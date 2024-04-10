الناتو يعترف باعتماد أوكرانيا الكامل على الدعم العسكري الغربي

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مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
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30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
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ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
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29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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183 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
09:03 GMT
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كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
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https://sputnikarabic.ae/20240410/الناتو-يعترف-باعتماد-أوكرانيا-الكامل-على-الدعم-العسكري-الغربي-1087875235.html
الناتو يعترف باعتماد أوكرانيا الكامل على الدعم العسكري الغربي
الناتو يعترف باعتماد أوكرانيا الكامل على الدعم العسكري الغربي
سبوتنيك عربي
أكد قائد القوات المشتركة لحلف الناتو في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي، أن أوكرانيا تعتمد "بشكل شبه كامل" على الدعم الخارجي في مواجهتها لروسيا، وقد تخسر كييف... 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T15:44+0000
2024-04-10T15:44+0000
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وقال كافاولي خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي: "لا تزال أوكرانيا تعتمد بشكل شبه كامل على الدعم الخارجي".وأشار كافاولي إلى أن أوكرانيا قد تخسر في المواجهة مع روسيا إذا توقفت أمريكا وحلفاؤها عن دعمها.في السياق نفسه، لفتت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، سيليست فالاندر، بدورها إلى أن أمريكا "يجب أن تدعم أوكرانيا في المفاوضات إذا قررت التفاوض".وتؤكد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي(الناتو) بشكل مباشر في الصراع."غراد" تمطر قوات المشاة الأوكرانية بالنار... فيديووأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240410/القوات-الروسية-تحسن-موقعها-التكتيكي-على-محور-أفدييفكا--1087866853.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الناتو يعترف باعتماد أوكرانيا الكامل على الدعم العسكري الغربي

15:44 GMT 10.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أكد قائد القوات المشتركة لحلف الناتو في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي، أن أوكرانيا تعتمد "بشكل شبه كامل" على الدعم الخارجي في مواجهتها لروسيا، وقد تخسر كييف إذا توقفت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها عن دعمها.
وقال كافاولي خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي: "لا تزال أوكرانيا تعتمد بشكل شبه كامل على الدعم الخارجي".
وأشار كافاولي إلى أن أوكرانيا قد تخسر في المواجهة مع روسيا إذا توقفت أمريكا وحلفاؤها عن دعمها.
في السياق نفسه، لفتت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، سيليست فالاندر، بدورها إلى أن أمريكا "يجب أن تدعم أوكرانيا في المفاوضات إذا قررت التفاوض".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي على محور أفدييفكا
11:24 GMT
وتؤكد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي(الناتو) بشكل مباشر في الصراع.
"غراد" تمطر قوات المشاة الأوكرانية بالنار... فيديو
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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