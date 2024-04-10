https://sputnikarabic.ae/20240410/موسكو-روسيا-والصين-تناقشان-القضية-الأوكرانية-بشكل-مستمر-وبطريقة-موثوقة-1087866037.html
موسكو: روسيا والصين تناقشان القضية الأوكرانية بشكل مستمر وبطريقة موثوقة
موسكو: روسيا والصين تناقشان القضية الأوكرانية بشكل مستمر وبطريقة موثوقة
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو وبكين تناقشان قضايا حل الأزمة الأوكرانية في الوقت المناسب وبطريقة موثوقة. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T10:34+0000
2024-04-10T10:34+0000
2024-04-10T10:34+0000
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778084_0:215:1365:983_1920x0_80_0_0_42c6135ad69ff70b431ecb29fdb1d77c.jpg
وأكدت زاخارزفا أن الصين تتخذ موقفا متوازنا في سياق الأحداث التي تجري في أوكرانيا، لأنها تتفهم الأسباب التاريخية والجيوسياسية. وأشارت إلى أن موسكو وبكين لديهما رأي مشترك: أي إجراءات تسوية دولية دون مراعاة الموقف الروسي لا طائل من ورائها. وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "نواصل الحفاظ على اتصال وثيق مع شركائنا بشأن هذا الموضوع، وبطريقة موثوقة، نناقش على الفور الأحداث الرئيسية في هذا المجال".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240410/موسكو-هجمات-كييف-على-محطة-زابوروجيه-النووية-ستطرح-في-مجلس-الأمن-الدولي-1087864144.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778084_0:87:1365:1111_1920x0_80_0_0_619ef3196a72ddc233bf9bdb3de00772.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
موسكو: روسيا والصين تناقشان القضية الأوكرانية بشكل مستمر وبطريقة موثوقة
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو وبكين تناقشان قضايا حل الأزمة الأوكرانية في الوقت المناسب وبطريقة موثوقة.
وأكدت زاخارزفا أن الصين تتخذ موقفا متوازنا في سياق الأحداث التي تجري في أوكرانيا، لأنها تتفهم الأسباب التاريخية والجيوسياسية.
وأشارت إلى أن موسكو وبكين لديهما رأي مشترك: أي إجراءات تسوية دولية دون مراعاة الموقف الروسي لا طائل من ورائها.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "نواصل الحفاظ على اتصال وثيق مع شركائنا بشأن هذا الموضوع، وبطريقة موثوقة، نناقش على الفور الأحداث الرئيسية في هذا المجال".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.