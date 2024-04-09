https://sputnikarabic.ae/20240409/زيلينسكي-يعلن-عن-وجود-خطة-لدى-أوكرانيا-لشن-هجوم-مضاد-جديد-1087859063.html
زيلينسكي يعلن عن وجود خطة لدى أوكرانيا لشن هجوم مضاد جديد
زيلينسكي يعلن عن وجود خطة لدى أوكرانيا لشن هجوم مضاد جديد
سبوتنيك عربي
أعلن فلاديمير زيلينسكي عن وجود خطة لدى أوكرانيا لشن هجوم مضاد جديد ، مشيرا في السياق إلى ان هذا يحتاج إلى المزيد من الأسلحة الغربية. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T23:04+0000
2024-04-09T23:04+0000
2024-04-09T23:04+0000
زيلينسكي
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "نعم، لدينا خطة لهجوم مضاد".وأضاف أن أوكرانيا لشن الهجوم المضاد تحتاج إلى أنظمة أسلحة حديثة من الشركاء ، بما في ذلك الولايات المتحدة.كما أعرب عن أمله في أن تتلقى أوكرانيا التقنيات الحديثة من شركائها لإنتاج أحدث أنواع الأسلحة.يذكر أن أوكرانيا كانت قد شنت هجوما مضادا في حزيران / يونيو عام 2023، لكنه لم يحقق الأهداف التي كانت كييف تسعى إليها.
https://sputnikarabic.ae/20240308/البنتاغون-ينتقد-بشدة-الهجوم-الأوكراني-المضاد-1086788183.html
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زيلينسكي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يعلن عن وجود خطة لدى أوكرانيا لشن هجوم مضاد جديد
أعلن فلاديمير زيلينسكي عن وجود خطة لدى أوكرانيا لشن هجوم مضاد جديد ، مشيرا في السياق إلى ان هذا يحتاج إلى المزيد من الأسلحة الغربية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "نعم، لدينا خطة لهجوم مضاد".
وأضاف أن أوكرانيا لشن الهجوم المضاد تحتاج إلى أنظمة أسلحة حديثة من الشركاء ، بما في ذلك الولايات المتحدة.
كما أعرب عن أمله في أن تتلقى أوكرانيا التقنيات الحديثة من شركائها لإنتاج أحدث أنواع الأسلحة.
يذكر أن أوكرانيا كانت قد شنت هجوما مضادا
في حزيران / يونيو عام 2023، لكنه لم يحقق الأهداف التي كانت كييف تسعى إليها.