https://sputnikarabic.ae/20240409/منسوب-مياه-نهر-الأورال-في-مقاطعة-أورينبورغ-الروسية-يتجاوز-مستوى-الخطر-فيديو-1087857386.html
منسوب مياه نهر الأورال في مقاطعة أورينبورغ الروسية يتجاوز مستوى الخطر.. فيديو
منسوب مياه نهر الأورال في مقاطعة أورينبورغ الروسية يتجاوز مستوى الخطر.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لمكتب حاكم مقاطعة أورينبورغ الروسية، بأن منسوب مياه نهر الأورال في المقاطعة تجاوز مستوى الخطر بمقدار سنتيمتر واحد. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T20:07+0000
2024-04-09T20:07+0000
2024-04-09T20:07+0000
روسيا
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وحذرت السلطات في مدينة أورينبورغ من صعوبة الوضع، مشيرة إلى أن "منسوب المياه في نهر الأورال عند مركز المدينة في الساعة 22:00 (20:00 بتوقيت موسكو) ارتفع إلى 931 سم، وهو أعلى من مستوى الخطورة بسنتيمتر واحد".بدوره، دعا حاكم مقاطعة أورينبورغ، دينيس باسلر، إلى الإخلاء الفوري من المناطق التي غمرتها الفيضانات.وفي وقت سابق، حذر عمدة مدينة أورينبورغ سيرغي سالمين من أنه إذا تم تجاوز منسوب مياه النهر مستوى الخطر البالغ 930 سم، فسيتم غمر مناطق جديدة بالمياه، ودعا السكان إلى عدم إضاعة الوقت وإخراج الأطفال وكبار السن والمعاقين وكذلك الحيوانات.وفي منطقة أورينبورغ، غمرت المياه 12464 مبنى سكنيًا و14566 قطعة أرض منزلية و16 منظمة طبية، حسبما ذكرت الحكومة الإقليمية في قناتها على "تلغرام".وتم فرض حالة الطوارئ في منطقة بلدية زفيرينوغولوفسكي منذ 5 أبريل/ نيسان الجاري، وتم تطبيق نظام التأهب العالي في مقاطعة كورغان.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف الفيضانات في مقاطعة أورينبورغ، وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة، خاصة مع احتمال حدوث فيضانات في مقاطعتي كورغان وتيومين.
https://sputnikarabic.ae/20240408/فرض-حالة-الطوارئ-في-عدد-من-المناطق-الروسية-بسبب-خطر-حدوث-فيضانات-فيديو--1087811359.html
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روسيا
منسوب مياه نهر الأورال في مقاطعة أورينبورغ الروسية يتجاوز مستوى الخطر.. فيديو
أفادت الخدمة الصحفية لمكتب حاكم مقاطعة أورينبورغ الروسية، بأن منسوب مياه نهر الأورال في المقاطعة تجاوز مستوى الخطر بمقدار سنتيمتر واحد.
وحذرت السلطات في مدينة أورينبورغ من صعوبة الوضع، مشيرة إلى أن "منسوب المياه في نهر الأورال عند مركز المدينة في الساعة 22:00 (20:00 بتوقيت موسكو) ارتفع إلى 931 سم، وهو أعلى من مستوى الخطورة بسنتيمتر واحد".
بدوره، دعا حاكم مقاطعة أورينبورغ، دينيس باسلر، إلى الإخلاء الفوري من المناطق التي غمرتها الفيضانات.
وفي وقت سابق، حذر عمدة مدينة أورينبورغ سيرغي سالمين من أنه إذا تم تجاوز منسوب مياه النهر مستوى الخطر البالغ 930 سم، فسيتم غمر مناطق جديدة بالمياه، ودعا السكان إلى عدم إضاعة الوقت وإخراج الأطفال وكبار السن والمعاقين وكذلك الحيوانات.
وفي منطقة أورينبورغ، غمرت المياه 12464 مبنى سكنيًا و14566 قطعة أرض منزلية و16 منظمة طبية، حسبما ذكرت الحكومة الإقليمية في قناتها على "تلغرام".
وتم فرض حالة الطوارئ في منطقة بلدية زفيرينوغولوفسكي منذ 5 أبريل/ نيسان الجاري، وتم تطبيق نظام التأهب العالي في مقاطعة كورغان.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف الفيضانات في مقاطعة أورينبورغ، وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة، خاصة مع احتمال حدوث فيضانات في مقاطعتي كورغان وتيومين.