشتري باقي الأصناف من الأسواق، مستدركا قوله: "لكن الظروف الاقتصادية فرضت على معظم العائلات الاستغناء عن حلويات السوق والاكتفاء بالحلويات المنزلية كونها أرخص مقارنة بغيرها".
تبدل العادات الاستهلاكية له مبرراته، وفق الزوج الشاب "إذ أنه مع انخفاض الدخول، فقد عصف الغلاء بأسعار الحلويات، حيث تضاعفت أسعار المواد الأولية مقارنة بالعام الماضي، ناهيك عن عدم شح الغاز المنزلي وانقطاع التيار الكهربائي اللذين يعدان المشكلة الأكبر في صناعة معمول العيد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... زعماء مصر والأردن وفرنسا يدعون لوقف إطلاق النار في غزة الآن06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала