البنتاغون: يتعين على الولايات المتحدة وروسيا والصين تعزيز الثقة لتجنب الصراعات في الفضاء

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
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مدار الليل والنهار
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120 د
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20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:16 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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مرايا العلوم
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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https://sputnikarabic.ae/20240410/البنتاغون-يتعين-على-الولايات-المتحدة-وروسيا-والصين-تعزيز-الثقة-لتجنب-الصراعات-في-الفضاء-1087859502.html
البنتاغون: يتعين على الولايات المتحدة وروسيا والصين تعزيز الثقة لتجنب الصراعات في الفضاء
البنتاغون: يتعين على الولايات المتحدة وروسيا والصين تعزيز الثقة لتجنب الصراعات في الفضاء
سبوتنيك عربي
صرح رئيس قيادة قوات الفضاء الأمريكية في البنتاغون، ستيفن وايتنغ، بأن الولايات المتحدة وروسيا والصين بحاجة إلى بناء الثقة لتجنب الصراعات في الفضاء. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T01:51+0000
2024-04-10T01:51+0000
البنتاغون الأمريكي
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روسيا
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كولورادو سبرينغز (الولايات المتحدة) - سبوتنيك. وقال ستيفن وايتنغ في حديث لـ "سبوتنيك" على هامش ندوة الفضاء السنوية في كولورادو سبرينغز، معلقًا على كلامه بشأن احتمال نشوب معارك في الفضاء: "يجب علينا جميعًا أن نكون مسؤولين وأن نتصرف وفقًا لالتزاماتنا الدولية، بمسؤولية وأمان في المدار، والوفاء بالتزامات معاهدات استخدام الفضاء الخارجي التي تخص بلداننا".وأضاف: "بما أننا جميعًا وقعنا على هذه الوثائق، أعتقد أننا إذا فعلنا أشياء كهذه (الوفاء بالالتزامات)، فيمكننا تعزيز الثقة وسيساعدنا ذلك على تجنب المعارك الفضائية. لا نريد أن تبدأ حرب أو تمتد إلى الفضاء الخارجي".هذا وأعلن وايتنغ خلال الفعالية أنه يمكن للبشرية توقع معارك في الفضاء خلال العقود القليلة المقبلة، ولكن الولايات المتحدة لا ترغب بمثل هذه النتيجة.وشدد أن مثل هذا التطور سيضر بمصالح واشنطن نفسها وحلفائها، مشيرًا إلى أن خطر التصادم في الفضاء بين القوى العظمى لم يعد افتراضيًا كما كان من قبل.
https://sputnikarabic.ae/20200726/بريطانيا-ستعزز-قدرتها-على-مواجهة-تهديدات-روسيا-والصين-في-مجال-الفضاء-1046102948.html
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البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

البنتاغون: يتعين على الولايات المتحدة وروسيا والصين تعزيز الثقة لتجنب الصراعات في الفضاء

01:51 GMT 10.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnikمقر البنتاغون
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
صرح رئيس قيادة قوات الفضاء الأمريكية في البنتاغون، ستيفن وايتنغ، بأن الولايات المتحدة وروسيا والصين بحاجة إلى بناء الثقة لتجنب الصراعات في الفضاء.
كولورادو سبرينغز (الولايات المتحدة) - سبوتنيك. وقال ستيفن وايتنغ في حديث لـ "سبوتنيك" على هامش ندوة الفضاء السنوية في كولورادو سبرينغز، معلقًا على كلامه بشأن احتمال نشوب معارك في الفضاء: "يجب علينا جميعًا أن نكون مسؤولين وأن نتصرف وفقًا لالتزاماتنا الدولية، بمسؤولية وأمان في المدار، والوفاء بالتزامات معاهدات استخدام الفضاء الخارجي التي تخص بلداننا".
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وأضاف: "بما أننا جميعًا وقعنا على هذه الوثائق، أعتقد أننا إذا فعلنا أشياء كهذه (الوفاء بالالتزامات)، فيمكننا تعزيز الثقة وسيساعدنا ذلك على تجنب المعارك الفضائية. لا نريد أن تبدأ حرب أو تمتد إلى الفضاء الخارجي".
هذا وأعلن وايتنغ خلال الفعالية أنه يمكن للبشرية توقع معارك في الفضاء خلال العقود القليلة المقبلة، ولكن الولايات المتحدة لا ترغب بمثل هذه النتيجة.
وشدد أن مثل هذا التطور سيضر بمصالح واشنطن نفسها وحلفائها، مشيرًا إلى أن خطر التصادم في الفضاء بين القوى العظمى لم يعد افتراضيًا كما كان من قبل.
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