تأجيل عملية إطلاق صاروخ "أنغارا-أ5" العملاق ليوم آخر
08:44 GMT 10.04.2024 (تم التحديث: 09:16 GMT 10.04.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ "أنغار-أ5" العملاق في قاعدة "فوستوشني" الفضائية الروسية
© Sputnik . Sergey Bobylev/
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بتأجيل عملية إطلاق صاروخ "أنغارا-أ5" العملاق من قاعدة "فوستوشني" الفضائية الروسية.
وبحسب المراسل، فقد تم تأجيل العملية ليوم واحد على الأقل، حيث تجري الاستعدادات لتنفيذ عملية الإطلاق حاليا.
مشاهد مباشرة لانطلاق صاروخ "أنغارا-أ5" العملاق من قاعدة "فوستوشني" الفضائية في روسيا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 10, 2024
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وطلبت السلطات الروسية، في وقت سابق، من سكان منطقة فانينسكي في إقليم خاباروفسك عدم الذهاب إلى منطقة السقوط المحتمل لمراحل إطلاق الصاروخ الروسي.
© Sputnikالصاروخ الحامل الثقيل "أنغارا-أ5" بثلاث مراحل
الصاروخ الحامل الثقيل "أنغارا-أ5" بثلاث مراحل
© Sputnik
ويسمح الصاروخ الروسي العملاق لروسيا بإطلاق جميع أنواع المركبات الفضائية من أراضيها، وذلك باستخدام المنتجات المحلية الصنع فقط.