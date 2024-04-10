لندن ترسل مقاتلات إلى رومانيا للتجسس على الطيران الروسي

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مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
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183 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
08:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
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https://sputnikarabic.ae/20240410/لندن-ترسل-مقاتلات-إلى-رومانيا-للتجسس-على-الطيران-الروسي-1087864498.html
لندن ترسل مقاتلات إلى رومانيا للتجسس على الطيران الروسي
لندن ترسل مقاتلات إلى رومانيا للتجسس على الطيران الروسي
سبوتنيك عربي
نشرت بريطانيا 6 مقاتلات من طراز "يوروفايتر" "(تايفون) في رومانيا لمراقبة طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية، وفقًا لبيان صادر عن سلاح الجو الملكي. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T09:26+0000
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رصد عسكري
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وجاء في البيان، أن أكثر من 200 جندي بريطاني سيكونون في قاعدة ميهايل كوجالنيشينو الجوية لخدمة المجموعة الجوية، التي يجب أن تكون في حالة تأهب دائم. وقال البيان إن "الموظفين المشاركين في المهمة سيكونون جاهزين في أي وقت لبدء اعتراض الطائرات الروسية التي تقترب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي بناءً على تنبيه الرد السريع".وفي وقت سابق، أفادت التقارير أنه قبالة ساحل البحر الأسود في رومانيا، بدأوا بناء أكبر قاعدة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا. وتبلغ تكلفتها نحو 2.5 مليار يورو، وستستوعب عشرة آلاف عسكري.
https://sputnikarabic.ae/20240405/إعلام-نقاش-داخل-الناتو-حول-ضم-أوكرانيا-إلى-الحلف-مقابل-تنازلات-إقليمية-1087717847.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

لندن ترسل مقاتلات إلى رومانيا للتجسس على الطيران الروسي

09:26 GMT 10.04.2024
© AFP 2023 / Petros Karadjiasمقاتلة تايفون
مقاتلة تايفون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© AFP 2023 / Petros Karadjias
تابعنا عبر
نشرت بريطانيا 6 مقاتلات من طراز "يوروفايتر" "(تايفون) في رومانيا لمراقبة طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية، وفقًا لبيان صادر عن سلاح الجو الملكي.
وجاء في البيان، أن أكثر من 200 جندي بريطاني سيكونون في قاعدة ميهايل كوجالنيشينو الجوية لخدمة المجموعة الجوية، التي يجب أن تكون في حالة تأهب دائم.
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
إعلام: نقاش داخل "الناتو" حول ضم أوكرانيا إلى الحلف مقابل تنازلات إقليمية
5 أبريل, 12:22 GMT
وقال البيان إن "الموظفين المشاركين في المهمة سيكونون جاهزين في أي وقت لبدء اعتراض الطائرات الروسية التي تقترب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي بناءً على تنبيه الرد السريع".
وفي وقت سابق، أفادت التقارير أنه قبالة ساحل البحر الأسود في رومانيا، بدأوا بناء أكبر قاعدة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا. وتبلغ تكلفتها نحو 2.5 مليار يورو، وستستوعب عشرة آلاف عسكري.
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