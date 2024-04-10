https://sputnikarabic.ae/20240410/البنتاغون-يتعين-على-الولايات-المتحدة-وروسيا-والصين-تعزيز-الثقة-لتجنب-الصراعات-في-الفضاء-1087859502.html
البنتاغون: يتعين على الولايات المتحدة وروسيا والصين تعزيز الثقة لتجنب الصراعات في الفضاء
البنتاغون: يتعين على الولايات المتحدة وروسيا والصين تعزيز الثقة لتجنب الصراعات في الفضاء
سبوتنيك عربي
صرح رئيس قيادة قوات الفضاء الأمريكية في البنتاغون، ستيفن وايتنغ، بأن الولايات المتحدة وروسيا والصين بحاجة إلى بناء الثقة لتجنب الصراعات في الفضاء. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T01:51+0000
2024-04-10T01:51+0000
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كولورادو سبرينغز (الولايات المتحدة) - سبوتنيك. وقال ستيفن وايتنغ في حديث لـ "سبوتنيك" على هامش ندوة الفضاء السنوية في كولورادو سبرينغز، معلقًا على كلامه بشأن احتمال نشوب معارك في الفضاء: "يجب علينا جميعًا أن نكون مسؤولين وأن نتصرف وفقًا لالتزاماتنا الدولية، بمسؤولية وأمان في المدار، والوفاء بالتزامات معاهدات استخدام الفضاء الخارجي التي تخص بلداننا".وأضاف: "بما أننا جميعًا وقعنا على هذه الوثائق، أعتقد أننا إذا فعلنا أشياء كهذه (الوفاء بالالتزامات)، فيمكننا تعزيز الثقة وسيساعدنا ذلك على تجنب المعارك الفضائية. لا نريد أن تبدأ حرب أو تمتد إلى الفضاء الخارجي".هذا وأعلن وايتنغ خلال الفعالية أنه يمكن للبشرية توقع معارك في الفضاء خلال العقود القليلة المقبلة، ولكن الولايات المتحدة لا ترغب بمثل هذه النتيجة.وشدد أن مثل هذا التطور سيضر بمصالح واشنطن نفسها وحلفائها، مشيرًا إلى أن خطر التصادم في الفضاء بين القوى العظمى لم يعد افتراضيًا كما كان من قبل.
https://sputnikarabic.ae/20200726/بريطانيا-ستعزز-قدرتها-على-مواجهة-تهديدات-روسيا-والصين-في-مجال-الفضاء-1046102948.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
البنتاغون: يتعين على الولايات المتحدة وروسيا والصين تعزيز الثقة لتجنب الصراعات في الفضاء
صرح رئيس قيادة قوات الفضاء الأمريكية في البنتاغون، ستيفن وايتنغ، بأن الولايات المتحدة وروسيا والصين بحاجة إلى بناء الثقة لتجنب الصراعات في الفضاء.
كولورادو سبرينغز (الولايات المتحدة) - سبوتنيك
. وقال ستيفن وايتنغ في حديث لـ "سبوتنيك" على هامش ندوة الفضاء السنوية في كولورادو سبرينغز، معلقًا على كلامه بشأن احتمال نشوب معارك في الفضاء: "يجب علينا جميعًا أن نكون مسؤولين وأن نتصرف وفقًا لالتزاماتنا الدولية، بمسؤولية وأمان في المدار، والوفاء بالتزامات معاهدات استخدام الفضاء الخارجي التي تخص بلداننا".
وأضاف: "بما أننا جميعًا وقعنا على هذه الوثائق، أعتقد أننا إذا فعلنا أشياء كهذه (الوفاء بالالتزامات)، فيمكننا تعزيز الثقة وسيساعدنا ذلك على تجنب المعارك الفضائية. لا نريد أن تبدأ حرب أو تمتد إلى الفضاء الخارجي".
هذا وأعلن وايتنغ خلال الفعالية أنه يمكن للبشرية توقع معارك في الفضاء
خلال العقود القليلة المقبلة، ولكن الولايات المتحدة لا ترغب بمثل هذه النتيجة.
وشدد أن مثل هذا التطور سيضر بمصالح واشنطن نفسها وحلفائها، مشيرًا إلى أن خطر التصادم في الفضاء بين القوى العظمى لم يعد افتراضيًا كما كان من قبل.