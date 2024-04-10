موسكو: روسيا والصين تناقشان القضية الأوكرانية بشكل مستمر وبطريقة موثوقة

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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
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خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
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ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
09:03 GMT
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كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
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27 د
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بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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https://sputnikarabic.ae/20240410/موسكو-روسيا-والصين-تناقشان-القضية-الأوكرانية-بشكل-مستمر-وبطريقة-موثوقة-1087866037.html
موسكو: روسيا والصين تناقشان القضية الأوكرانية بشكل مستمر وبطريقة موثوقة
موسكو: روسيا والصين تناقشان القضية الأوكرانية بشكل مستمر وبطريقة موثوقة
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو وبكين تناقشان قضايا حل الأزمة الأوكرانية في الوقت المناسب وبطريقة موثوقة. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T10:34+0000
2024-04-10T10:34+0000
روسيا
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وأكدت زاخارزفا أن الصين تتخذ موقفا متوازنا في سياق الأحداث التي تجري في أوكرانيا، لأنها تتفهم الأسباب التاريخية والجيوسياسية. وأشارت إلى أن موسكو وبكين لديهما رأي مشترك: أي إجراءات تسوية دولية دون مراعاة الموقف الروسي لا طائل من ورائها. وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "نواصل الحفاظ على اتصال وثيق مع شركائنا بشأن هذا الموضوع، وبطريقة موثوقة، نناقش على الفور الأحداث الرئيسية في هذا المجال".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240410/موسكو-هجمات-كييف-على-محطة-زابوروجيه-النووية-ستطرح-في-مجلس-الأمن-الدولي-1087864144.html
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روسيا

موسكو: روسيا والصين تناقشان القضية الأوكرانية بشكل مستمر وبطريقة موثوقة

10:34 GMT 10.04.2024
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو وبكين تناقشان قضايا حل الأزمة الأوكرانية في الوقت المناسب وبطريقة موثوقة.
وأكدت زاخارزفا أن الصين تتخذ موقفا متوازنا في سياق الأحداث التي تجري في أوكرانيا، لأنها تتفهم الأسباب التاريخية والجيوسياسية.
وأشارت إلى أن موسكو وبكين لديهما رأي مشترك: أي إجراءات تسوية دولية دون مراعاة الموقف الروسي لا طائل من ورائها.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "نواصل الحفاظ على اتصال وثيق مع شركائنا بشأن هذا الموضوع، وبطريقة موثوقة، نناقش على الفور الأحداث الرئيسية في هذا المجال".
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: هجمات كييف على محطة زابوروجيه النووية ستطرح في مجلس الأمن الدولي
08:57 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكري
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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