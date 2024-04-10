https://sputnikarabic.ae/20240410/العيد-بـنكهة-فلسطينية-في-بنغازي-صور-وفيديو-1087865875.html

العيد بـ"نكهة فلسطينية" في بنغازي.. صور وفيديو

العيد بـ"نكهة فلسطينية" في بنغازي.. صور وفيديو

سبوتنيك عربي

احتفلت المدن الليبية، اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر المبارك، لكن احتفال مدينة بنغازي كان مميزا عن سائر المدن، حيث كانت هناك مبادرة شبابية بإقامة تجمع... 10.04.2024, سبوتنيك عربي

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وتجولت عدسة "سبوتنيك" في هذا الحدث الشعبي الكبير لترصد احتفالات الشباب الذين تجمعوا بالمئات، مرتدين الزي الليبي المزركش بألوان مميزة.وعلى الرغم من احتفال هؤلاء بالعيد، وإظهارهم فرحة كبيرة، فقد عبروا عن شعورهم بعدم تمام تلك الفرحة، بسبب معاناة الأهالي في قطاع غزة بفلسطين، والظلم الكبير الواقع عليهم، رافعين العلم الفلسطيني ومرددين بعض الشعارات المُناصرة لغزة.

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