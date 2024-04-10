https://sputnikarabic.ae/20240410/الناتو-يعترف-باعتماد-أوكرانيا-الكامل-على-الدعم-العسكري-الغربي-1087875235.html
الناتو يعترف باعتماد أوكرانيا الكامل على الدعم العسكري الغربي
الناتو يعترف باعتماد أوكرانيا الكامل على الدعم العسكري الغربي
سبوتنيك عربي
أكد قائد القوات المشتركة لحلف الناتو في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي، أن أوكرانيا تعتمد "بشكل شبه كامل" على الدعم الخارجي في مواجهتها لروسيا، وقد تخسر كييف... 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T15:44+0000
2024-04-10T15:44+0000
2024-04-10T15:44+0000
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وقال كافاولي خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي: "لا تزال أوكرانيا تعتمد بشكل شبه كامل على الدعم الخارجي".وأشار كافاولي إلى أن أوكرانيا قد تخسر في المواجهة مع روسيا إذا توقفت أمريكا وحلفاؤها عن دعمها.في السياق نفسه، لفتت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، سيليست فالاندر، بدورها إلى أن أمريكا "يجب أن تدعم أوكرانيا في المفاوضات إذا قررت التفاوض".وتؤكد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي(الناتو) بشكل مباشر في الصراع."غراد" تمطر قوات المشاة الأوكرانية بالنار... فيديووأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240410/القوات-الروسية-تحسن-موقعها-التكتيكي-على-محور-أفدييفكا--1087866853.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الناتو يعترف باعتماد أوكرانيا الكامل على الدعم العسكري الغربي
أكد قائد القوات المشتركة لحلف الناتو في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي، أن أوكرانيا تعتمد "بشكل شبه كامل" على الدعم الخارجي في مواجهتها لروسيا، وقد تخسر كييف إذا توقفت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها عن دعمها.
وقال كافاولي خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي: "لا تزال أوكرانيا تعتمد بشكل شبه كامل على الدعم الخارجي".
وأشار كافاولي إلى أن أوكرانيا قد تخسر في المواجهة مع روسيا إذا توقفت أمريكا وحلفاؤها عن دعمها.
في السياق نفسه، لفتت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، سيليست فالاندر، بدورها إلى أن أمريكا "يجب أن تدعم أوكرانيا في المفاوضات إذا قررت التفاوض".
وتؤكد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي(الناتو) بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا،
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.