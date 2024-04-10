https://sputnikarabic.ae/20240410/مقتل-3-أشخاص-بينهم-طفلان-بهجوم-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1087877274.html
مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان بهجوم مسيرة أوكرانية في مقاطعة كورسك
مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان بهجوم مسيرة أوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات مقاطعة كورسك الروسية بأن طائرة أوكرانية دون طيار هاجمت سيارة في أباناسوفكا في مقاطعة كورسك، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينهم طفلان. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T16:25+0000
2024-04-10T16:25+0000
2024-04-10T16:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1b/1087424950_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f3dbf84f318aa4d5b7493b6d5a4cf0f3.jpg
وكتب حاكم المقاطعة، رومان ستاروفويت، في حسابه على "تلغرام": "أسقطت طائرة أوكرانية دون طيار عبوة ناسفة على سيارة مدنية في قرية أباناسوفكا في منطقة كورينفسكي، وللأسف، قُتل ثلاثة أشخاص كانوا في السيارة في تلك اللحظة، بينهم طفلان".وأعرب حاكم المقاطعة عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا.وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتنفذ ضربات بطائرات من دون طيار وتقوم بأعمال تخريبية.وهاجمت طائرتان دون طيار أوكرانيتان، يوم الثلاثاء، حافلتين كانتا تسيران على طول الطريق في مقاطعة بيلغورود، ما أسفر ذلك عن إصابة شخصين، وتحطم نوافذ المركبات.
https://sputnikarabic.ae/20240410/الناتو-يعترف-باعتماد-أوكرانيا-الكامل-على-الدعم-العسكري-الغربي-1087875235.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1b/1087424950_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d56e4c7b4fe19dbab60c5b03bce360dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان بهجوم مسيرة أوكرانية في مقاطعة كورسك
16:25 GMT 10.04.2024 (تم التحديث: 16:30 GMT 10.04.2024)
أفادت سلطات مقاطعة كورسك الروسية بأن طائرة أوكرانية دون طيار هاجمت سيارة في أباناسوفكا في مقاطعة كورسك، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينهم طفلان.
وكتب حاكم المقاطعة، رومان ستاروفويت، في حسابه على "تلغرام": "أسقطت طائرة أوكرانية دون طيار عبوة ناسفة على سيارة مدنية في قرية أباناسوفكا في منطقة كورينفسكي، وللأسف، قُتل ثلاثة أشخاص كانوا في السيارة في تلك اللحظة، بينهم طفلان".
وأعرب حاكم المقاطعة عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا.
وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتنفذ ضربات بطائرات من دون طيار وتقوم بأعمال تخريبية.
وهاجمت طائرتان دون طيار أوكرانيتان، يوم الثلاثاء، حافلتين كانتا تسيران على طول الطريق في مقاطعة بيلغورود، ما أسفر ذلك عن إصابة شخصين، وتحطم نوافذ المركبات.