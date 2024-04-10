https://sputnikarabic.ae/20240410/لحظة-تلقي-إسماعيل-هنية-خبر-مقتل-أبنائه-وأحفاده-فيديو-1087874936.html
لحظة تلقي إسماعيل هنية خبر مقتل أبنائه وأحفاده.... فيديو
لحظة تلقي إسماعيل هنية خبر مقتل أبنائه وأحفاده.... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي لحظة تلقي رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، خبر مقتل ثلاثة من أولاده مع عدد من أبنائهم. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T15:12+0000
2024-04-10T15:12+0000
2024-04-10T15:12+0000
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ويظهر في الفيديو لحظة تلقي هنية خبر مقتل أبنائه وأحفاده عبر مكالمة هاتفية، خلال زيارته لجرحى غزة في أحد مستشفيات الدوحة، ليرد قائلا: "الله يسهّل عليهم".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية وعدد من أحفاده قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة.تصويت... برأيك من هي الجهة التي تقف خلف اغتيال محمد سرور في لبنان؟وفي وقت لاحق، قال هنية لوسائل إعلام عربية: "أبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع، كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة تلقي إسماعيل هنية خبر مقتل أبنائه وأحفاده.... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي لحظة تلقي رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، خبر مقتل ثلاثة من أولاده مع عدد من أبنائهم.
ويظهر في الفيديو لحظة تلقي هنية خبر مقتل أبنائه وأحفاده عبر مكالمة هاتفية، خلال زيارته لجرحى غزة في أحد مستشفيات الدوحة، ليرد قائلا: "الله يسهّل عليهم".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية وعدد من أحفاده قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة.
وفي وقت لاحق، قال هنية لوسائل إعلام عربية: "أبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع، كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم".