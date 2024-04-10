https://sputnikarabic.ae/20240410/الناتو-نرحب-بمقترح-فنلندا-وضع-موقع-قيادة-الحلف-قرب-حدود-روسيا-1087871181.html
الناتو: نرحب بمقترح فنلندا وضع موقع قيادة الحلف قرب حدود روسيا
الناتو: نرحب بمقترح فنلندا وضع موقع قيادة الحلف قرب حدود روسيا
سبوتنيك عربي
رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، باقتراح فنلندا استضافة مقر القوات البرية لحلف شمال الأطلسي في شمال أوروبا على أراضيها بالقرب من الحدود... 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T13:44+0000
2024-04-10T13:44+0000
2024-04-10T13:44+0000
رصد عسكري
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وقال ستولتنبرغ: "نرحب بحقيقة أن فنلندا عرضت استضافة قيادة للقوات البرية... رغم أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، فإننا ننتظر موقف القيادة وبعد ذلك سنتخذ قرارا في غضون بضعة أسابيع أو بضعة أشهر".وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع النرويجي، بيورن أريلد جرام، إنه من المقرر أن يكون مقر القوات البرية لحلف شمال الأطلسي في شمال أوروبا في فنلندا. وذكرت وسائل إعلام أنه من المقرر أن يكون المقر الرئيسي في مدينة ميكيلي الفنلندية، التي تبعد نحو 140 كيلومترًا عن الحدود مع روسيا، وسيقدم تقاريره إلى مقر قيادة حلف شمال الأطلسي في نورفولك بالولايات المتحدة الأمريكية.وبحسب التقارير، سيكون هذا ما يسمى بمقر حالة التأهب القصوى، ويعمل على مدار الساعة، موضحة أن إنشاء مقر في ميكيلي ستتم مناقشته في قمة الناتو في يوليو/تموز.
https://sputnikarabic.ae/20240410/لندن-ترسل-مقاتلات-إلى-رومانيا-للتجسس-على-الطيران-الروسي-1087864498.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الناتو: نرحب بمقترح فنلندا وضع موقع قيادة الحلف قرب حدود روسيا
رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، باقتراح فنلندا استضافة مقر القوات البرية لحلف شمال الأطلسي في شمال أوروبا على أراضيها بالقرب من الحدود الروسية، لكنه أشار إلى أنه لم يتم اتخاذ القرار بعد، وقد يأتي في غضون "الأسابيع أو الأشهر" المقبلة.
وقال ستولتنبرغ: "نرحب بحقيقة أن فنلندا عرضت استضافة قيادة للقوات البرية... رغم أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، فإننا ننتظر موقف القيادة وبعد ذلك سنتخذ قرارا في غضون بضعة أسابيع أو بضعة أشهر".
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع النرويجي، بيورن أريلد جرام، إنه من المقرر أن يكون مقر القوات البرية لحلف شمال الأطلسي في شمال أوروبا في فنلندا.
وذكرت وسائل إعلام أنه من المقرر أن يكون المقر الرئيسي في مدينة ميكيلي الفنلندية، التي تبعد نحو 140 كيلومترًا عن الحدود مع روسيا، وسيقدم تقاريره إلى مقر قيادة حلف شمال الأطلسي في نورفولك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب التقارير، سيكون هذا ما يسمى بمقر حالة التأهب القصوى، ويعمل على مدار الساعة، موضحة أن إنشاء مقر في ميكيلي ستتم مناقشته في قمة الناتو في يوليو/تموز.