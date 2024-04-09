صور رائعة لأول كسوف كلي للشمس شهده سكان الأرض لهذا العام

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:16 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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https://sputnikarabic.ae/20240409/1087843323.html
صور رائعة لأول كسوف كلي للشمس شهده سكان الأرض لهذا العام
صور رائعة لأول كسوف كلي للشمس شهده سكان الأرض لهذا العام
سبوتنيك عربي
تمكن ما يقرب من 32 مليون شخص من مراقبة الكسوف الكلي، يوم أمس الاثنين، وهذا ما يقرب من 2.5 مرة أكثر مما كان عليه في عام 2017. وكان الكسوف مرئيا بدرجات متفاوتة... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
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фото, الصور
фото, الصور

صور رائعة لأول كسوف كلي للشمس شهده سكان الأرض لهذا العام

12:38 GMT 09.04.2024 (تم التحديث: 13:00 GMT 09.04.2024)
تابعنا عبر
تمكن ما يقرب من 32 مليون شخص من مراقبة الكسوف الكلي، يوم أمس الاثنين، وهذا ما يقرب من 2.5 مرة أكثر مما كان عليه في عام 2017. وكان الكسوف مرئيا بدرجات متفاوتة في كل ولاية أمريكية، وكذلك أجزاء من شمال غرب المكسيك وجنوب شرق كندا.
© AFP 2023 / Rashide Frias

منظر لكسوف كلي للشمس شوهد من مازاتلان، ولاية سينالوا، المكسيك في 8 أبريل 2024. الكسوف الكلي التالي للشمس الذي يمكن رؤيته من جزء كبير من أمريكا الشمالية لن يحدث حتى عام 2044.

منظر لكسوف كلي للشمس شوهد من مازاتلان، ولاية سينالوا، المكسيك في 8 أبريل 2024. الكسوف الكلي التالي للشمس الذي يمكن رؤيته من جزء كبير من أمريكا الشمالية لن يحدث حتى عام 2044. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Rashide Frias

منظر لكسوف كلي للشمس شوهد من مازاتلان، ولاية سينالوا، المكسيك في 8 أبريل 2024. الكسوف الكلي التالي للشمس الذي يمكن رؤيته من جزء كبير من أمريكا الشمالية لن يحدث حتى عام 2044.

© AP Photo / Jose Luis Magana

ماكنزي ترامبل، على اليسار، وكاثي ترامبل يجتمعان لمشاهدة القمر وهو يغطي الشمس جزئيًا أثناء كسوف كلي للشمس.

ماكنزي ترامبل، على اليسار، وكاثي ترامبل يجتمعان لمشاهدة القمر وهو يغطي الشمس جزئيًا أثناء كسوف كلي للشمس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jose Luis Magana

ماكنزي ترامبل، على اليسار، وكاثي ترامبل يجتمعان لمشاهدة القمر وهو يغطي الشمس جزئيًا أثناء كسوف كلي للشمس.

© AP Photo / Robert F. Bukaty

المتزلجون والمتنزهون يستمتعون بالمنظر من مسار أبالاتشي في قمة جبل سادلباك أثناء كسوف الشمس الكلي، بالقرب من رانجيلي

المتزلجون والمتنزهون يستمتعون بالمنظر من مسار أبالاتشي في قمة جبل سادلباك أثناء كسوف الشمس الكلي، بالقرب من رانجيلي - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Robert F. Bukaty

المتزلجون والمتنزهون يستمتعون بالمنظر من مسار أبالاتشي في قمة جبل سادلباك أثناء كسوف الشمس الكلي، بالقرب من رانجيلي

© AP Photo / Carolyn Kaster

التوهجات الشمسية والبروز الشمسي أثناء الكسوف الكلي للشمس.

 التوهجات الشمسية والبروز الشمسي أثناء الكسوف الكلي للشمس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Carolyn Kaster

التوهجات الشمسية والبروز الشمسي أثناء الكسوف الكلي للشمس.

© AP Photo / Yuki Iwamura

غطي القمر الشمس جزئيا خلف تمثال الحرية أثناء كسوف الشمس في جزيرة الحرية في نيويورك.

