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https://sputnikarabic.ae/20240410/سويسرا-علينا-التفكير-في-كيفية-دعوة-روسيا-لـمؤتمر-السلام-حول-أوكرانيا-1087873723.html
سويسرا: علينا التفكير في كيفية دعوة روسيا لـ"مؤتمر السلام" حول أوكرانيا
سويسرا: علينا التفكير في كيفية دعوة روسيا لـ"مؤتمر السلام" حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس، في مؤتمر صحفي في برن، أن مؤتمر السلام الأول بشأن أوكرانيا في سويسرا دون مشاركة روسيا قد يجعل من الممكن الاتفاق على... 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T14:41+0000
2024-04-10T14:41+0000
العالم
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وأضاف الوزير: "إذا بدأنا عملية ما، فيجب أن يكون واضحًا منذ البداية أن روسيا يجب أن تشارك فيها عاجلاً أم آجلاً. وليس من الضروري أن تكون هناك في اليوم الأول. ويمكن أيضًا أن نتخيل كيف أننا نتفق في اليوم الأول لدعوة روسيا للمشاركة. هناك وجهات نظر مختلفة في العالم حول الدور الذي يجب أن تلعبه روسيا في هذه العملية. يجب أن نتفق".ومن المقرر أن تستضيف سويسرا مؤتمرا للسلام حول أوكرانيا بالقرب من مدينة لوتسيرن في يونيو/حزيران المقبل، وروسيا لن تكون حاضرة.وفي اليوم السابق، صرح المتحدث باسم السفارة الروسية لدى برن، فلاديمير خوخلوف، لوكالة "سبوتنيك" أن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال من الأحوال.وأضاف أن فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لروسيا الاتحادية، لأننا "نتحدث عن خيار آخر للدفع بـ"صيغة سلام" غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية".وكان الرئيس السويسري قد ذكر في وقت سابق أن زيلينسكي طلب تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا. وذكر رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه إرماك، في وقت سابق، أن كييف تريد عقد مؤتمرات قمة للموافقة على "صيغة السلام" الأوكرانية.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقاء مع كاسيس في يناير/كانون الثاني الماضي، أن موسكو، عند بناء العلاقات الثنائية، تأخذ في الاعتبار ابتعاد برن عن مبادئ الحياد ودعم لكييف. وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في شهر فبراير/شباط الماضي، بأن إمكانات سويسرا باعتبارها "وسيطًا نزيهًا" في حل النزاعات قد استنفدت نفسها بالنسبة لروسيا.وقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20240410/موسكو-روسيا-والصين-تناقشان-القضية-الأوكرانية-بشكل-مستمر-وبطريقة-موثوقة-1087866037.html
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العالم

سويسرا: علينا التفكير في كيفية دعوة روسيا لـ"مؤتمر السلام" حول أوكرانيا

14:41 GMT 10.04.2024
© Fotobank.ru/Getty Imagesعلم سويسرا
علم سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© Fotobank.ru/Getty Images
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أعلن وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس، في مؤتمر صحفي في برن، أن مؤتمر السلام الأول بشأن أوكرانيا في سويسرا دون مشاركة روسيا قد يجعل من الممكن الاتفاق على موعد وكيفية إشراك موسكو في هذه العملية، وهو ما يجب أن يحدث عاجلا أم آجلا.
وأضاف الوزير: "إذا بدأنا عملية ما، فيجب أن يكون واضحًا منذ البداية أن روسيا يجب أن تشارك فيها عاجلاً أم آجلاً. وليس من الضروري أن تكون هناك في اليوم الأول. ويمكن أيضًا أن نتخيل كيف أننا نتفق في اليوم الأول لدعوة روسيا للمشاركة. هناك وجهات نظر مختلفة في العالم حول الدور الذي يجب أن تلعبه روسيا في هذه العملية. يجب أن نتفق".

وأشار كاسيس إلى أنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، ومن المستحيل عقد مؤتمر سلام دون روسيا الاتحادية.

ومن المقرر أن تستضيف سويسرا مؤتمرا للسلام حول أوكرانيا بالقرب من مدينة لوتسيرن في يونيو/حزيران المقبل، وروسيا لن تكون حاضرة.
وفي اليوم السابق، صرح المتحدث باسم السفارة الروسية لدى برن، فلاديمير خوخلوف، لوكالة "سبوتنيك" أن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال من الأحوال.
وأضاف أن فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لروسيا الاتحادية، لأننا "نتحدث عن خيار آخر للدفع بـ"صيغة سلام" غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية".
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10:34 GMT
وكان الرئيس السويسري قد ذكر في وقت سابق أن زيلينسكي طلب تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا. وذكر رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه إرماك، في وقت سابق، أن كييف تريد عقد مؤتمرات قمة للموافقة على "صيغة السلام" الأوكرانية.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقاء مع كاسيس في يناير/كانون الثاني الماضي، أن موسكو، عند بناء العلاقات الثنائية، تأخذ في الاعتبار ابتعاد برن عن مبادئ الحياد ودعم لكييف. وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في شهر فبراير/شباط الماضي، بأن إمكانات سويسرا باعتبارها "وسيطًا نزيهًا" في حل النزاعات قد استنفدت نفسها بالنسبة لروسيا.
وقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
وفي وقت سابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.
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