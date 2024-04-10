https://sputnikarabic.ae/20240410/لندن-ترسل-مقاتلات-إلى-رومانيا-للتجسس-على-الطيران-الروسي-1087864498.html

لندن ترسل مقاتلات إلى رومانيا للتجسس على الطيران الروسي

لندن ترسل مقاتلات إلى رومانيا للتجسس على الطيران الروسي

سبوتنيك عربي

نشرت بريطانيا 6 مقاتلات من طراز "يوروفايتر" "(تايفون) في رومانيا لمراقبة طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية، وفقًا لبيان صادر عن سلاح الجو الملكي. 10.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-10T09:26+0000

2024-04-10T09:26+0000

2024-04-10T09:26+0000

رصد عسكري

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وجاء في البيان، أن أكثر من 200 جندي بريطاني سيكونون في قاعدة ميهايل كوجالنيشينو الجوية لخدمة المجموعة الجوية، التي يجب أن تكون في حالة تأهب دائم. وقال البيان إن "الموظفين المشاركين في المهمة سيكونون جاهزين في أي وقت لبدء اعتراض الطائرات الروسية التي تقترب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي بناءً على تنبيه الرد السريع".وفي وقت سابق، أفادت التقارير أنه قبالة ساحل البحر الأسود في رومانيا، بدأوا بناء أكبر قاعدة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا. وتبلغ تكلفتها نحو 2.5 مليار يورو، وستستوعب عشرة آلاف عسكري.

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رصد عسكري