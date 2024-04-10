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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240410/طاقم-فاغوت-الروسي-يدمر-4-حافلات-تقل-مشاة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1087861446.html
طاقم "فاغوت" الروسي يدمر 4 حافلات تقل مشاة للقوات المسلحة الأوكرانية
طاقم "فاغوت" الروسي يدمر 4 حافلات تقل مشاة للقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طاقم نظام "فاغوت" الصاروخي المضاد للدبابات التابع لمجموعة "دنيبر" الروسية دمر أربع حافلات مع مشاة تابعة للجيش الأوكراني على... 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T06:33+0000
2024-04-10T06:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت الدفاع إلى أن وحدات الاستطلاع لاحظت حركة في الخنادق على الخط الأمامي على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر.وفقا لوحدات الاستطلاع والمراقبة، تم تدمير أربع مركبات مع مشاة العدو، ونتيجة لذلك، تم إحباط محاولة لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية.كما أفادت وزارة الدفاع في اليوم السابق، بأن وحدات من مجموعة "دنيبر" أطلقت النار على أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65 واللواء البحري 35 في مناطق رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 75 من الأفراد العسكريين ومركبات المشاة القتالية وخمس شاحنات صغيرة ومدفعين من طراز "غفوذديكا"، كما تم تدمير مستودع للطائرات دون طيار.
https://sputnikarabic.ae/20240409/زيلينسكي-يعلن-عن-وجود-خطة-لدى-أوكرانيا-لشن-هجوم-مضاد-جديد-1087859063.html
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طاقم "فاغوت" الروسي يدمر 4 حافلات تقل مشاة للقوات المسلحة الأوكرانية

06:33 GMT 10.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طاقم نظام "فاغوت" الصاروخي المضاد للدبابات التابع لمجموعة "دنيبر" الروسية دمر أربع حافلات مع مشاة تابعة للجيش الأوكراني على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر في مقاطعة خيرسون.
وأشارت الدفاع إلى أن وحدات الاستطلاع لاحظت حركة في الخنادق على الخط الأمامي على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر.

وقالت الدفاع: "عندما ظهرت في الأفق حافلات صغيرة على متنها قوميون أوكرانيون، تم اتخاذ قرار بتوجيه ضربة من منظومة صواريخ "فاغوت" المضادة للدبابات. تحرك طاقم الوحدة على الفور إلى موقع الإطلاق، وأطلقوا الصواريخ الموجهة على الأهداف المحددة ودمروها بإصابات دقيقة".

وفقا لوحدات الاستطلاع والمراقبة، تم تدمير أربع مركبات مع مشاة العدو، ونتيجة لذلك، تم إحباط محاولة لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية.

ووفقا للدفاع، فإنه بعد إصابة الأهداف، قام الطاقم على الفور بتغيير موقعه لتجنب الرد على النيران.

زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
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كما أفادت وزارة الدفاع في اليوم السابق، بأن وحدات من مجموعة "دنيبر" أطلقت النار على أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65 واللواء البحري 35 في مناطق رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 75 من الأفراد العسكريين ومركبات المشاة القتالية وخمس شاحنات صغيرة ومدفعين من طراز "غفوذديكا"، كما تم تدمير مستودع للطائرات دون طيار.
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