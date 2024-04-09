منسوب مياه نهر الأورال في مقاطعة أورينبورغ الروسية يتجاوز مستوى الخطر.. فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:16 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
14:03 GMT
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ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sputnikarabic.ae/20240409/منسوب-مياه-نهر-الأورال-في-مقاطعة-أورينبورغ-الروسية-يتجاوز-مستوى-الخطر-فيديو-1087857386.html
منسوب مياه نهر الأورال في مقاطعة أورينبورغ الروسية يتجاوز مستوى الخطر.. فيديو
منسوب مياه نهر الأورال في مقاطعة أورينبورغ الروسية يتجاوز مستوى الخطر.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لمكتب حاكم مقاطعة أورينبورغ الروسية، بأن منسوب مياه نهر الأورال في المقاطعة تجاوز مستوى الخطر بمقدار سنتيمتر واحد. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T20:07+0000
2024-04-09T20:07+0000
روسيا
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وحذرت السلطات في مدينة أورينبورغ من صعوبة الوضع، مشيرة إلى أن "منسوب المياه في نهر الأورال عند مركز المدينة في الساعة 22:00 (20:00 بتوقيت موسكو) ارتفع إلى 931 سم، وهو أعلى من مستوى الخطورة بسنتيمتر واحد".بدوره، دعا حاكم مقاطعة أورينبورغ، دينيس باسلر، إلى الإخلاء الفوري من المناطق التي غمرتها الفيضانات.وفي وقت سابق، حذر عمدة مدينة أورينبورغ سيرغي سالمين من أنه إذا تم تجاوز منسوب مياه النهر مستوى الخطر البالغ 930 سم، فسيتم غمر مناطق جديدة بالمياه، ودعا السكان إلى عدم إضاعة الوقت وإخراج الأطفال وكبار السن والمعاقين وكذلك الحيوانات.وفي منطقة أورينبورغ، غمرت المياه 12464 مبنى سكنيًا و14566 قطعة أرض منزلية و16 منظمة طبية، حسبما ذكرت الحكومة الإقليمية في قناتها على "تلغرام".وتم فرض حالة الطوارئ في منطقة بلدية زفيرينوغولوفسكي منذ 5 أبريل/ نيسان الجاري، وتم تطبيق نظام التأهب العالي في مقاطعة كورغان.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف الفيضانات في مقاطعة أورينبورغ، وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة، خاصة مع احتمال حدوث فيضانات في مقاطعتي كورغان وتيومين.
https://sputnikarabic.ae/20240408/فرض-حالة-الطوارئ-في-عدد-من-المناطق-الروسية-بسبب-خطر-حدوث-فيضانات-فيديو--1087811359.html
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روسيا

منسوب مياه نهر الأورال في مقاطعة أورينبورغ الروسية يتجاوز مستوى الخطر.. فيديو

20:07 GMT 09.04.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات الفياضانات في أورسك، روسيا
تداعيات الفياضانات في أورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
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أفادت الخدمة الصحفية لمكتب حاكم مقاطعة أورينبورغ الروسية، بأن منسوب مياه نهر الأورال في المقاطعة تجاوز مستوى الخطر بمقدار سنتيمتر واحد.
وحذرت السلطات في مدينة أورينبورغ من صعوبة الوضع، مشيرة إلى أن "منسوب المياه في نهر الأورال عند مركز المدينة في الساعة 22:00 (20:00 بتوقيت موسكو) ارتفع إلى 931 سم، وهو أعلى من مستوى الخطورة بسنتيمتر واحد".
بدوره، دعا حاكم مقاطعة أورينبورغ، دينيس باسلر، إلى الإخلاء الفوري من المناطق التي غمرتها الفيضانات.
تداعيات الفياضانات في أورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
مجتمع
فرض حالة الطوارئ في عدد من المناطق الروسية بسبب خطر حدوث فيضانات... فيديو
أمس, 13:40 GMT
وفي وقت سابق، حذر عمدة مدينة أورينبورغ سيرغي سالمين من أنه إذا تم تجاوز منسوب مياه النهر مستوى الخطر البالغ 930 سم، فسيتم غمر مناطق جديدة بالمياه، ودعا السكان إلى عدم إضاعة الوقت وإخراج الأطفال وكبار السن والمعاقين وكذلك الحيوانات.
وفي منطقة أورينبورغ، غمرت المياه 12464 مبنى سكنيًا و14566 قطعة أرض منزلية و16 منظمة طبية، حسبما ذكرت الحكومة الإقليمية في قناتها على "تلغرام".
وتم فرض حالة الطوارئ في منطقة بلدية زفيرينوغولوفسكي منذ 5 أبريل/ نيسان الجاري، وتم تطبيق نظام التأهب العالي في مقاطعة كورغان.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف الفيضانات في مقاطعة أورينبورغ، وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة، خاصة مع احتمال حدوث فيضانات في مقاطعتي كورغان وتيومين.
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