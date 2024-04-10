https://sputnikarabic.ae/20240410/لندن-ترسل-مقاتلات-إلى-رومانيا-للتجسس-على-الطيران-الروسي-1087864498.html
لندن ترسل مقاتلات إلى رومانيا للتجسس على الطيران الروسي
لندن ترسل مقاتلات إلى رومانيا للتجسس على الطيران الروسي
سبوتنيك عربي
نشرت بريطانيا 6 مقاتلات من طراز "يوروفايتر" "(تايفون) في رومانيا لمراقبة طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية، وفقًا لبيان صادر عن سلاح الجو الملكي. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T09:26+0000
2024-04-10T09:26+0000
2024-04-10T09:26+0000
رصد عسكري
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وجاء في البيان، أن أكثر من 200 جندي بريطاني سيكونون في قاعدة ميهايل كوجالنيشينو الجوية لخدمة المجموعة الجوية، التي يجب أن تكون في حالة تأهب دائم. وقال البيان إن "الموظفين المشاركين في المهمة سيكونون جاهزين في أي وقت لبدء اعتراض الطائرات الروسية التي تقترب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي بناءً على تنبيه الرد السريع".وفي وقت سابق، أفادت التقارير أنه قبالة ساحل البحر الأسود في رومانيا، بدأوا بناء أكبر قاعدة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا. وتبلغ تكلفتها نحو 2.5 مليار يورو، وستستوعب عشرة آلاف عسكري.
https://sputnikarabic.ae/20240405/إعلام-نقاش-داخل-الناتو-حول-ضم-أوكرانيا-إلى-الحلف-مقابل-تنازلات-إقليمية-1087717847.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
لندن ترسل مقاتلات إلى رومانيا للتجسس على الطيران الروسي
نشرت بريطانيا 6 مقاتلات من طراز "يوروفايتر" "(تايفون) في رومانيا لمراقبة طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية، وفقًا لبيان صادر عن سلاح الجو الملكي.
وجاء في البيان، أن أكثر من 200 جندي بريطاني سيكونون في قاعدة ميهايل كوجالنيشينو الجوية لخدمة المجموعة الجوية، التي يجب أن تكون في حالة تأهب دائم.
وقال البيان إن "الموظفين المشاركين في المهمة سيكونون جاهزين في أي وقت لبدء اعتراض الطائرات الروسية التي تقترب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي بناءً على تنبيه الرد السريع".
وفي وقت سابق، أفادت التقارير أنه قبالة ساحل البحر الأسود في رومانيا، بدأوا بناء أكبر قاعدة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا. وتبلغ تكلفتها نحو 2.5 مليار يورو، وستستوعب عشرة آلاف عسكري.