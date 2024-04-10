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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240410/مقتل-3-أشخاص-بينهم-طفلان-بهجوم-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1087877274.html
مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان بهجوم مسيرة أوكرانية في مقاطعة كورسك
مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان بهجوم مسيرة أوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات مقاطعة كورسك الروسية بأن طائرة أوكرانية دون طيار هاجمت سيارة في أباناسوفكا في مقاطعة كورسك، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينهم طفلان. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T16:25+0000
2024-04-10T16:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وكتب حاكم المقاطعة، رومان ستاروفويت، في حسابه على "تلغرام": "أسقطت طائرة أوكرانية دون طيار عبوة ناسفة على سيارة مدنية في قرية أباناسوفكا في منطقة كورينفسكي، وللأسف، قُتل ثلاثة أشخاص كانوا في السيارة في تلك اللحظة، بينهم طفلان".وأعرب حاكم المقاطعة عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا.وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتنفذ ضربات بطائرات من دون طيار وتقوم بأعمال تخريبية.وهاجمت طائرتان دون طيار أوكرانيتان، يوم الثلاثاء، حافلتين كانتا تسيران على طول الطريق في مقاطعة بيلغورود، ما أسفر ذلك عن إصابة شخصين، وتحطم نوافذ المركبات.
https://sputnikarabic.ae/20240410/الناتو-يعترف-باعتماد-أوكرانيا-الكامل-على-الدعم-العسكري-الغربي-1087875235.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان بهجوم مسيرة أوكرانية في مقاطعة كورسك

16:25 GMT 10.04.2024 (تم التحديث: 16:30 GMT 10.04.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمهندسون عسكريون تابعون لقوات مجموعة "تسنتر" (المركز) يقومون بإزالة الألغام في أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
مهندسون عسكريون تابعون لقوات مجموعة تسنتر (المركز) يقومون بإزالة الألغام في أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت سلطات مقاطعة كورسك الروسية بأن طائرة أوكرانية دون طيار هاجمت سيارة في أباناسوفكا في مقاطعة كورسك، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينهم طفلان.
وكتب حاكم المقاطعة، رومان ستاروفويت، في حسابه على "تلغرام": "أسقطت طائرة أوكرانية دون طيار عبوة ناسفة على سيارة مدنية في قرية أباناسوفكا في منطقة كورينفسكي، وللأسف، قُتل ثلاثة أشخاص كانوا في السيارة في تلك اللحظة، بينهم طفلان".
وأعرب حاكم المقاطعة عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا.
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
الناتو يعترف باعتماد أوكرانيا الكامل على الدعم العسكري الغربي
15:44 GMT
وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتنفذ ضربات بطائرات من دون طيار وتقوم بأعمال تخريبية.
وهاجمت طائرتان دون طيار أوكرانيتان، يوم الثلاثاء، حافلتين كانتا تسيران على طول الطريق في مقاطعة بيلغورود، ما أسفر ذلك عن إصابة شخصين، وتحطم نوافذ المركبات.
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