صور رائعة لأول كسوف كلي للشمس شهده سكان الأرض لهذا العام

منظر لكسوف كلي للشمس شوهد من مازاتلان، ولاية سينالوا، المكسيك في 8 أبريل 2024. الكسوف الكلي التالي للشمس الذي يمكن رؤيته من جزء كبير من أمريكا الشمالية لن يحدث حتى عام 2044.
منظر لكسوف كلي للشمس شوهد من مازاتلان، ولاية سينالوا، المكسيك في 8 أبريل 2024. الكسوف الكلي التالي للشمس الذي يمكن رؤيته من جزء كبير من أمريكا الشمالية لن يحدث حتى عام 2044.
ماكنزي ترامبل، على اليسار، وكاثي ترامبل يجتمعان لمشاهدة القمر وهو يغطي الشمس جزئيًا أثناء كسوف كلي للشمس.
ماكنزي ترامبل، على اليسار، وكاثي ترامبل يجتمعان لمشاهدة القمر وهو يغطي الشمس جزئيًا أثناء كسوف كلي للشمس.
المتزلجون والمتنزهون يستمتعون بالمنظر من مسار أبالاتشي في قمة جبل سادلباك أثناء كسوف الشمس الكلي، بالقرب من رانجيلي
المتزلجون والمتنزهون يستمتعون بالمنظر من مسار أبالاتشي في قمة جبل سادلباك أثناء كسوف الشمس الكلي، بالقرب من رانجيلي
التوهجات الشمسية والبروز الشمسي أثناء الكسوف الكلي للشمس.
التوهجات الشمسية والبروز الشمسي أثناء الكسوف الكلي للشمس.
غطي القمر الشمس جزئيا خلف تمثال الحرية أثناء كسوف الشمس في جزيرة الحرية في نيويورك.
غطي القمر الشمس جزئيا خلف تمثال الحرية أثناء كسوف الشمس في جزيرة الحرية في نيويورك.
رجل يشاهد الكسوف الكلي للشمس في حديقة شلالات نياغرا الحكومية في شلالات نياجرا، نيويورك.
رجل يشاهد الكسوف الكلي للشمس في حديقة شلالات نياغرا الحكومية في شلالات نياجرا، نيويورك.
شوهدت بقع شمسية خلال المرحلة الأولى من كسوف الشمس الكلي، في أرلينغتون، تكساس.
شوهدت بقع شمسية خلال المرحلة الأولى من كسوف الشمس الكلي، في أرلينغتون، تكساس.
تُظهر هذه المجموعة من الصور مسار القمر، من اليمين إلى اليسار، أثناء كسوف كلي للشمس
تُظهر هذه المجموعة من الصور مسار القمر، من اليمين إلى اليسار، أثناء كسوف كلي للشمس
يجتمع الناس لمشاهدة كسوف كلي للشمس عبر أمريكا الشمالية، في ستونهنج 2
يجتمع الناس لمشاهدة كسوف كلي للشمس عبر أمريكا الشمالية، في ستونهنج 2
في هذه الصورة التي قدمتها وكالة ناسا، يظهر القمر في الأعلى وهو يمر أمام الشمس مع ظهور الجزء العلوي من نصب واشنطن التذكاري في صورة ظلية، خلال كسوف جزئي للشمس في واشنطن، الاثنين 8 أبريل 2024.
في هذه الصورة التي قدمتها وكالة ناسا، يظهر القمر في الأعلى وهو يمر أمام الشمس مع ظهور الجزء العلوي من نصب واشنطن التذكاري في صورة ظلية، خلال كسوف جزئي للشمس في واشنطن، الاثنين 8 أبريل 2024.
القمر يمر أمام الشمس خلال كسوف كلي للشمس، كما يظهر من إيجل باس، تكساس، الاثنين 8 أبريل 2024.
القمر يمر أمام الشمس خلال كسوف كلي للشمس، كما يظهر من إيجل باس، تكساس، الاثنين 8 أبريل 2024.
يبدأ القمر في كسوف جزء من الشمس أثناء كسوف الشمس الذي شوهد من فيجو، شمال غرب إسبانيا.
يبدأ القمر في كسوف جزء من الشمس أثناء كسوف الشمس الذي شوهد من فيجو، شمال غرب إسبانيا.