العيد بـ"نكهة فلسطينية" في بنغازي.. صور وفيديو
تابعنا عبر
احتفلت المدن الليبية، اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر المبارك، لكن احتفال مدينة بنغازي كان مميزا عن سائر المدن، حيث كانت هناك مبادرة شبابية بإقامة تجمع شبابي كبير بعد صلاة العيد في ساحة تيبستي الشهيرة وسط المدينة.
وتجولت عدسة "سبوتنيك" في هذا الحدث الشعبي الكبير لترصد احتفالات الشباب الذين تجمعوا بالمئات، مرتدين الزي الليبي المزركش بألوان مميزة.
وعلى الرغم من احتفال هؤلاء بالعيد، وإظهارهم فرحة كبيرة، فقد عبروا عن شعورهم بعدم تمام تلك الفرحة، بسبب معاناة الأهالي في قطاع غزة بفلسطين، والظلم الكبير الواقع عليهم، رافعين العلم الفلسطيني ومرددين بعض الشعارات المُناصرة لغزة.
© Sputnik . Maher al-shaeriتجمّع المئات من شباب بنغازي عقب صلاة عيد الفطر في ساحة تيبستي الشهيرة وسط المدينة، معبرين عن تضامنهم مع أهل غزة، 10 أبريل 2024.
1/5
© Sputnik . Maher al-shaeri
تجمّع المئات من شباب بنغازي عقب صلاة عيد الفطر في ساحة تيبستي الشهيرة وسط المدينة، معبرين عن تضامنهم مع أهل غزة، 10 أبريل 2024.
© Sputnik . Maher al-shaeriتجمّع المئات من شباب بنغازي عقب صلاة عيد الفطر في ساحة تيبستي الشهيرة وسط المدينة، معبرين عن تضامنهم مع أهل غزة، 10 أبريل 2024.
2/5
© Sputnik . Maher al-shaeri
تجمّع المئات من شباب بنغازي عقب صلاة عيد الفطر في ساحة تيبستي الشهيرة وسط المدينة، معبرين عن تضامنهم مع أهل غزة، 10 أبريل 2024.
© Sputnik . Maher al-shaeriتجمّع المئات من شباب بنغازي عقب صلاة عيد الفطر في ساحة تيبستي الشهيرة وسط المدينة، معبرين عن تضامنهم مع أهل غزة، 10 أبريل 2024.
3/5
© Sputnik . Maher al-shaeri
تجمّع المئات من شباب بنغازي عقب صلاة عيد الفطر في ساحة تيبستي الشهيرة وسط المدينة، معبرين عن تضامنهم مع أهل غزة، 10 أبريل 2024.
© Sputnik . Maher al-shaeriتجمّع المئات من شباب بنغازي عقب صلاة عيد الفطر في ساحة تيبستي الشهيرة وسط المدينة، معبرين عن تضامنهم مع أهل غزة، 10 أبريل 2024.
4/5
© Sputnik . Maher al-shaeri
تجمّع المئات من شباب بنغازي عقب صلاة عيد الفطر في ساحة تيبستي الشهيرة وسط المدينة، معبرين عن تضامنهم مع أهل غزة، 10 أبريل 2024.
© Sputnik . Maher al-shaeriتجمّع المئات من شباب بنغازي عقب صلاة عيد الفطر في ساحة تيبستي الشهيرة وسط المدينة، معبرين عن تضامنهم مع أهل غزة، 10 أبريل 2024.
5/5
© Sputnik . Maher al-shaeri
تجمّع المئات من شباب بنغازي عقب صلاة عيد الفطر في ساحة تيبستي الشهيرة وسط المدينة، معبرين عن تضامنهم مع أهل غزة، 10 أبريل 2024.