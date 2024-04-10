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https://sputnikarabic.ae/20240410/تقرير-اختراق-أنظمة-وزارة-الدفاع-الإسرائيلية-ونشر-معلومات-حساسة-1087863202.html
تقرير: اختراق أنظمة وزارة الدفاع الإسرائيلية ونشر معلومات حساسة
تقرير: اختراق أنظمة وزارة الدفاع الإسرائيلية ونشر معلومات حساسة
سبوتنيك عربي
اخترق قراصنة أجهزة الكمبيوتر التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ووضعوا أيديهم على "معلومات حساسة"، وفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم". 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T08:16+0000
2024-04-10T08:16+0000
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وأكدت مصادر أمنية للصحيفة تعرّض أنظمة الوزارة للاختراق، دون أن تحدد ما إذا كانت المعلومات المسروقة حساسة أم لا.ونشر القراصنة مقطعا مصورا على تلغرام يوضحون فيه كيف نفذوا الاختراق ووصلوا إلى المعلومات، كما نشروا وثائق يُفترض أنها عقود لوزارة الحرب، وعرضوها كاملة للبيع في منتديات مختلفة مقابل 50 عملة بتكوين (نحو 3.3 مليون دولار)، بحسب الصحيفة.وأضافت الصحيفة أنه "في مكان آخر (لم تحدده)، زعم القراصنة أنهم سرقوا معلومات كثيرة، وطالبوا إسرائيل بإطلاق سراح 500 سجين أمني (أسير فلسطيني)".واعتبرت أن "اختراق أنظمة وزارة الدفاع أخطر بكثير من اختراق أي أنظمة أخرى، حكومية أو مدنية، فالمنظومة الأمنية تعد هدفا استراتيجيا للقراصنة الإيرانيين وغيرهم".وكان قراصنة اخترقوا موقع وزارة العدل الإسرائيلية، مطلع أبريل/نيسان الجاري، وحصلوا على كمّ هائل من البيانات، بينها معلومات عن موظفي الوزارة ووثائق رسمية، حسب تقديرات إسرائيلية.ورغم نفي وزارة العدل، قالت مصادر مطلعة لـ"إسرائيل اليوم"، إنه يوجد حاليا نحو 100 غيغابايت من المعلومات الحساسة على الإنترنت، ويبدو أن مصدرها هو وزارة العدل.
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العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تقرير: اختراق أنظمة وزارة الدفاع الإسرائيلية ونشر معلومات حساسة

08:16 GMT 10.04.2024
© flickr.comقرصنة
قرصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© flickr.com
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اخترق قراصنة أجهزة الكمبيوتر التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ووضعوا أيديهم على "معلومات حساسة"، وفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم".
وأكدت مصادر أمنية للصحيفة تعرّض أنظمة الوزارة للاختراق، دون أن تحدد ما إذا كانت المعلومات المسروقة حساسة أم لا.
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20 ديسمبر 2022, 10:06 GMT
ونشر القراصنة مقطعا مصورا على تلغرام يوضحون فيه كيف نفذوا الاختراق ووصلوا إلى المعلومات، كما نشروا وثائق يُفترض أنها عقود لوزارة الحرب، وعرضوها كاملة للبيع في منتديات مختلفة مقابل 50 عملة بتكوين (نحو 3.3 مليون دولار)، بحسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أنه "في مكان آخر (لم تحدده)، زعم القراصنة أنهم سرقوا معلومات كثيرة، وطالبوا إسرائيل بإطلاق سراح 500 سجين أمني (أسير فلسطيني)".
واعتبرت أن "اختراق أنظمة وزارة الدفاع أخطر بكثير من اختراق أي أنظمة أخرى، حكومية أو مدنية، فالمنظومة الأمنية تعد هدفا استراتيجيا للقراصنة الإيرانيين وغيرهم".
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وكان قراصنة اخترقوا موقع وزارة العدل الإسرائيلية، مطلع أبريل/نيسان الجاري، وحصلوا على كمّ هائل من البيانات، بينها معلومات عن موظفي الوزارة ووثائق رسمية، حسب تقديرات إسرائيلية.
ورغم نفي وزارة العدل، قالت مصادر مطلعة لـ"إسرائيل اليوم"، إنه يوجد حاليا نحو 100 غيغابايت من المعلومات الحساسة على الإنترنت، ويبدو أن مصدرها هو وزارة العدل.
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