صور رائعة لأول كسوف كلي للشمس شهده سكان الأرض لهذا العام

تمكن ما يقرب من 32 مليون شخص من مراقبة الكسوف الكلي، يوم أمس الاثنين، وهذا ما يقرب من 2.5 مرة أكثر مما كان عليه في عام 2017. وكان الكسوف مرئيا بدرجات متفاوتة في كل ولاية أمريكية، وكذلك أجزاء من شمال غرب المكسيك وجنوب شرق كندا.