غطي القمر الشمس جزئيا خلف تمثال الحرية أثناء كسوف الشمس في جزيرة الحرية في نيويورك. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Yuki Iwamura

غطي القمر الشمس جزئيا خلف تمثال الحرية أثناء كسوف الشمس في جزيرة الحرية في نيويورك.

© AFP 2023 / Angela Weiss

رجل يشاهد الكسوف الكلي للشمس في حديقة شلالات نياغرا الحكومية في شلالات نياجرا، نيويورك.

رجل يشاهد الكسوف الكلي للشمس في حديقة شلالات نياغرا الحكومية في شلالات نياجرا، نيويورك. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Angela Weiss

رجل يشاهد الكسوف الكلي للشمس في حديقة شلالات نياغرا الحكومية في شلالات نياجرا، نيويورك.

© AP Photo / Julio Cortez

شوهدت بقع شمسية خلال المرحلة الأولى من كسوف الشمس الكلي، في أرلينغتون، تكساس.

شوهدت بقع شمسية خلال المرحلة الأولى من كسوف الشمس الكلي، في أرلينغتون، تكساس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Julio Cortez

شوهدت بقع شمسية خلال المرحلة الأولى من كسوف الشمس الكلي، في أرلينغتون، تكساس.

© AP Photo / Fernando Llano

تُظهر هذه المجموعة من الصور مسار القمر، من اليمين إلى اليسار، أثناء كسوف كلي للشمس

تُظهر هذه المجموعة من الصور مسار القمر، من اليمين إلى اليسار، أثناء كسوف كلي للشمس - سبوتنيك عربي
8/12
© AP Photo / Fernando Llano

تُظهر هذه المجموعة من الصور مسار القمر، من اليمين إلى اليسار، أثناء كسوف كلي للشمس

© AFP 2023 / Cecile Clocheret

يجتمع الناس لمشاهدة كسوف كلي للشمس عبر أمريكا الشمالية، في ستونهنج 2

يجتمع الناس لمشاهدة كسوف كلي للشمس عبر أمريكا الشمالية، في ستونهنج 2 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Cecile Clocheret

يجتمع الناس لمشاهدة كسوف كلي للشمس عبر أمريكا الشمالية، في ستونهنج 2

© AP Photo / Bill Ingalls/NASA

في هذه الصورة التي قدمتها وكالة ناسا، يظهر القمر في الأعلى وهو يمر أمام الشمس مع ظهور الجزء العلوي من نصب واشنطن التذكاري في صورة ظلية، خلال كسوف جزئي للشمس في واشنطن، الاثنين 8 أبريل 2024.

في هذه الصورة التي قدمتها وكالة ناسا، يظهر القمر في الأعلى وهو يمر أمام الشمس مع ظهور الجزء العلوي من نصب واشنطن التذكاري في صورة ظلية، خلال كسوف جزئي للشمس في واشنطن، الاثنين 8 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
10/12
© AP Photo / Bill Ingalls/NASA

في هذه الصورة التي قدمتها وكالة ناسا، يظهر القمر في الأعلى وهو يمر أمام الشمس مع ظهور الجزء العلوي من نصب واشنطن التذكاري في صورة ظلية، خلال كسوف جزئي للشمس في واشنطن، الاثنين 8 أبريل 2024.

© AP Photo / Eric Gay

القمر يمر أمام الشمس خلال كسوف كلي للشمس، كما يظهر من إيجل باس، تكساس، الاثنين 8 أبريل 2024.

القمر يمر أمام الشمس خلال كسوف كلي للشمس، كما يظهر من إيجل باس، تكساس، الاثنين 8 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eric Gay

القمر يمر أمام الشمس خلال كسوف كلي للشمس، كما يظهر من إيجل باس، تكساس، الاثنين 8 أبريل 2024.

© AFP 2023 / Miguel Riopa

يبدأ القمر في كسوف جزء من الشمس أثناء كسوف الشمس الذي شوهد من فيجو، شمال غرب إسبانيا.

يبدأ القمر في كسوف جزء من الشمس أثناء كسوف الشمس الذي شوهد من فيجو، شمال غرب إسبانيا. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Miguel Riopa

يبدأ القمر في كسوف جزء من الشمس أثناء كسوف الشمس الذي شوهد من فيجو، شمال غرب إسبانيا.

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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... زعماء مصر والأردن وفرنسا يدعون لوقف إطلاق النار في غزة الآن06:32 GMT
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