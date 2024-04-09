https://sputnikarabic.ae/20240409/80-عاما-على-العملية-الهجومية-في-شبه-جزيرة-القرم-1087850693.html
80 عاما على العملية الهجومية في شبه جزيرة القرم
80 عاما على العملية الهجومية في شبه جزيرة القرم
سبوتنيك عربي
80 عاما على العملية الهجومية في شبه جزيرة القرم
2024-04-09T14:04+0000
2024-04-09T14:04+0000
2024-04-09T14:04+0000
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جمهورية القرم الروسية
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
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كانت النتيجة الرئيسية هي هزيمة الجيش الألماني الـ17 الذي كان يسيطر على شبه جزيرة القرم. كان تقدم القوات السوفييتية سريعًا. وفي 8 أبريل، كان الجيش في أرميانسك، وهي أول مدينة تم تحريرها من الغزاة الفاشيين، وفي 16 أبريل، تم تحرير يالطا.كانت العملية في شبه جزيرة القرم أول عملية كبيرة في تاريخ الحرب الوطنية العظمى، عندما كانت خسائر قوات الجيش السوفييتي أقل بكثير من خسائر العدو. ومن الجدير بالذكر أن هذه العملية أصبحت العلامة الفارقة في تاريخ الفن العسكري وواحدة من أهم العمليات خلال الحرب.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
80 عاما على العملية الهجومية في شبه جزيرة القرم
80 عاما على العملية الهجومية في شبه جزيرة القرم
80 عاما على العملية الهجومية في شبه جزيرة القرم
قبل 80 عامًا، في أبريل/ نيسان 1944، بدأت القوات السوفييتية إحدى أهم عمليات الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وهي جزء من الحرب العالمية الثانية - وهي هجوم القرم الاستراتيجي. تعرف على تاريخ العملية الهجومية الاستراتيجية في شبه جزيرة القرم، من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك".
كانت النتيجة الرئيسية هي هزيمة الجيش الألماني الـ17 الذي كان يسيطر على شبه جزيرة القرم. كان تقدم القوات السوفييتية سريعًا. وفي 8 أبريل، كان الجيش في أرميانسك، وهي أول مدينة تم تحريرها من الغزاة الفاشيين، وفي 16 أبريل، تم تحرير يالطا.
كانت العملية في شبه جزيرة القرم أول عملية كبيرة في تاريخ الحرب الوطنية العظمى
، عندما كانت خسائر قوات الجيش السوفييتي أقل بكثير من خسائر العدو. ومن الجدير بالذكر أن هذه العملية أصبحت العلامة الفارقة في تاريخ الفن العسكري وواحدة من أهم العمليات خلال الحرب.