https://sputnikarabic.ae/20240410/ظهور-نادر-للملك-سلمان-يؤدي-صلاة-العيد-على-كرسي-في-قصر-السلام-بجدة-فيديو-1087863584.html
ظهور نادر للملك سلمان يؤدي صلاة العيد على كرسي في قصر السلام بجدة... فيديو
ظهور نادر للملك سلمان يؤدي صلاة العيد على كرسي في قصر السلام بجدة... فيديو
سبوتنيك عربي
أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر في قصر السلام في جدة، برفقة جمع من الأمراء والمسؤولين. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T08:43+0000
2024-04-10T08:43+0000
2024-04-10T08:43+0000
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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وفي مقطع مصور نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ظهر الملك البالغ من العمر 88 عاما وهو يصلي على كرسي.أما ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فقد أدى الصلاة في الحرم المكي مع جموع المصلين، وفقا للوكالة الرسمية.وكانت المملكة العربية السعودية وأغلب دول العالم العربي والإسلامي قد أعلنت أن اليوم، الأربعاء، هو أول أيام عيد الفطر باستثناء دولتين هما بنغلاديش وبروناي.
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نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ظهور نادر للملك سلمان يؤدي صلاة العيد على كرسي في قصر السلام بجدة... فيديو
أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر في قصر السلام في جدة، برفقة جمع من الأمراء والمسؤولين.
وفي مقطع مصور نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ظهر الملك البالغ من العمر 88 عاما وهو يصلي على كرسي.
أما ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فقد أدى الصلاة في الحرم المكي مع جموع المصلين، وفقا للوكالة الرسمية.
وكانت المملكة العربية السعودية وأغلب دول العالم العربي والإسلامي قد أعلنت أن اليوم، الأربعاء، هو أول أيام عيد الفطر باستثناء دولتين هما بنغلاديش وبروناي.