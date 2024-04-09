زيلينسكي يعلن عن وجود خطة لدى أوكرانيا لشن هجوم مضاد جديد

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:16 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
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مدار الليل والنهار
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240409/زيلينسكي-يعلن-عن-وجود-خطة-لدى-أوكرانيا-لشن-هجوم-مضاد-جديد-1087859063.html
زيلينسكي يعلن عن وجود خطة لدى أوكرانيا لشن هجوم مضاد جديد
زيلينسكي يعلن عن وجود خطة لدى أوكرانيا لشن هجوم مضاد جديد
سبوتنيك عربي
أعلن فلاديمير زيلينسكي عن وجود خطة لدى أوكرانيا لشن هجوم مضاد جديد ، مشيرا في السياق إلى ان هذا يحتاج إلى المزيد من الأسلحة الغربية. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T23:04+0000
2024-04-09T23:04+0000
زيلينسكي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "نعم، لدينا خطة لهجوم مضاد".وأضاف أن أوكرانيا لشن الهجوم المضاد تحتاج إلى أنظمة أسلحة حديثة من الشركاء ، بما في ذلك الولايات المتحدة.كما أعرب عن أمله في أن تتلقى أوكرانيا التقنيات الحديثة من شركائها لإنتاج أحدث أنواع الأسلحة.يذكر أن أوكرانيا كانت قد شنت هجوما مضادا في حزيران / يونيو عام 2023، لكنه لم يحقق الأهداف التي كانت كييف تسعى إليها.
https://sputnikarabic.ae/20240308/البنتاغون-ينتقد-بشدة-الهجوم-الأوكراني-المضاد-1086788183.html
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زيلينسكي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يعلن عن وجود خطة لدى أوكرانيا لشن هجوم مضاد جديد

23:04 GMT 09.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أعلن فلاديمير زيلينسكي عن وجود خطة لدى أوكرانيا لشن هجوم مضاد جديد ، مشيرا في السياق إلى ان هذا يحتاج إلى المزيد من الأسلحة الغربية.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "نعم، لدينا خطة لهجوم مضاد".
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البنتاغون ينتقد بشدة "الهجوم الأوكراني المضاد"
8 مارس, 08:40 GMT
وأضاف أن أوكرانيا لشن الهجوم المضاد تحتاج إلى أنظمة أسلحة حديثة من الشركاء ، بما في ذلك الولايات المتحدة.
كما أعرب عن أمله في أن تتلقى أوكرانيا التقنيات الحديثة من شركائها لإنتاج أحدث أنواع الأسلحة.
يذكر أن أوكرانيا كانت قد شنت هجوما مضادا في حزيران / يونيو عام 2023، لكنه لم يحقق الأهداف التي كانت كييف تسعى إليها.
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Палестинцы выносят тело из разрушенной больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... عباس: الشعب الفلسطيني يتعرض لـ"حرب إبادة" أمس, 21:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... زعماء مصر والأردن وفرنسا يدعون لوقف إطلاق النار في غزة الآنأمس, 06:32 GMT
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